Cuando en una entrevista con TyC Sports le mencionaron la comparación con Mbappé, se limitó a contestar: “En lo personal es muy bueno para uno, pero tengo que mantener los pies en la tierra y estar enfocado. Esto no es nada, no he logrado nada, sólo quiero seguir mejorando, seguir haciendo las cosas bien, aportándole al club, a mis compañeros, esforzándome cada día más. Hacer mi propia historia”.