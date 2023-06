Escribir para televisión no es nada de lo que (probablemente) pensabas

Miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se manifestan frente a Fox Studios el martes 2 de mayo de 2023 en Los Ángeles. Una de las peticiones de los guionistas es revisar el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la escritura de guiones. (Foto AP/Ashley Landis)

La cuarta pared de la industria del entretenimiento se está desmoronando cuando más de 11.000 guionistas sindicalizados están de huelga por primera vez desde 2007, dando rienda suelta a más de una década de frustraciones sobre la experiencia de trabajar entre bastidores en Hollywood.

Los guionistas de televisión, cuyos proyectos se ven más afectados por el paro, han tratado de deshacer las ideas erróneas sobre su trabajo, que dicen que nunca fue especialmente glamoroso, ni siquiera en el apogeo de las cadenas de televisión. En la era de Netflix y Disney Plus, muchos guionistas afirman que las extenuantes cargas de trabajo y la desaparición de la seguridad laboral amenazan a toda la profesión.

The Washington Post habló con guionistas, organizadores sindicales del Writers Guild of America, representantes de estudios y expertos para desmentir algunos mitos persistentes sobre la escritura televisiva.

Guionistas aseguran que el acuerdo con los directores es un técnica para dividirlos y quitarle fuerza a la huelga (Foto AP/Stefan Jeremiah)

“Los guionistas de televisión son ricos, o al menos glamorosos”

Muchos dicen que apenas sobreviven. Dejando a un lado a los guionistas estrella, como Shonda Rhimes y Ryan Murphy, podría parecer que incluso el guionista de televisión medio está viviendo un sueño, cobrando por crear historias que ven millones de personas, en una industria repleta de estrellas que gana miles de millones de dólares al año.

Incluso podría parecerlo sobre el papel, ya que los guionistas de televisión peor pagados del gremio ganan al menos 4.154 dólares por semana de trabajo. Pero la escritura televisiva es competitiva y brutalmente impredecible, con temporadas que se reducen y programas que a menudo se cancelan con poca antelación. Muchos guionistas dicen que sus sueldos se estiran mucho en épocas de vacas flacas.

“Antes de conseguir este trabajo como ayudante del showrunner. . . Había pasado por un período de desempleo de tres o cuatro meses, y me sentía muy desmoralizada”, dijo Lindsay Grossman, que estaba en el set para el reinicio de Motherland. “Llevo mucho tiempo intentándolo y que sea tan difícil encontrar trabajo 10 años después, es una píldora difícil de tragar”.

Cuando reinaban las cadenas de televisión, una temporada típica de 22 episodios de, por ejemplo, Seinfeld, podía dar trabajo a un guionista durante 40 semanas o más. Pero en la era del streaming, muchas temporadas se han reducido a 12, ocho o incluso menos episodios. Según la WGA, un trabajo típico de guionista para un servicio de streaming dura unas 14 semanas. Eso significa menos semanas de sueldo.

Pero en una época de tramas complejas y alta calidad de producción, los guionistas dicen que se necesita más o menos la misma cantidad de trabajo para rodar series más cortas que sus predecesoras más largas, lo que deja a un puñado de guionistas con una carga de trabajo más agotadora.

Durante el reinado de las cadenas de televisión, las temporadas de series como "Seinfeld" se desarrollaban en 22 episodios y podían dar trabajo a un guionista durante 40 semanas o más

“Acabo de trabajar siete días a la semana, de 13 a 14 horas diarias, durante tres meses para hacer un encargo de ocho episodios”, dice Danielle Sanchez-Witzel, una showrunner que ha trabajado en series de la cadena como New Girl, My Name is Earl y The Carmichael Show, y que también forma parte del comité de la WGA que negocia con los estudios un nuevo contrato sindical. “Yo y otro guionista trabajamos esas horas. Es agotador. Es insostenible”.

Los guionistas pueden intentar trabajar en varias series al año para compensar los trabajos más cortos, pero muchos se quejan de que los estudios dudan en contratar a alguien con compromisos que se solapan, mientras que algunos simplemente prohíben el pluriempleo en Hollywood.

También hay que tener en cuenta la disminución de los ingresos residuales, es decir, el porcentaje de los beneficios que algunos guionistas obtienen cada vez que su serie se vuelve a emitir o se licencia. Las fórmulas exactas son complejas, pero el WGA afirma que, por lo general, los residuales de las plataformas de streaming son muy inferiores a los de las cadenas de televisión.

