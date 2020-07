Dos clubes de Primera División confirmaron a sus entrenadores en plena cuarentena

Siguen las confirmaciones en los cuerpos técnicos de la Superliga

Lejos está Argentina de planificar el regreso de la actividad futbolística pero los clubes siguen adelante con la renovación de sus planteles y cuerpos técnicos. Ayer se vencieron muchos de los contratos de los protagonistas y hubo algunos anuncios en las últimas horas. Tanto Patronato de Paraná como Unión de Santa Fe confirmaron a sus entrenadores para 2021.

Aunque hubo muchos rumores de su posible alejamiento, Gustavo Álvarez finalmente aceptó la propuesta de la comisión directiva del Patrón y rubricó. El DT del elenco entrerriano permanecerá en la institución hasta diciembre de 2021.

Además, Juan Manuel Azconzábal fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Tatengue, que había sufrido el alejamiento de Leonardo Madelón. “Unión informa que ha llegado a un acuerdo con Juan Manuel Azconzabal para que sea el Entrenador por los próximos 18 meses. Será presentado en conferencia de prensa cuando se encuentre en la ciudad y las condiciones de la pandemia lo permitan”, informó la institución santafesina.

El Vasco fue DT del Antofagasta de Chile hasta que arrancó la pandemia del coronavirus. La entidad trasandina emitió un comunicado para hacer hincapié en su alejamiento: “Por mutuo acuerdo de ambas partes se ha dado por terminado el vínculo contractual de Azconzábal y su ayudante técnico Ariel Zapata. Con este acuerdo ya señalado, les hemos dado las facilidades necesarias para que continúen desempeñando su carrera profesional en su país, como manifestaron era su intención en este período de la pandemia”.

De esta manera los casilleros se van tachando: Rosario Central confirmó al Kily González, Vélez a Mauricio Pellegrino, Central Córdoba de Santiago del Estero a Alfredo Berti, Gimnasia y Esgrima La Plata a Diego Armando Maradona y Banfield a Javier Sanguinetti, a la vez que se espera la oficialización de Diego Martínez en Godoy Cruz.

UN JUGADOR QUE SE RETIRÓ

El defensor de Patronato Walter Andrade confirmó su retiro del fútbol a los 35 años (Foto Baires)

Walter Andrade, histórico defensor de Patronato, dijo adiós al fútbol. “Quería comentarle al hincha, al pueblo rojinegro, al entrerriano, al paranaense, al futbolero princiaplmente, que quiero hacer oficial el retiro. Gustavo Álvarez se comunicó conmigo y tuvimos una linda charla. Me comunicó que deportivamente no me iba a tener en cuenta y me dio su argumento. Me pareció fantástico, re aceptable desde mi lugar, inclusive vio la posibilidad de que me acerque al vestuario, siga siendo parte del proceso de Patronato por un tiempo. Tanto él como el cuerpo técnico y la dirigencia sentían que me tenía que retirar en cancha por todo lo que uno le ha dado al club, por la forma en la que me he entregado y los objetivos que hemos cumplido. Arrancar con 20 años y terminar con 35 en Primera División ha sido duro, difícil, hermoso, en el medio hubo mucho sacrificio. Sentían que tenía que terminar en cancha a modo de homenaje, les dije que no. No siento que sea sano para todos: ni para mí, ni para el cuerpo técnico que me tenga entrenando, ocupando un espacio en el vestuario, y para la comisión directiva pagar un contrato por el hecho de que uno se tenga que retirar en cancha. Es una decisión personal decirle adiós al fútbol. Se termina para mí una etapa fantástica para mí y llena de magia. Aprovecharé este tiempo para disfrutar lo más hemroso que tengo en la vida que es mi familia”.

