Pol Fernández se irá de Boca Juniors: los motivos detrás de su decisión

Pol Fernández se marchará de Boca Juniors: ya le avisó al Consejo que no renovará su vínculo (REUTERS/Ricardo Moraes)

Cuando todavía Boca Juniors no cerró su semestre, definió su suerte en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y le restan más de seis meses de contrato, Guillermo Fernández ya tomó una decisión: no continuará en la institución. Pol ya le comunicó la determinación al Consejo de Fútbol, que estaba por iniciar charlas para extender el vínculo que lo une a la Ribera hasta diciembre de 2024. El capitán y referente, discutido por los hinchas en el último tiempo, acusó motivos para alejarse del club.

Luego de la que fue la primera victoria como local de Boca en la Copa de la Liga pasada (ante Central Córdoba de Santiago del Estero), Juan Román Riquelme salió a defender públicamente a Fernández a capa y espada: “Es el mejor jugador de nuestro equipo en el campeonato. Es el jugador más inteligente que tenemos. ¿Resistido? El único deporte del que se opina es el nuestro. Respeto a todo el mundo, al hincha lo adoro, pero tenemos en claro que de lo único que opinamos es de fútbol. Si voy a comprar pan, no le digo cómo hacerlo al panadero, pero todos opinan de fútbol. Así lo sentimos en este país. En este torneo, el mejor jugador que hemos tenido es Pol Fernández y lo hace de la mejor manera”.

Román tenía claro que Pol ya no estaba tan a gusto en el club que lo vio nacer debido a los constantes abucheos y murmullos que recibía en algunos encuentros como local. Una merma en su nivel, el irregular andar del equipo durante el ciclo de Jorge Almirón y la frustración de no haber podido conquistar la Copa Libertadores el año pasado llevaron a los fanáticos a buscar culpables y el número 8, una de las voces más escuchadas del plantel hoy conducido por Diego Martínez, fue uno de los principales apuntados.

El presidente de Boca Juniors destacó el rendimiento del volante central

En febrero pasado, el mediocampista que alzó seis títulos con la camiseta azul y oro (Copa Argentina 2012, Campeonato 2020, Copa de la Liga 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022) sufrió una lesión (esguince de tobillo derecho) que le permitió tomarse unas semanas para recapacitar sobre su futuro, sabiendo que la renovación de contrato aún estaba pendiente. Cuando regresó a las canchas, los hinchas volvieron a aplaudirlo y empatizar con él. Evidentemente hubo un guiño claramente influenciado por los elogios de Riquelme, que siempre lo defendió pese a las críticas desde afuera.

“Él nos ha hecho llegar a la final de la Copa Libertadores porque fue el mejor jugador de la serie contra Palmeiras. Hay muchos jugadores que tienen un reconocimiento muy grande con poco y a otros les cuesta un poquito, no sabemos por qué”, había reflexionado en TV Román, que en verdad por dentro no quiso expresar del todo lo que opinaba. Puertas adentro argumentan que la saña con la que la prensa criticó a Pol Fernández -en buena medida para contradecir y cuestionar a Riquelme- en el último tiempo llevó a los fanáticos a tenerlo apuntado. Y ese caldo de cultivo hizo que el futbolista de 32 años ya no fuera feliz como otrora.

Diego Martínez valoró la tarea de Pol en su esquema y le devolvió la titularidad en el triunfo vital ante San Lorenzo en la Copa de la Liga pasada. De los últimos 12 compromisos del equipo, lo utilizó en 10: solamente lo preservó en la altura de La Paz ante Nacional Potosí en el debut de la Sudamericana (Boca viajó con equipo muleto) y en el estreno de la actual Liga Profesional contra Atlético Tucumán (para tenerlo fresco de cara al duelo ante Fortaleza por la Copa).

Pol Fernández tiene un pie afuera de Boca (REUTERS/Matias Baglietto)

Con la extensión del contrato de Chiquito Romero avanzada y en vísperas de iniciar charlas con Edinson Cavani para que permanezca en Boca en 2025, el Consejo estaba predispuesto a sentarse a negociar los números y años de vínculo con Pol Fernández, situación que no se dará. “La está pasando mal, lo liquidaron en todos los programas todos los días”, mencionaron con disgusto desde el club sobre el estado de ánimo del ex Rosario Central, Atlético Rafaela y Racing.

“Pol Fernández nos ha regalado muchos títulos, partidos buenos, nos hace competir al máximo nivel. Tenemos que poder reconocerlo mucho más”, fue el mensaje entre líneas de Román para los fanáticos, que lentamente cambiaron su postura en la Bombonera. Sin embargo, la reacción del público llegó demasiado tarde: Pol ya tenía tomada la decisión junto a su familia de alejarse de la entidad en la que se formó como profesional y persona para cerrar su tercer ciclo en el exterior.

En su currículum solamente figura un equipo del exterior: Cruz Azul de México. Sin embargo, su futuro no estaría en el fútbol argentino sino en Brasil. De todas maneras, aunque desde el 1° de julio podrá negociar las condiciones para llegar libre a otro club a partir del 2025, Fernández tiene pensado cumplir con sus obligaciones y permanecer comprometido y a disposición del cuerpo técnico para despedirse por la puerta grande y con más títulos. Por lo pronto, mañana sería titular ante Central Córdoba en Santiago del Estero.