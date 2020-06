Más allá de su alegría por el buen desempeño y la regularidad que ha logrado encontrar en su club, Fideo tiene una asignatura pendiente con la selección argentina, a la cual no ha sido llamado en el último año. “No hay mucho para decir. Acabo de terminar una excelente temporada y no me han llamado una sola vez”, dijo en una entrevista concedida al diario francés L’Equipe.