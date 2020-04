“Después de haber dado positivo en COVID-19hace un mes, me dieron un papelito que dice que soy negativo”, comenzó su crudo relato el hombre de 53 años, en diálogo con el medio El Litoral. “Después de años de planificación, con cuatro amigos nos fuimos al Reino Unido para ver los partidos del Seis Naciones. Volví el 16 de marzo y estaba normal, bárbaro. Al sábado siguiente, mientras estaba haciendo la cuarentena, empecé a sentir dolores de cuerpo, de cabeza, presenté temperatura y diarrea. Todo cada vez peor. Hasta que el lunes llamé al número de emergencia que tiene la Provincia y les comenté de todos los síntomas que tenía, así que al otro día me hicieron el hisopado. El día 22 me dio positivo y me informan que lo más conveniente es que me quede en mi casa. Hasta que el domingo 30 me internan en el Hospital Cullen porque cada vez me costaba más respirar", agregó sobre cómo le informaron que portaba el virus.