En última instancia, muchos guionistas se ven obligados a trabajar fuera de la industria para llegar a fin de mes, o dejan que sus carreras se estanquen al aceptar repetidamente trabajos con el mismo salario.

Empleados de WGA frente a las oficinas de Netflix en Nueva York. (Jackie Molloy)

“Cada personaje de televisión tiene su propio guionista”

En realidad es mucho más complicado. Los diálogos bien escritos pueden parecer el producto de una sola mente, pero el proceso real es más desordenado.

“Todos los guionistas de la sala participan en el diseño de la serie, la historia y los personajes”, afirma Laura Blum-Smith, directora de investigación y política pública del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. Sobre el papel, al menos, existe una jerarquía en la serie típica: un ecosistema en el que los ayudantes de guionistas principiantes y los arquitectos de historias veteranos colaboran y se enseñan unos a otros.

En la base de la pirámide están los ayudantes de guionistas, que ayudan a mantener organizados a los guionistas de nivel superior y a comunicarse entre los distintos equipos. La mayoría de ellos aún no pueden afiliarse al WGA. En el siguiente escalón están los guionistas de plantilla, protegidos por el sindicato, que pueden escribir el primer borrador. Los guionistas más veteranos, como los editores, pueden retocar y perfeccionar el texto, afinando quizá los chistes más ingeniosos.

Otros niveles superiores, como los productores y los productores ejecutivos -también conocidos como “showrunners”- guían el guión a lo largo del proceso de rodaje, a menudo con revisiones de última hora. Pero a medida que los ejecutivos de los estudios intentan ahorrar dinero reduciendo los presupuestos de escritura, muchas de estas divisiones se han difuminado. El WGA se queja de que muchos guionistas hacen ahora el trabajo de varias personas sin ninguna remuneración extra, y de que la escritura televisiva se está transformando en un trabajo esencialmente por encargo, en el que todo el mundo es tratado como un contratista independiente.

Actor and aspiring television and film writer Kim Steele holds a sign in support of the Writers Guild of America strike outside of the Warner Bros. Discovery Atlanta campus after the Writers Guild of America began their strike against the Alliance of Motion Pictures and Television Producers, in Atlanta, Georgia, U.S. May 2, 2023. REUTERS/Alyssa Pointer

Warner Bros. Discovery llamó la atención involuntariamente sobre este fenómeno cuando relanzó su servicio de streaming, Max. Muchos guionistas protestaron porque las pantallas de previsualización de la nueva aplicación ya no identificaban quién había escrito una serie o película, agrupando a los guionistas con los directores y productores ejecutivos como “creadores”.

La Alianza de Productores de Cine y Televisión, que representa a los estudios en sus negociaciones contractuales con la WGA, ha rebatido algunas de las reclamaciones. A diferencia de los contratistas independientes, señala su portavoz, Scott Rowe, los guionistas reciben pensiones y prestaciones sanitarias y pueden acogerse a un programa de baja parental retribuida.

La sala de guionistas

No es lo que piensas. Si has visto 30 Rock o el sketch de Key & Peele sobre Gremlins 2, ya sabes cómo se supone que es una sala de guionistas: un gran lío de tipos creativos acurrucados alrededor de una mesa, intercambiando chistes e ideas hasta que su ingenio colectivo produce un guión de Hollywood.

El cliché tiene mucho de verdad. Las salas de guionistas han sido un elemento básico de la televisión casi desde que existe la industria. Son talleres creativos que guían un programa desde su concepción hasta las ediciones de última hora y los giros argumentales que surgen durante el rodaje.

O solían serlo. Desde la última huelga de la WGA en 2007, las salas de guionistas se han reducido considerablemente por la reducción de costes y, según el sindicato, pronto desaparecerán si los estudios se salen con la suya.

FOTO DE ARCHIVO. Exterior del campus de Warner Bros Discovery Atlanta, en Atlanta, Georgia, EEUU. 2 de mayo de 2023. REUTERS/Alyssa Pointer

“Las empresas están intentando eliminar la sala de guionistas y convertir la escritura en una profesión independiente”, dijo el negociador (y guionista) del WGA Adam Conover en el podcast The Town with Matt Belloni este mes.

