El presidente Víctor Blanco también remarcó la relevancia que tienen los asociados para la vida institucional de la institución de Avellaneda: “Lo más importante es la cuota social, el apoyo del socio. Y en eso recalco que desde 2013 que me tocó asumir en el club, el socio fue acompañando día a día, cada día más. No es mágico haber llegado a estar en siete copas internacionales, es mérito de todos. Fuimos creciendo, éramos 30 y pico mil socios y llegamos a la cifra que tenemos hoy de 70 mil. Por eso el club sigue ganando campeonatos, termina clasificado, está entre los mejores promedios del fútbol argentino... Racing no sale en los medios por otro tipo de noticias que no sean las deportivas”.