El increíble descubrimiento detrás de los cielos en la pintura de Monet y J.M.W. Turner

Claude Monet estaba “aterrorizado”. Miró al exterior y vio una escena en el paisaje londinense que lo preocupó: no había niebla, el cielo estaba despejado. “Ni siquiera una brizna de niebla”, escribió en una carta el 4 de marzo de 1900 a su mujer, Alice, mientras el pintor francés visitaba Londres. “Estaba postrado y sólo podía ver todos mis cuadros terminados”, comentaba. Luego, escribió en las cartas traducidas que están el Museo de Arte TATE: “poco a poco se encendieron los fuegos y el humo y una neblina de contaminación industrial volvieron a los cielos”.

Un nuevo estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, analizó los cambios de estilo y color en casi 100 cuadros de Claude Monet y Joseph Mallord William (J.M.W.) Turner, conocidos por su arte impresionista y que vivieron durante la Revolución Industrial de Europa Occidental en los siglos XVIII y XIX. El estudio descubrió que, con el tiempo, a medida que aumentaba la contaminación atmosférica industrial a lo largo de las carreras de Turner y Monet, los cielos de sus cuadros también se volvían más brumosos.

“Los pintores impresionistas son conocidos por su exquisita sensibilidad a los cambios de luz y del entorno”, afirma la científica atmosférica Anna Lea Albright, autora principal del estudio y agrega: “tiene sentido que fueran muy sensibles no sólo a los cambios naturales del entorno, sino también a los provocados por el hombre”.

Los inicios de la Revolución Industrial transformaron las vidas y los cielos de Londres y París, las ciudades natales de los pintores, de un modo sin precedentes. Las fábricas de carbón aumentaron las oportunidades de empleo, pero oscurecieron la atmósfera con contaminantes nocivos, como el dióxido de azufre.

Gran parte del cambio es evidente en el Reino Unido, que emitió casi la mitad de las emisiones mundiales de dióxido de azufre de 1800 a 1850; Londres representó alrededor del 10% de las emisiones del Reino Unido. París se industrializó más lentamente, pero aún así experimentó un notable aumento del dióxido de azufre en la atmósfera después de 1850.

Los contaminantes atmosféricos pueden alterar gravemente el aspecto de los paisajes de forma visible a simple vista. Los aerosoles absorben y dispersan la radiación solar. La dispersión de la radiación disminuye el contraste entre distintos objetos, haciendo que se confundan más. Los aerosoles también dispersan la luz visible de todas las longitudes de onda, lo que produce tonos más blancos y una luz más intensa durante el día.

Turner, uno de los pintores británicos más prolíficos, fue testigo directo de los espectaculares avances que se produjeron durante su vida: nació en la era de la navegación a vela, en 1775, y murió en la era del vapor y el carbón, en 1851.

"Lluvia, vapor y velocidad", de Turner (1844)

En una de sus obras más famosas, “Rain, Steam and Speed - The Great Western Railway” (Lluvia, vapor y velocidad - El ferrocarril del Gran Oeste), pinta un tren, en aquel momento la última maravilla de la ingeniería que permitía viajar a velocidades sin precedentes, a punto de atropellar a una liebre, el mamífero terrestre más rápido de Gran Bretaña. Los detalles del cuadro, sin embargo, casi podrían ser difíciles de discernir: la bruma y la niebla oscurecen gran parte del cuadro, un subrayado de la creciente contaminación atmosférica.

Según el estudio, la neblina de este cuadro no fue una casualidad ni un incidente aislado. El equipo examinó 60 cuadros de Turner de 1796 a 1850 y 38 de Monet de 1864 a 1901. Utilizando un modelo matemático, observaron la nitidez de los contornos de los objetos en comparación con el fondo; menos contraste significaba más nebulosidad. También analizaron la intensidad de la neblina midiendo el grado de blancura; los tonos más blancos indicaban generalmente una neblina más intensa.

Los investigadores descubrieron que alrededor del 61% de los cambios de contraste en las pinturas coincidían en gran medida con el aumento de las concentraciones de dióxido de azufre durante ese periodo de tiempo. También hallaron una tendencia a tonos más blancos, pero pusieron menos énfasis en estos resultados, ya que los pigmentos de las propias pinturas podrían haberse desvanecido con el tiempo.

"Apullia in Search of Appullus", de Joseph Mallord William Turner (1814) Crédito: TATE

Las transformaciones visuales son drásticas

En “Apullia in Search of Appullus”, de Turner, que pintó en 1814, se aprecian fácilmente bordes más nítidos y un cielo despejado. En “Rain, Steam and Speed - The Great Western Railway”, pintado 30 años más tarde, predominan los cielos brumosos. Durante ese tiempo, las emisiones de dióxido de azufre aumentaron más del doble.

El principio de la carrera de Monet también difiere de su final. Su “Sainte-Adresse” de 1867 contrasta fuertemente con su serie de las “Casas del Parlamento” que comenzó alrededor de 1899, cuando pasó temporadas en Londres durante varios meses.