El término “minisala” se ha convertido en una abreviatura peyorativa del sector para referirse a la reducción del equipo. En algunos casos, los estudios contratan a menos guionistas por serie. Pero lo más habitual es que los escritores se conviertan más en trabajadores temporales que en parte integrante de una producción. Según Sanchez-Witzel, a menudo sólo un puñado se queda durante todo el proceso de producción, dejando que el director de la serie y quizá otros dos o tres guionistas se ocupen de todos los cambios posteriores.

A largo plazo, a algunos les preocupa qué ocurrirá con el oficio sin salas donde los escritores noveles puedan aprender de colegas experimentados. “Si creamos un sistema en el que nadie aprende en los niveles superiores, nadie hará televisión dentro de 10 años”, afirma el crítico de cine y guionista Drew McWeeny.

Los estudios no se niegan precisamente a reducir la sala de guionistas. La demanda del sindicato de una dotación de personal obligatoria “es en realidad una cuota de contratación incompatible con la naturaleza creativa de nuestra industria”, dijo Rowe, portavoz de la AMPTP, en un comunicado. “No estamos de acuerdo con aplicar una solución única para todos los espectáculos que son únicos y diferentes en su enfoque de la dotación de personal creativo.”

Más de 11.000 guionistas sindicalizados están de huelga por primera vez desde 2007 (Photo by VALERIE MACON / AFP)

“La televisión es popular, así que los puestos de trabajo deben ser abundantes”

Todo lo contrario. Hay más series que nunca. Pero las temporadas más cortas y la reducción de la sala de guionistas han creado la paradoja de menos puestos de trabajo. Según un estudio de FX Networks, en 2022 se estrenaron más del doble de programas originales que una década antes: 599 frente a 288. Pero mientras que una serie típica de una cadena podría haber tenido entre 10 y 12 guionistas o más, los servicios de streaming tienden a contratar entre seis y ocho.

Kyra Jones, guionista de Queens, Woke y The Right Swipe, afirma que el competitivo mercado laboral supone “una de las mayores amenazas para aumentar la diversidad y la inclusión en la escritura televisiva”.

“Los guionistas finalmente ‘lo logran’ cuando consiguen un programa de éxito”.

En realidad, puede que ni siquiera lo sepan. Hollywood lleva mucho tiempo promocionando el Sueño Americano, una oportunidad para las historias de la vida real que van de la pobreza a la riqueza. Ava DuVernay, por ejemplo, pasó de publicista de cine a productora ganadora de un Emmy. Larry David vendía corpiños y conducía taxis en Nueva York antes de hacerse de oro con Seinfeld.

Muchos guionistas afirman que en los últimos cinco a diez años se ha roto la maquinaria de la promoción profesional que hizo posible esos ascensos estelares. Además, cada vez les resulta más difícil saber cuánta gente ve sus programas.

La actriz y productora Ava DuVernay. Los ejemplos de ascenso en la industria como el suyo están desapareciendo. REUTERS/Mario Anzuoni

Las empresas de streaming tienen muchos más datos sobre sus espectadores de los que podrían tener las taquillas o las cadenas que se basan en los índices de audiencia de Nielsen, pero protegen estrechamente esta información.

Los guionistas cuyos proyectos sólo se transmiten por streaming cobran una tarifa residual fija en función del número de abonados al servicio. Por ejemplo, alguien cuyo trabajo se transmita por Netflix ganará más dinero que uno que escriba para un servicio más pequeño, como Paramount Plus. Pero dentro de un mismo servicio, la remuneración es la misma. Los guionistas de grandes éxitos de Netflix, como Stranger Things o Bridgerton, ganan lo mismo que los de las series menos vistas, explica Kaufman.

“Estas empresas presumen ante Wall Street de la tecnología que utilizan en sus algoritmos y luego no nos dicen nada”, dijo Sánchez-Witzel.

Los guionistas afirman que el desconocimiento del éxito de su trabajo merma su capacidad para exigir una mejor remuneración, lo que les preocupa especialmente porque los salarios residuales de los programas en streaming son inferiores a los de las cadenas. También socava la noción de meritocracia de Hollywood.

“Si haces algo y lo ven mil millones de personas, no ganas más dinero que si fuera un desastre”, declaró este mes a Variety el guionista y director Judd Apatow. “Eso no es bueno porque le quita mucha motivación a la gente creativa, se trabaja muy duro para crear algún tipo de seguridad para sus vidas”.

Fuente: The Washington Post

