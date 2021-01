El Cai Aimar fustigó a Sebastián Vignolo: “Hablás como si jugaras como Maradona, quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron ni entrar”

Este jueves, en el ciclo ESPN F90 que conduce Sebastián Vignolo se vivió el momento más tenso de 2021 debido a un fuerte cruce de Carlos Cai Aimar, uno de los panelistas más efusivos del programa, al conductor del envío, luego de un contrapunto por el desempeño de Boca ante Santos en el duelo de ida en la Copa Libertadores.

Vignolo inició la emisión de hoy argumentando que el 0-0 de La Bombonera es beneficioso para el conjunto de Miguel Ángel Russo, algo que provocó la indignación de Aimar, ex entrenador del conjunto Xeneize. Luego de algunos entredichos, el ex técnico de San Lorenzo y Rosario Central, entre otros equipos, se hartó de la postura del conductor y le apuntó por su pasado como jugador en las inferiores de All Boys.

“Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los de... no sé quiénes eran del country qué sé yo. Estaba en el espejo y hacía así (gestos de peinarse) y cuando salía no la tocaba. Y hoy hablás como si jugabas como Pelé, como Maradona. No te entiendo. Sos un desastre en eso”, arremetió ante el silencio de sus compañeros y la sorpresa de Vignolo, quien atinó a responder: “¿Vos de verdad me estás hablando a mí?”.

“Sí, te lo estoy diciendo de verdad. Quisiste ir a probarte a All Boys, no te dejaron ni entrar”, sentenció Aimar, enojado. “Por algo no llegaste. ¿Por qué no llegaste?”, insistió.

Boca igualó 0-0 ante el Santos en la ida de las semifinales (Reuters)

El Pollo, sorprendido ante el constante ataque de su compañero, apenas contestó: “Porque no llegué”, lo que provocó la burla del Cai: “Porque no llegué”, dijo con tono despectivo y burlón, despertando las risas escondidas de alguno del resto de los panelistas.

“Es jodido lo que me estás diciendo. ¿Sabés los líos que tuve por no haber llegado? La situación que viví...”, señaló entonces Vignolo, incómodo por el diálogo: “¿Porque no llegué no puedo hablar?”. “Pará que me vas a hacer llorar”, volvió a mofarse el Cai.

Finalmente, el cruce terminó entre risas cuando el conductor del programa le recordó a Aimar que nunca le había cuestionado que como técnico de Quilmes duró apenas 10 partidos: “Porque fui un desastre, no ganamos un partido. Qué querés que te diga”, afirmó el panelista, lo que hizo estallar las carcajadas del resto del equipo.

Luego, la discusión sobre el juego de Boca y lo valioso o no del empate sin goles cosechado ante el Santos en La Bombonera por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores continuó, pero centrado en lo estrictamente futbolístico. El equipo de Russo viajará la próxima semana a Brasil para jugar la revancha el miércoles y, en el caso de ganar o conseguir una igualdad con goles, accederá a la gran final en donde esperará Palmeiras o River.

