“Tuve varias charlas con Riquelme y mi principal posición fue quedarme. En ese lapso en que digo que quiero quedarme pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión con mi familia de irme”, fue el argumento que expuso el volante cuando se conoció que su destino iba a estar en la Premier League. “No es la verdad lo que dijo. Él ha manifestado que se quería ir porque le había salido el permiso de trabajo. Yo no le voy a sacar la oportunidad de irse a ningún jugador, menos si no quiere estar en el club. Fui personalmente al hotel donde estaba hospedado el dirigente del club inglés y me dijo lo mismo, que se lo querían llevar. Creo que no hay que mentir, hay que decir la verdad”, respondió el Chelo Delgado.