También apareció el dinero, pero ¿qué tan importante es la plata en su genética? "En colectivo ando demasiado bien. Creo que no es necesario aún el vehículo, eso se dará en su momento, no me preocupa el tema. Tampoco pienso en mudarme de la pensión del club. Vivo demasiado bien allí, estaré hasta que me echen", había advertido a comienzos del 2018 este fanático de Carles Puyol. En las próximas horas, empezará una nueva vida dentro y fuera de la cancha.