Qué es la gastroenteritis aguda, el cuadro que afectó a Emilia Mernes

Este martes se confirmó que la cantante Emilia Mernes tiene gastroenteritis aguda, un diagnóstico que la obligó a suspender un show en dos ocasiones.

“En relación con la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y, según los resultados de una endoscopia, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda. Por recomendación médica, se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación”, informó la artista en un comunicado que difundió en sus redes sociales.

La gastroenteritis es una condición caracterizada por la inflamación del revestimiento interno del estómago e intestinos, causada principalmente por microorganismos infecciosos.

La duración de esta dolencia puede variar significativamente, dependiendo de diversos factores como la evolución del cuadro clínico y los cuidados proporcionados. Debido a que comparte síntomas frecuentes con la intoxicación alimentaria, la distinción clave radica en su origen. Mientras que la gastroenteritis suele ser desencadenada por virus o bacterias presentes en alimentos o agua contaminados, la intoxicación puede tener múltiples causas, incluyendo toxinas producidas por bacterias en la comida.

De acuerdo a MedlinePlus, el sitio de la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud, “los principales síntomas de la gastroenteritis incluyen vómitos y diarrea. Por lo general, no es grave en personas sanas, pero en ocasiones puede causar deshidratación o síntomas más serios”.

Según los mismos especialistas, las causas de este cuadro son diversas y pueden ser virus, bacterias, parásitos, productos químicos o reacciones a ciertos medicamentos y alimentos.

En tanto, desde los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) describen que, en la mayoría de los casos, la gastroenteritis que es viral “no es perjudicial. Sin embargo, puede volverse peligrosa si conduce a la deshidratación. Cualquier persona con signos o síntomas de deshidratación debe consultar a un médico de inmediato”.

Desde Mayo Clinic informan que la gastroenteritis viral “se propaga de persona a persona a través del contacto con las heces o el vómito de una persona infectada. Un individuo puede propagar el virus en pequeñas partículas de heces o vómitos, especialmente si no se lava bien las manos después de usar el baño y toca superficies u objetos utilizados por otras personas; prepara y sirve alimentos y bebidas para otras personas; estrecha la mano o toca a otra persona”.

Cabe recordar que después de la cancelación sorpresiva de su espectáculo del 3 de mayo, con sus seguidores ya reunidos en el Movistar Arena, Mernes ofreció disculpas visiblemente conmovida sobre el escenario, explicando que no podía realizar el show por una orden médica. “Lamento mucho no poder presentarme hoy, me encuentro muy enferma”, expresó entre lágrimas a su audiencia. Ante esta situación, el evento fue reprogramado inicialmente para el 7 de mayo, pero luego se pospuso nuevamente, esta vez para el 26 del mismo mes.

Lo cierto es que, en la mayoría de los casos, las personas con gastroenteritis mejoran por sí solas sin tratamiento médico. Los especialistas recomiendan beber mucho líquido para reemplazar los líquidos y electrolitos perdidos y así prevenir la deshidratación.

En algunos casos, los médicos pueden indicar medicamentos para controlar los vómitos severos, pero es importante no automedicarse ni interrumpir los síntomas del cuadro por molestos que sean sin indicación de un especialista.

Por su parte, los expertos de Mayo Clinic sugieren que si una persona sospecha que tiene gastroenteritis debe “beber a sorbos una bebida deportiva o agua para evitar la deshidratación, ya que tomar líquidos demasiado rápido puede empeorar las náuseas y los vómitos; toma nota de la orina, ya que se debe orinar a intervalos regulares, y la orina debe ser ligera y clara; comer pequeñas cantidades de comida con frecuencia si se sienten náuseas (de lo contrario comer alimentos blandos y fáciles de digerir); y descansar mucho, ya que la enfermedad y la deshidratación pueden debilitar”.

