“Apolo Gía”: la instalación de danza performativa de Valeria Polorena lanza su segunda temporada

"Apolo Gía", de Valeria Polorena, lanza su segunda temporada en noviembre (Ariel Feldman)

Luego de una exitosa primera temporada en la Casa del Bicentenario, siempre a sala llena y con excelentes críticas, la bailarina y coreógrafa Valeria Polorena retoma las funciones de Apolo Gía, su tercera creación. Polorena es también autora de Anomalía (obra ganadora de la Bienal Arte Joven 2017) y de Apolo (artist in residence programme Centre National de la dans CN D Paris, Fondo Nacional de la Danza en Tic Tac Art Centre Bruselas 2019 y Prodanza 2020). Apolo Gía se presenta los días 4, 6, 11 y 13 de noviembre a las 20 y a las 21:30hs en el Atelier La Maternal (Av. de Mayo 881), y las entradas ya están disponibles a través de Alternativa Teatral.

La obra de Polorena, egresada del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín y maestra nacional de danza, indaga sobre el olvido, la muerte y la soledad que la autora sintió al atravesar una enfermedad que la llevó a estar postrada en su cama durante cuatro meses en el año 2019. A través de un dispositivo híbrido que combina la instalación, la fotografía, la música (creación original de Machingo, ex Morbo y Mambo), la iluminación y una proyección visual, la artista oriunda de Nueva Pompeya (Ciudad de Buenos Aires) pone su cuerpo a disposición para escaparle al olvido.

Valeria Polorena (foto: Ariel Feldman)

“Cuando mi cuerpo un día de manera repentina ya no pudo moverse más, me empecé a preguntar: ¿Qué es estar viva? ¿Alcanza con solo estar respirando? ¿Qué va a pasar si no puede mi cuerpo estar más en movimiento? ¿Es el suicidio la opción que aparece al temor de no volver a caminar? Apolo Gía pone en escena mi incertidumbre. No busco dar respuesta a estas preguntas, solo quiero vivir la experiencia concreta de dejarme tomar por la pieza. No es miedo a la muerte, es pavor al olvido”, reflexiona Polorena respecto a su obra original.

La obra impacta por su democrática sensibilidad e interpela por su disposición escénica que permite una proximidad no común con la intérprete. De manera literal, los asistentes, siempre y cuando así lo deseen, podrán ser parte de la instalación. De esta manera, Polorena conmueve por su capacidad de generar un dispositivo que transforma las sombrías preguntas de la existencia humana en un acontecimiento bello de contemplación de un cuerpo frágil. De este modo, continúa con su histórica investigación de cómo interpelar y sobrepasar la llegada de la escena contemporánea a un público popular.

"No busco dar respuesta a estas preguntas, solo quiero vivir la experiencia concreta de dejarme tomar por la pieza", dice Valeria Polorena (foto: Ariel Feldman)

La música original y los videos son de Machingo, con mezcla y mastering de Hernan Calvo. La realización escenotécnica y el montaje están a cargo de Martin Lapalma, y la realización de vestuario es de Jessica Bellomo. La fotografía en instalación es de Yanina Kaztman y los videos de Sabrina Lorenzo.

Tráiler de "Apolo Gía", instalación de danza performativa de Valeria Polorena

*Apolo Gía. Viernes 4 y 11 de noviembre y Domingos 6 y 13 de noviembre a las 20 y 21.30hs en el Atelier La Maternal (Av de Mayo 881). Reservas mediante Alternativa Teatral.

SEGUIR LEYENDO