El equipo también evaluó la visibilidad, es decir, la distancia a la que un objeto puede verse claramente, y descubrió que la visibilidad en los cuadros de Turner con cielo despejado y nublado antes de 1830 era de unos 25 kilómetros de media, pero disminuyó a 10 kilómetros después de 1830. En varios de los cuadros de Monet sobre el puente de Charing Cross, se calcula que el objeto visible más alejado se encuentra a un kilómetro de distancia.

“El impresionismo suele contraponerse al realismo, pero nuestros resultados ponen de relieve que las obras impresionistas de Turner y Monet también captan cierta realidad”, afirma Peter Huybers, coautor del estudio, científico del clima y profesor de la Universidad de Harvard y remarca: “en concreto, Turner y Monet parecen haber mostrado de forma realista cómo se filtra la luz solar a través del humo y las nubes”.

Quizá, podrían argumentar algunos, el estilo pictórico de Turner y Monet simplemente cambió con el paso de las décadas, dando lugar a lo que hoy llamamos arte impresionista. Pero los investigadores también analizaron el contraste y la intensidad en otros 18 cuadros de otros cuatro artistas impresionistas (James Whistler, Gustave Caillebotte, Camille Pissarro y Berthe Morisot) en Londres y París. Encontraron los mismos resultados: La visibilidad de los cuadros disminuía a medida que aumentaba la contaminación del aire exterior.

“Cuando distintos artistas están expuestos a condiciones ambientales similares, pintan de forma más parecida, aunque esto ocurra en distintos momentos de la historia”, afirma Albright, de la École Normale Supérieure de París.

“Sainte-Adresse”, de Monet (1867) (Crédito: National Gallery of Art)

En su resumen, el estudio también aborda una posible teoría según la cual la vista de Turner y Monet empeoró a medida que envejecían, lo que podría haber afectado a su capacidad para pintar un paisaje nítido. Sin embargo, según Albright, Turner pintaba con detalle los objetos del primer plano y difuminaba los del fondo. Monet tampoco desarrolló cataratas hasta décadas después de comenzar sus pinturas impresionistas.

Los oftalmólogos, dijeron los autores en una entrevista, también han evaluado la visión de los artistas. Michael Marmor, profesor de oftalmología en Stanford, ha dicho: “Monet no era miope; Turner no tenía cataratas”. Además, las cartas de Monet a su mujer mientras vivía en Londres proporcionan pruebas convincentes adicionales de que era muy consciente de los cambios ambientales que le rodeaban. En algunas cartas, incluso lamenta la ausencia de las nuevas industrias para despertar su creatividad: “Todo está como muerto, no hay tren, ni humo, ni barco, nada que excite un poco el brío”.

El historiador del arte James Rubin, que no participó en la investigación, dijo que el estudio era fascinante por su análisis de los pigmentos y la progresión del desenfoque. “El estudio proporciona una base empírica para lo que los historiadores del arte han observado”, dijo Rubin, que es profesor emérito de historia del arte en la Universidad de Stony Brook, Universidad Estatal de Nueva York. “Estos artistas estaban ciertamente preocupados y se encontraban en un periodo de cambio atmosférico”.

Rubin añadió que ambos artistas se inspiraron en los cambios ambientales circundantes, pero ciertamente desde perspectivas diferentes. Lo resume así: Turner era en general antimoderno. Monet estaba dispuesto a celebrar la modernidad, que para él significaba cambio”.

Por ejemplo, Rubin dice que ahora se entiende generalmente que “Rain, Steam and Speed - The Great Western Railway” no es una celebración de una nueva tecnología. “Cualquiera que piense en el aspecto del tren puede ver que no es más que un horno sobre ruedas”, dijo. “Mucha gente temía la velocidad a la que podían viajar estas locomotoras:”. Por el contrario, Monet se deleitó con los efectos estéticos de la luz del sol rebotando en las nubes en el aire contaminado y “celebra el espectáculo del cambio moderno”, dijo Rubin.

La representación de los cambios medioambientales o meteorológicos en la pintura no es nueva. Algunos meteorólogos sostienen que “El grito” de Edvard Munch representa las nubes estratosféricas polares. Otros han señalado que “La salida de la luna” de Vincent Van Gogh es exactamente a las 9:08 p.m. del 13 de julio de 1889, en Saint Rémy de Provence, Francia. Otros cuadros de Turner representaban con precisión puestas de sol durante erupciones volcánicas, que aparecen más rojas debido a la dispersión a través de la estratosfera cargada de aerosoles.

El científico atmosférico Fred Prata, que analizó la meteorología en “El grito” de Munch, dijo que este estudio refuerza su opinión de “que el arte y la ciencia están mucho más correlacionados de lo que la mayoría de la gente cree”.

Albright dijo que este estudio, hasta donde ella sabe, es “el primero que analiza los cambios antropogénicos en el medio ambiente y cómo los artistas pueden plasmarlos en la pintura sobre lienzo” y a través del tiempo.

Los artistas y otras personas que vivían en la época en Londres y París “eran conscientes de los cambios en la contaminación atmosférica y realmente se involucraban con esos cambios”, dijo Albright. “Tal vez sea una especie de paralelismo con la forma en que la sociedad y los artistas responden hoy a estos cambios sin precedentes que estamos experimentando”, añadió.

Fuente: The Washington Post

