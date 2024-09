Cómo las mujeres irrumpieron en el club masculino de Wall Street, a veces literalmente

Una analista subió por la escalera de incendios de un club para asistir a su propia presentación

En la década de 1950, una analista de valores se encontró subiendo por la escalera de incendios de un club privado para asistir a su propia presentación sobre acciones; el club que la invitó prohibía la entrada a las mujeres. Una década más tarde, una empleada del Chemical Bank entró en su edificio de oficinas por la puerta de atrás, escoltada por dos policías de paisano para ahuyentar a las legiones de mirones que babeaban ante su figura a lo Marilyn Monroe. (¿Era 10.000 el número de mirones que tenías en la cabeza? Porque ese era el tamaño estimado de la multitud, según un titular del New York Times de la época). A lo largo de esa época -y antes también- innumerables mujeres solicitaron puestos en empresas financieras ocultando sus nombres e incluyendo sólo su primera inicial. Éstos son sólo algunos de los métodos que utilizaron las mujeres para entrar en las poderosas salas de Wall Street diseñadas para prohibírselo.

Las formas en que las mujeres navegaron por los exclusivos pasillos del sector financiero estadounidense animan She-Wolves: The Untold History of Women on Wall Street (Lobas: La historia no contada de las mujeres en Wall Street) de la historiadora Paulina Bren. Aparte de un fascinante capítulo sobre algunas de las primeras mujeres atípicas, el relato de Bren se centra en las mujeres de la segunda mitad del siglo XX. Describe los tortuosos e imaginativos caminos que siguieron las mujeres de clase trabajadora para transformar sus trabajos de secretaria en carreras más sustanciosas. Sigue a las primeras graduadas de la Harvard Business School, académicas y abotonadas, a las buscavidas de hombros caídos que corrían a la oficina en zapatillas de deporte con sus tacones de Ferragamo en una bolsa, y a las «quants» de los años 90 que utilizaban la tecnología y las matemáticas complejas en sus previsiones financieras.

Todas estas mujeres emiten una fuerza de voluntad cegadora, y su perseverancia a menudo sólo rivaliza con los celos de los hombres que intentan obstaculizar sus carreras. Abundan las historias de acoso e idiotez. Varias anécdotas me dejaron literalmente boquiabierto, como la de un compañero de trabajo armado que no se inmutaba ante las paredes de cristal de la oficina. Y una pregunta del examen de solicitud de empleo de Merrill Lynch de 1972: “Cuando se pelea con su mujer, ¿quién de los dos suele ganar?”. Y otra, sobre la primera mujer aprendiz de negociación en Salomon Brothers, que en lugar de recibir un reloj como regalo, como sus compañeros aprendices masculinos, recibió un conejo (utilizado en aquella época para determinar un embarazo positivo). Y luego están los agravios menos creativos, pero quizá más atroces: pagos insuficientes crónicos, denegación de ascensos, denegación de créditos. (Bren observa que muchas de estas mujeres tuvieron éxito en parte porque habían sido entrenadas para «navegar por la disfunción» mientras lidiaban con familias difíciles, especialmente hermanos viciosos).

En Wall Street, algunas mujeres tuvieron que lidiar con acoso y sabotaje constante (EFE/Justin Lane)

She-Wolves está estructurado como biografías entrelazadas. Mediante una combinación de entrevistas originales e investigación, se muestra a sus protagonistas en toda su complejidad. Bren tiene instinto para el detalle memorable y demostrativo. No puedo dejar de pensar en Phyllis Strong volviendo en subterráneo de su trabajo como analista de Lehman Brothers, con sus zapatos de tacón en una bolsa a su lado; medía su carga de trabajo por “cuántos zapatos había perdido en el Bronx”, tan agotada que dejaba distraídamente las bolsas. O Barbara Byrne, también en Lehman, que negoció uno de los primeros permisos de maternidad en Wall Street. A ella le habían dado seis semanas de “baja por incapacidad”, pero cuando su colega enfermó de hepatitis tras una visita a un cliente y le dieron tres meses de baja, ella pidió lo mismo. “Estoy produciendo un futuro contribuyente”, le dijo a su jefe. “Me parece que debería recibir lo mismo que él”. Su jefe le dijo que harían una excepción sin darse cuenta de que Byrne estaba sentando un precedente.

She-Wolves es un inventario de impresionantes primicias: la primera mujer en operar a tiempo completo en el parquet, la primera mujer en la Harvard Business School, la primera mujer negra presidenta de un banco, la primera mujer negra en hacer el examen de acceso a la Bolsa de Nueva York, la primera mujer en convertirse en miembro de la Bolsa de Nueva York, el primer matrimonio en trabajar en el parquet, la primera mujer panelista en la Wall $treet Week, la primera mujer corredora de bolsa, la primera y única empresa miembro de la NYSE dirigida por mujeres, la primera mujer socia de Goldman Sachs. La propia Byrne fue la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Barclays y Lehman Brothers.

El principio organizador de las primicias históricas tiene sus defectos, ya que, como ha argumentado el profesor William L. Smith, puede sugerir que se han superado las disparidades, al tiempo que eleva la historia del triunfador individual por encima del conjunto colectivo. Pero She-Wolves utiliza la trampa de las primicias para destruir la trampa. A Bren le interesa el trabajo que costó llegar ahí, mantenerse ahí y cómo se sintió todo. Un ejemplo es su relato de la carrera de Alice Jarcho, que se convirtió en la primera mujer en trabajar como agente de bolsa a tiempo completo en la Bolsa de Nueva York. Los hombres escupían en el refresco de Jarcho y ella se enfrentó a tantas amenazas físicas que un policía de paisano tuvo que llevarla al trabajo cada mañana durante varios días. Cuanto más ascendía, más desesperadas se volvían sus celosas rivales. Ser la primera no derriba barreras; en todo caso, significa encontrarse con más de ellas.

Paulina Bren es profesora del Vassar College, donde enseña Género, Medios y Estudios Internacionales

Si la lectura consecutiva de tantas primicias suena un poco adormecedora, es porque lo es. Pero los dos principales defectos de She-Wolves (anécdotas repetitivas, relatos extralargos) son también dos de sus méritos más importantes. La historia anterior más reciente de Bren, la del hotel Barbizon, también era igualmente repetitiva. Pero la repetición es importante aquí: una historia precisa y singular de un talento saboteado por colegas masculinos celosos podría parecer la historia de la mala suerte de un individuo. Pero al acumular docenas de estos casos, Bren capta el sentimiento de la cultura, el poder de su libro construido a partir de la acumulación.

El Barbizon Por Paulina Bren eBook $ 10,99 USD Comprar

En última instancia, este libro no es sólo una historia de cómo las mujeres entraron en las finanzas, sino también de cómo salieron. Cuatro de las páginas más convincentes se encuentran en el epílogo, una lista alfabética de las protagonistas del libro con detalles sobre “dónde están ahora”. Muchas se han jubilado, otras han abandonado para dedicarse a otras profesiones o familias o para escribir memorias reveladoras; muchas siguen perseverando, con elogios y mucho dinero para demostrarlo, incluso mientras desarrollan nuevas estrategias para subvertir, ignorar o anular las limitaciones de su profesión, todavía dominada por los hombres. En cuanto a la experta en valores que trepó por la escalera de incendios para asistir a su propia conferencia en el club de los viejos muchachos, salió del acto por donde había entrado (ventana; escalera).

Fuente: The Washington Post