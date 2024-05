José María Listorti habló de la posibilidad de conducir el Cantando por un sueño 2024: “Hubo una propuesta”

José María Listorti habló de la posibilidad de conducir Cantando 2024

José María Listorti confirmó que le ofrecieron ser el próximo conductor de Cantando por un sueño 2024, el reality que expone el talento vocal de distintas figuras del espectáculo. “Obviamente, hubo una propuesta y dije que sí. Si se hace, estoy. Tuve una llamada telefónica del Chato Prada, le pregunté cómo viene el tema y me dijo: ‘Estamos presentando el presupuesto y estamos viendo’. Las cosas no están fáciles”, dijo “Josema” en una nota con LAM.

En el ida y vuelta con el cronista, Santiago Sposato, Listorti se refirió a las celebrities que podrían participar del programa. “Tiré algunos nombres que no estoy autorizado a decir y me dieron una lista de famosos que me gustaron. Hay que ver quiénes cierran. Me gustan como personajes, a mí me encanta que sean divertidos. Si van a cantar bien, vayan a La Voz (NdR.: reality de Telefe), la verdad”, dijo y también anticipó quiénes podrían integrar el jurado, entre ellos, Marcelo Polino y Oscar Mediavilla.

En cuanto a su cachet, el humorista reconoció que aún no pudo ahondar en esos detalles. “No hablamos de plata. Si me van a ofrecer tres pesos, obviamente que no. Yo soy un tipo caro, pero nos vamos a poner de acuerdo”, sostuvo y luego confió que le habían hecho otras propuestas, entre ellas la de encabezar un programa de humor, pero que se negó.

“Es difícil por una cuestión de presupuesto, pero no porque el conductor sea caro. Es lo que hablamos siempre: para hacer un programa de humor, no solo necesitás un buen elenco. Necesitás escenografía, necesitás guionistas, necesitás edición, necesitás vestuario y un montón de otras cosas que, hoy en día, no sé si se pueden pagar. Con el ‘Cantando’ pasa lo mismo. Por eso yo le pregunté al Chato por el tema del presupuesto: porque una cosa es el ‘Bailando’ conducido por Marcelo Tinelli, que tiene determinados anunciantes, y otra cosa es el ‘Cantando’ conducido por Listorti o por Sposato. No es lo mismo. No sé si el presupuesto da para semejante producción. Es lo que yo le dije y de lo único que le tengo miedo”, sostuvo acerca del ciclo que podría salir al aire el próximo 1° de julio.

Hacia el final de la nota, el cronista le consultó al exintegrante de Videomatch por su rol en la conducción. “¿Y cómo hacés para salir de la sombra de Tinelli?”, quiso saber Sposato. Listorti se puso serio y contestó. “Siempre va a estar la comparación a Tinelli. Pero yo no creo que esté a la sombra. ¿Qué significa estar a la sombra?”, retrucó. “Sentir ese espíritu rondando la pista...”, le contestó Sposato.

“Trabajé durante muchos años con Marcelo, pero con la productora, o sea, con Marcelo hace años que no trabajo. Hicimos un par de especiales de humor. Vos me podés decir: ‘Vivíamos de lo que hacía Marcelo’. Sí, pero no estaba a la sombra de Marcelo. No sé qué es estar a la sombra. Lo escucho mucho. No me molesta, pero no me siento así”, cerró.

Sobre el <i>Cantando por un sueño</i>

El ciclo, basado en un formato de Televisa, tuvo cuatro ediciones en nuestro país. Las dos primeras tuvieron lugar durante entre 2006 y 2007, con la conducción de Tinelli, y se emitieron como un segmento destacado de Showmatch por la pantalla de El Trece. Los ganadores fueron Iliana Calabró y Tití Fernández, respectivamente.

Durante el 2011, en tanto, se hizo otra edición, ya no como segmento de Showmatch sino como programa independiente. En esta ocasión, la conducción estuvo a cargo de José María Listorti y Denise Dumas y el ganador fue Patricio Giménez. Al año siguiente, hubo otro certamen que ganó Fabio la Mole Moli, campeón también del Bailando por un sueño.

Finalmente, tras de 8 años fuera del aire, El Cantando regresó a la pantalla de El Trece en 2020, como un ciclo independiente de Showmatch y con Ángel de Brito y Laurita Fernández en la conducción. En esa ocasión los ganadores fueron Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi. La pareja se impuso con el 52.3 % de los votos a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta, quienes habían cosechado más puntaje en la pista.