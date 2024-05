Wanda Nara mostró su jugado look para ver a Mauro Icardi y un detalle se robó la atención de los fans

Wanda Nara acaparó todas las miradas con una jugada prenda de ropa (Instagram)

Wanda Nara ha logrado dejar su huella en el ámbito de la alta costura. Sin escatimar en gastos, la presentadora de televisión ha apostado por prendas de marcas de lujo para lucirla ante el reflector de las cámaras. Pero, en esta oportunidad, la morocha se robó todos las miradas al lucir un particular atuendo el domingo pasado.

En el marco de un nuevo partido del Galatasaray, donde se desempeña Mauro Icardi como delantero, la modelo se la jugó con una campera de jean oversized para completar su look. Pero no era como cualquier otra, sino que en su espalda podía apreciarse una ilustración artesanal de su marido. No solo el deportista aparecía realizando el típico gesto para celebrar alguno de sus goles, sino también el número de su camiseta en el club y un león, ya que sus fanáticos lo vinculan con dicho animal.

“Una leona”, escribió la empresaria al pie del posteo que continúa acumulando gran cantidad ‘me gusta’ en tan poco tiempo de publicado. Pero no solo le regaló a sus seguidores algunas postales de su elección fashionista para presenciar el partido, sino que también les subió una imagen donde se la ve festejando el triunfo del equipo de su pareja, el cual salió victorioso por seis goles, siendo uno de ellos el del argentino.

La empresaria lució un look total jean, pero el detalle de su espalda se robó las miradas

La conductora homenajeó a su pareja en el día del partido

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en hacerse presente en la plataforma de Instagram. “La que puede, puede”, “La esposa del león es toda una leona”, “Ese outfit te queda muy bien”, “Mi reina”, “Serviste reina”, “Nuestra familia de leones favorita, los amamos”, “Reina en Estambul”, fueron algunos de los tantos comentarios que los internautas le dejaron a la morocha luego causar un gran revuelo con su atuendo en el ciberespacio.

Desde la zona VIP, la morocha no se perdió ningún minuto del partido

El mate, uno de los infaltables acompañamiento de Wanda Nara para una jornada deportiva (Instagram)

Esta no fue la primera vez que Wanda se roba las miradas por un jugado look. A mediados de abril, la famosa argentina se presentó a otro de los partidos del padre de sus hijas y se destacó por mezclar prendas deportivas y formales. “Mi novela turca, y ya saben que solo hago éxitos”, señaló en la publicación en la que se mostró luciendo un conjunto deportivo all black con unos stilettos blancos de punta aguja. Pero esto no estaría completo sin su pelo en la colita alta, la cual parece haberse convertido en su marca personal y, además, su leal cartera Birkin Hermès, donde guarda todo lo indispensable para una jornada deportiva.

Los halagos ocuparon gran parte del sector de comentarios, pero esto no calló las críticas por parte de quienes no les gustó el atuendo de Nara. “Odio las rayas, me hacen acordar al colegio”, “Los tacos no son para la cancha”, “Malísima la combinación del jogging con los zapatos, amiga”, “Pensé que tenías más clase”, fueron algunas de las duras críticas que dejaron las personas en ese entonces.

Esto no le gustó para nada a la influencer, por lo que decidió expresarse a través de sus redes. Conocida por su filosa lengua, la morocha no se guardó nada a la hora de apuntar contra quienes le dieron el pulgar hacia abajo en su última publicación. “Tener estilo propio es no copiarse de nadie, es poner de moda jogging con tacos o botas. Bancarme las críticas y de repente que se convierta en moda”, escribió en sus historias de Instagram.

Por si fuera poco, tan solo unos días después, la expareja de Maxi López aprovechó esta situación para mostrar su lujosa colección de carteras. Volviendo a hacer eco en el mundo de la moda, la mediática no dudó en dejar en claro que no le tiene miedo al mal recibimiento de sus ideas y, además, compartió su gran conocimiento en esa área.