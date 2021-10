El Tri en riesgo de otro veto al Estadio Azteca ante gritos homófobos

Jun 17, 2021 Foto de arhivo del presidente de la FIFA Gianni Infantino Pool via REUTERS/Koen Van Weel

La Selección Mexicana de Fútbol podría recibir otra sanción por parte de la FIFA ante los gritos homófobos que la afición lanzó durante el partido entre el Tricolor y el combinado de Canadá correspondiente a la fecha cuatro de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

El 7 de octubre, el conjunto nacional empató ante su similar canadiense a un gol en la cancha del Estadio Azteca. No obstante, durante el desarrollo del encuentro, el silbante principal decidió parar las acciones debido a los constantes gritos homófobos por parte de los aficionados mexicanos.

Ante ello, el máximo organismo rector del fútbol, analizará otro posible castigo para México. Contra Jamaica por la jornada 1 de la Octagonal Final, el partido se llevó a cabo sin gente en las tribunas por la misma razón. Según fuentes de ESPN, la FIFA ya tiene abierto un proceso de investigación ante estos nuevos hechos.

“La FIFA puede confirmar que su Comisión Disciplinaria ha abierto procedimientos en contra de la Federación Mexicana de Fútbol debido a los cánticos homófobos de parte de aficionados durante el partido correspondiente a las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 entre México y Canadá”, señala la cadena.

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Francisco Cordova celebrates scoring their first goal as Honduras players look dejected REUTERS/Henry Romero

Al respecto el presidente de FIFA, Gianni Infantino se mostró certero en rechazar este tipo de hechos y a pesar de reconocer los esfuerzos que hacen los directivos mexicanos para erradicar el grito, calificó de “idiota” el accionar del público que lo realiza.

“Sé que la Federación Mexicana, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar”, expresó Infantino.

Sin embargo, el mandatario puntualizó que dictar las consecuencias a estos sucesos no entran dentro de sus tareas: “cuando hay temas como este, que pasan en un estadio, son el Comité de Disciplina, si es necesario el de Apelaciones, los que se ocupan de esos casos. Como presidente de este organismo no puedo interferir o comentar. Es intolerable aceptar hoy en un campo de juegos o estadios gritos racistas, queremos que las niñas y niños se apasionen al futbol, no es aceptable, tenemos que trabajar mucho en la educación”.

De concretarse un nuevo castigo a la Selección Mexicana, se puede pensar que se cumplirá en su próximo partido oficial en el que juegue como local. Lo que significa que sería ante Costa Rica en la jornada diez de la Octagonal Final en enero de 2022. En ese lapso, el combinado nacional jugará otros tres partidos de eliminatorias, pero lo hará en calidad de visitante ante Estados Unidos, Canadá y Jamaica.

Con seis juegos disputados, México se ubica en la primera posición de la clasificación rumbo a Catar con 14 puntos. Le siguen el conjuntos de las barras y las estrellas con 11, luego los de la Hoja de Maple con 10. Después Panamá con 8, Costa Rica con 6, Jamaica y El Salvador con 5, y en el último lugar Honduras con apenas 3 unidades.

SEGUIR LEYENDO: