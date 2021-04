Pablo Lunati recordó el día que se peleó mano a mano con Juan Sebastián Verón: “Estuvo bueno para ver si se la bancaba”

Lunati recordó su pelea con Verón en La Plata (@NicoCayeta)

Pablo Lunati es un personaje particular del mundo del fútbol. Ya retirado del arbitraje, su fanatismo por River Plate se hizo de público y suele aparecer en varios programas para relatar las vivencias que pasó durante su carrera dentro del deporte. Y en las últimas horas aprovechó una entrevista para revivir el conflicto que tuvo con Juan Sebastián Verón, actual vicepresidente de Estudiantes de la Plata.

Todo ocurrió en el estadio Ciudad de La Plata luego de un partido por la Copa Sudamericana 2011 en el cual el Pincha derrotó a Arsenal por 1-0, pero que no le alcanzó para avanzar de ronda, ya que en la ida había caído 2-0. “Me estaba yendo. Él esperó que yo subiera, porque se metió la gente. Yo escuché como venían corriendo atrás. Venía él, Damián Albil, Matías Sanchez, Gabriel Mercado, que estaba atrás pero estaba ahí. La cosa era entre él y yo. Se armó un tumulto bastante importante pero no pasó de eso”, arrancó en la charla con Nicolás Cayeta para su programa en Radio Metro.

Y agregó sobre el cruce de puños que tuvo con Verón, en su momento futbolista del cuadro platense: “Nos tiramos piñas, todo. De estatura somos casi iguales. Estuvo bueno para ver si se la bancaba, cuando vos te enojas y te carajeás con un tipo y te querés agarrar a trompadas, tenes que agarrarte. Después no importa como salís de la pelea, es un resultado”.

El ex árbitro aprovecha para contar sus anécdotas (Foto: Télam)

Para cerrar, explicó que sintió la necesidad de plantarse ante el histórico personaje en la vida de Estudiantes, ya que hubo una falta de respeto que no pudo tolerar. “Uno se pelea con Verón o con cualquiera que te ofende de una manera irrespetuosa. Yo no le falte el respeto nunca a nadie. Jamás en la vida yo me voy a agarrar a trompadas con alguien porque yo te falto el respeto. Nunca, no soy de faltarte el respeto a nadie excepto que vos me lo faltes”, concluyó el ex árbitro al respecto.

En aquel partido por la Sudamericana, el conflicto se originó cuando el juez supuestamente no sancionó un penal sobre el delantero Mauro Boselli y luego informó a varios jugadores, entre ellos Verón, por los insistentes reclamos. El ambiente quedó muy caldeado y, sumado a la eliminación del Pincha a manos de Arsenal, que no cayó bien en el conjunto local, fueron a buscar al árbitro y lo apuntaron como el responsable del resultado desfavorable.

Arsenal de Sarandí alcanzó los cuartos de final de 2011 donde fue eliminador por la Universidad de Chile. El cuadro chileno terminó siendo el campeón del certamen en dicho año.

