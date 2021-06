Julio Buffarini publicó un sugestivo mensaje de despedida de Boca

(@bocajrsoficial)

Julio Buffarini se despidió de Boca de una forma particular. El defensor de 32 años, cuyo vínculo con el Xeneize vence hoy y ya comunicó que no será renovado con la institución, publicó un sugestivo mensaje en su stories de Instagram.

“30 de junio. Muchas veces las decisiones correctas son las más difíciles de tomar, sin embargo, nunca tendrás de que arrepentirte”, fue la llamativa frase elegida por el cordobés, que aún no definió cuál será su futuro. En un primer momento se habló de Olimpia de Paraguay, aunque en el ámbito local Independiente, si se iba Bustos, y Talleres de Córdoba, club donde se inició, también mostraron interés por el defensor.

El mensaje con el que se despidió Buffarini de Boca (Instagram)

Horas después, Buffarini compartió una carta más extensa y sentimental, aunque también con algunos dardos para la dirigencia.

“Hoy después de tres años y medio, quiero decir que cumplí uno de mis sueños, jugar y lograr títulos con el Club Atlético Boca Juniors. En estos años he intentado dejarlo todo en cada entrenamiento, en cada partido, en cada pelota. Como una metáfora de mi vida, jugando con pasión y compromiso. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, que me recibieron de manera increíble y me han bancado cada día desde que estoy en el club. Hoy me llevo muchos amigos. Quiero mencionar a cada uno de los empleados que te hacen sentir como en tu propia casa, brindándose en todo momento. Y por último mi cariño eterno y agradecimiento a todos los hinchas Xeneizes por el amor, respeto y apoyo incondicional que me han brindado siempre, desde aquel día que pisé el césped de la mítica Bombonera por primera vez. No es un día cualquiera para mí. Lamentablemente me toca despedirme, aunque no lo hubiera querido así, pero por distintas razones no pudimos llegar a un acuerdo para continuar. Voy a extrañar mucho al mundo Boca y a su gente. Les dejo un abrazo enorme.💛💙”.

(Foto Baires)

Por supuesto, esta versión del futbolista no condice con la del Consejo de Fútbol. “Con el tema de Julio fuimos muy claros, nos manejamos con respeto. Se le propuso en tres ocasiones una mejora de contrato y con una extensión, pero también respetamos la decisión de cada ser humano. Julio nos dijo que no a las tres chances que le dimos para que renovara el contrato”, manifestó el Patrón Bermúdez. Y agregó: “En ningún momento pensamos de otra manera, somos consecuentes, sabemos de su profesionalismo, pero no lo podemos obligar a firmar un contrato. El decidió que su camino sigue en otro lado”.

Buffarini arribó a Boca en 2018 y con altibajos, se despide del club con cuatro títulos: Superliga Argentina 2017-18 y 2019-20, Supercopa Argentina 2018 y Copa de la Liga Profesional 2020. Si bien nunca pudo afianzarse en el puesto de lateral derecho, en el ciclo de Miguel Ángel Russo fue donde más tiempo se desempeñó como titular. Convirtió dos goles en 107 encuentros.

Bajo un permiso especial, Buffarini se encuentra entrenando en el predio que Boca posee en Ezeiza junto a Leonardo Jara y Emmanuel Mas, otros dos futbolistas cuyos contratos no fueron renovados. El Xeneize cuanta actualmente en el puesto de lateral derecho con Marcelo Marcelo Weigandt, quien retornó de su préstamo en Gimnasia y Esgrima La Plata, y aspira a sumar al peruano Luis Advíncula, procedente de Rayo Vallecano.

SEGUIR LEYENDO: