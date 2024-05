Eduardo Menem: “La privatización de Aerolíneas no fue buena, pero así como está no va a salir de las pérdidas que da al Estado”

Martín Rosenzveig 162

Eduardo Menem, hermano del expresidente argentino Carlos Menem y él mismo expresidente provisional del Senado en la década del noventa, reconoció hoy que la privatización de Aerolíneas Argentinas en la década menemista “no fue buena”.

“Se hizo la licitación, no había mucho interés, creo que se presentaron dos o tres empresas y ganó la española, pero no anduvo bien en absoluto”, reconoció Menem, entrevistado en el programa “País Adolescente”, por CNN Radio.

El exsenador abordó la cuestión a partir de una pregunta sobre la privatización de Aerolíneas incluida en el proyecto de ley Bases que tiene media sanción de Diputados pero que, según todo indica, tendrá modificaciones en el Senado y volverá a ser tratado por la Cámara Baja.

“Me parece que estaban por hacer un cambio en la privatización de Aerolíneas (…) Es uno de los tantos problemas que dejó el gobierno anterior, que realmente dejó al país en estado calamitoso. Con Aerolíneas hay que explorar si se reponen capitales para que pueda cumplir mejor con los servicios y que no deje al Estado tantas deudas, porque son bien deficitarias”, dijo Menem.

Según Menem, es necesario conseguir capital para Aerolíneas "brinde mejores servicios y no deje al Estado tantas deudas" REUTERS/Agustin Marcarian

Sin embargo, el también padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, reconoció también que la privatización de la compañía aérea de bandera no había sido bien hecha en los años menemistas, aunque insistió en que, tras ser reestatizada en 2008, Aerolíneas ahora tampoco funciona bien.

“Habría que intentar algún tipo de acuerdo para que tenga un mejor funcionamiento. Así como estaba perdiendo dinero, parece que hay algunos gastos innecesarios, bueno, habría que mejorarla, si es que no se la quiere privatizar, que sería lo ideal, porque así como está no va a salir de las pérdidas que le da al Estado”.

“Hay gente que no tomó ni tomará posiblemente Aerolíneas y tiene que pagar las pérdidas que arroja, ¿no? Entonces, es una empresa muy útil, pero tiene que funcionar mejor y no dar pérdidas al Estado”, remachó el exsenador.

El protagonismo de Milei

Según Menem “el protagonismo internacional que ha tomado Milei en los últimos meses puede ayudar a la Argentina a cambiar más rápidamente y a mejorar. Cuanto mayor presencia tenga Argentina en todo lo que sea las generaciones internacionales, va a ser siempre muy positivo”.

“Argentina lo que está necesitando fundamentalmente en estos momentos son inversiones. Porque si no hay inversiones de capital, no se van a crear nuevas fuentes de trabajo, porque Argentina no tiene capacidad de ahorro, o por lo menos no lo demuestra”.

Eduardo Menem mira el busto de su hermano, el expresidente. A su lado su sobrina, Zulema Menem. De espaldas, al presidente Javier Milei Foto NA: imagen video

Además, consideró “muy bueno” el gesto de Milei de colocar un busto del expresidente Carlos Menem. “Fue muy bueno el gesto del presidente de colocar el busto, porque era lo que correspondía. Pero además con el agregado de que lo hizo el 14 de mayo que, para nosotros los que estábamos con el gobierno del presidente Menem, es una fecha importante porque el 14 de mayo de 1989 fue cuando ganó la primera presidencia, ganó las elecciones”.

“Quedamos muy conformes con el acto, porque hizo justicia. La señora Cristina tenía prácticamente secuestrado el busto, no lo querían poner, así que ha sido muy emotivo para nosotros”, agregó.

Sobre la suerte de la ley Bases señaló: “me parece difícil que pueda salir así teniendo en cuenta las objeciones que han hecho algunos opositores por los cambios. En esto no los cuento a los kirchneristas porque ellos no quieren que salga, no solo no quieren que salga la ley, sino que lo que están buscando es que se vaya a Milei”.

Y reafirmó al respecto: “yo lo que he dicho es que el propósito de ello es desgastarlo a Milei, pensando en que termine el mandato antes. Es la idea que tiene el kirchnerismo. Ahora, en ese lado, bueno, faltan detalles. El gobierno creo que está hablando con los gobernadores porque los senadores están más cerca de los gobernadores que los diputados. A todos les interesa que mejore la situación económica. Salvo, por supuesto, lo que he dicho del kirchnerismo”.