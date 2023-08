Murió Sixto Rodríguez, el cantante folk que revivió con el documental “Searching for Sugar Man”

El músico estadounidense de origen mexicano Sixto Rodríguez falleció en Detroit a los 81 años (Foto: EFE/David Maung)

El cantante y compositor Sixto Rodríguez, que se convirtió en el tema del documental ganador del Oscar en 2013 Searching for Sugar Man, ha muerto. Tenía 81 años.

La muerte de Rodríguez el martes en Detroit fue anunciada en el sitio web Sugarman.org y confirmada este miércoles por su nieta, Amanda Kennedy.

Un artículo de Associated Press de 2013 se refería a Rodríguez como “el mayor cantante y compositor de protesta del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar.”

Sus álbumes –Cold Fact (1970) y Coming From Reality (1971)– fracasaron en Estados Unidos en la década de 1970, pero -desconocido para él- más tarde se convirtió en una estrella en Sudáfrica, donde sus canciones de protesta contra la guerra de Vietnam, la desigualdad racial, el abuso de las mujeres y las costumbres sociales inspiraron a los liberales blancos horrorizados por el brutal sistema de segregación racial del apartheid del país.

Trailer del documental "Searching for Sugar Man", sobre la vida del cantautor mexicano-estadounidense Sixto Rodríguez

El documental del cineasta sueco Malik Bendjelloul presentó a Rodríguez a un público mucho más amplio. La película narra la misión de dos sudafricanos en busca del destino de su héroe musical. Ganó el Oscar al mejor documental en 2013.

Rodríguez era “más popular que Elvis” en Sudáfrica, dijo Stephen “Sugar” Segerman en 2013. El apodo del dueño de la tienda de discos de Ciudad del Cabo viene de la canción de Rodríguez “Sugar man”.

Mientras crecía su popularidad en Sudáfrica, Rodríguez vivía en Detroit. Pero sus fans en Sudáfrica creían que también era famoso en Estados Unidos. Oían historias de que el músico había muerto de forma dramática: se había pegado un tiro en la cabeza en el escenario en Moscú; se había prendido fuego y había muerto quemado ante el público en otro lugar; había muerto de una sobredosis de drogas, estaba en un psiquiátrico, encarcelado por asesinar a su novia.

En 1996, Segerman y el periodista Carl Bartholomew-Strydom se propusieron averiguar la verdad. Sus esfuerzos les llevaron a Detroit, donde encontraron a Rodríguez trabajando en la construcción.

“Ahora soy historia del rock and roll. ¿Quién lo hubiera pensado?”, dijo Rodríguez hace una década.

El músico estadounidense de origen mexicano Sixto Rodríguez, en una fotografía de archivo

Rodríguez dijo que “volvió al trabajo” después de que su carrera musical se desvaneciera, criando una familia que incluye tres hijas y lanzando varias campañas sin éxito para cargos públicos. Se ganaba la vida realizando trabajos manuales en Detroit. Aun así, nunca dejó de tocar su música.

“Sentía que estaba preparado para el mundo, pero el mundo no estaba preparado para mí”, afirma Rodríguez. “Siento que todos tenemos una misión, tenemos obligaciones. Esos giros en el viaje, diferentes vueltas - la vida no es lineal”.

Tras la popularidad del documental, la discográfica Blue Goose Music de Australia compró su catálogo de canciones y sacó al mercado ambos discos, y una nueva compilación de lo mejor de ambos titulada At his Best, reviviendo la carrera del artista 40 años después.

Más tarde, Sixto Rodríguez reclamó los derechos de autor que no había recibido por el uso y la reproducción de su música en Sudáfrica. Algunas de sus canciones fueron prohibidas por el régimen del apartheid y se hicieron muchas copias piratas en cintas y más tarde en CD.

