Ana vivió ocho años en el campo, donde se entretenía con una pelota de vóley que le habían regalado. Así empezó su pasión que terminó de fanatizarla cuando fue llamada al seleccionado entrerriano a los 13. Durante cuatro años se entrenaba sola en su pueblo durante la semana y los finde viajaba 120 kilómetros hasta Aldea Brasilera, otro pueblo."Yo no pasé hambre, como tantos chicos padecen hoy, pero es verdad que mi familia tuvo que hacer esfuerzos y me ayudó mucho. Yo vendí rifas, publicidad, para poder costearme los viajes", cuenta. Pero, cuando pudo, devolvió favores. "Cuando me recibí de profe, di clases en Crucecita Octava, a 70 kilómetros de Nogoyá. Iba en moto. En invierno salía a las 6,30, casi de noche, y me congelaba con el frío que hacía en los caminos. Hasta me agarró hipotermia, pero lo hacía feliz", cuenta.