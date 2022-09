De Lucrecia Martel a Santiago Mitre: comenzó el Festival de Venecia con gran presencia argentina

"Argentina, 1985" compite por el León de Oro; "Trenque Lauquen" participa de la sección "Horizonte" y el cortometraje "Camarera de piso" integra la sección de Cortos fuera de competencia.

El Festival Internacional de Cine de Venecia vuelve a desembarcar en los canales de la ciudad, con su 79.ª edición que despliega un catálogo integrado por una importante presencia del cine argentino. Entre ellos, Santiago Mitre con su film Argentina, 1985; Laura Citarella con Trenque Lauquen, y Lucrecia Martel con su cortometraje Camarera de piso. En esa línea, los seleccionados compartirán categorías con directores aclamados a nivel mundial, como Noah Baumbach, Alejandro González Iñárritu, Darren Aronofsky y Lars von Trier.

Luego del Festival de Cannes que finalizó con la película Triangle of Sadness, de Ruben Östlund como ganadora de la Palma de Oro, ahora la industria cinematográfica le da paso a la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, que finalizará el 10 de septiembre, siendo el único evento del mundo del cine que no se frenó en 2020 a pesar de la pandemia, y que presentará distintas películas que podrían perfilarse para los Premios Oscar 2022.

En ese sentido, White Noise, la nueva película de Noah Baumbach, con Adam Driver y Greta Gerwig, que es producida por Netflix y luego tendrá su estreno en la plataforma, se encargó de abrir el festival y podría terminar nominada de cara a la ceremonia hollywoodense. Mismo caso ocurre con Don’t worry darling, de Olivia Wilde y protagonizada por Harry Styles y Florence Pugh, que tiene su premiere en la ciudad italiana y se le estima el mismo futuro. Además, en la misma alfombra roja pasarán los estrenos de Pearl, el próximo film de Ti West a través de la productora A24, y Blonde, la biopic de Marilyn Monroe, por Ana de Armas y dirigida por Andrew Dominik.

El festival de cine de Venecia comenzó este miércoles con la comedia negra "Ruido de fondo" del estadounidense Noah Baumbach, basada en la novela de Don DeLillo (Foto: Giovanni Grezzi / AFP)

Argentina en Venecia

Dentro de las posibles consideraciones de la Academia estadounidense y su gran premio, la que tal vez sea la película argentina más esperada del año, parte en primera fila. El filme de Santiago Mitre que narra el Juicio a las Juntas Militares, y que luego de su paso por Venecia tendrá su estreno en las salas del país, encabeza las listas de predicciones de la prensa internacional de cara a las nominaciones junto con Bardo, o falsa crónica de unas cuantas verdades, el film del mexicano Alejandro González Iñárritu. Al mismo tiempo, ambos cineastas que representan a Latinoamérica compiten por el León de Oro dentro del certamen.

El jurado de Venecia, que en esta ocasión es presidido por la consagrada actriz Julianne Moore, está integrado por el director Mariano Cohn, que hace unos meses estrenó junto con la mitad de su dupla, Gastón Duprat, la película Competencia oficial, con las participaciones de Penélope Cruz, Antonio Banderas y Oscar Martínez.

"Bardo", el nuevo film del director mexicano Alejandro González Iñárritu

El nuevo film de Iñárritu también integra a artistas nacionales, ya que si bien la película es mexicana, es la actriz Griselda Siciliani la que se pone en la piel del papel protagónico de la trama, junto con Daniel Giménez Cacho, que anteriormente se desarrolló como el rol principal en Zama, de la salteña Lucrecia Martel. Asimismo, el guion de la producción del cineasta está coescrito con el argentino Nicolás Giacobone, quien colaboró en la misma área para Birdman, que en 2015 le valió un Oscar, y para Biutiful, estrenada en 2010.

Una de las protagonistas argentinas de Venecia 2022 diálogó con Infobae Cultura. La directora Laura Citarella, que integra el colectivo artístico creado por Mariano Llinás, El Pampero Cine, y quedó seleccionada con su película Trenque Lauquen dentro de la categoría Horizontes.

Trenque Lauquen: una suerte de road movie que fue mutando

Protagonizada por Laura Paredes, una de las integrantes del colectivo Piel de Lava, y actriz recurrente dentro de la productora de Llinás, la ficción considerada para Venecia narra la historia de una mujer que desaparece, y a raíz de eso, dos hombres que la aman buscan su paradero en medio de la carretera. En ese trayecto, tanto para la historia como para el rodaje mismo de la película, “pasó de todo”, afirma Citarella sobre el proceso que terminó llevando cinco años, en los que ambas fueron madres.

Laura Paredes, integrante del colectivo teatral Piel de Lava, es protagonista de "Trenque Lauquen", presente en Venecia en la sección "Horizontes" (Foto gentileza El Pampero Cine)

“El proceso de la película fue largo. Tuvo sus mutaciones y su reestructuración. En un momento empezó a quedar vieja y hubo que repensarla un poco”, cuenta la directora. Mientras tanto, Paredes y Citarella escribían el guion juntas, algo que para la directora fue una instancia “muy importante” para el desarrollo posterior de la producción. “Íbamos escribiendo y probando las escenas e íbamos encontrando muchas cuestiones y respuestas en la filmación”, consideró.

No es la primera vez que la cineasta trabaja con la actriz, ya que durante el 2011 la convocó como la protagonista de Ostende, su ópera prima, y en paralelo ambas compartían el rodaje de La flor, la icónica película de El Pampero Cine, que fue dirigida por Mariano Llinás y dura nada menos que ¡15 horas! En ese sentido, la directora no la encasilla a Laura solo como actriz: “Su trabajo no se reduce a eso ni a una coguionista, sino más a una socia”.

Mientras tanto, Citarella goza de la comodidad que le ofrece la productora que nació en 2002 en pleno auge del Nuevo Cine Argentino, y le cuesta “un poco” pensar en trabajar en proyectos fuera de la productora. “No me imagino por fuera de ese núcleo”, reafirmó, aunque sea por ahora.

El Pampero Cine es una de las ofertas más de vanguardia en lo que compete al ambiente del cine en Argentina, ya que más que como productora nació a principios de los 2000 como un grupo de personas dispuestas a experimentar y renovar los procedimientos y las prácticas de lo que estaba hecho hasta ese momento. Allí, la directora explota su talento al máximo y además de su primera película, también dirigió La mujer de los perros, junto con Verónica Llinás, y Las poetas visitan a Juana Bignozzi, junto con Mercedes Halfon.

Sin embargo, Laura Citarella es consciente del tratamiento que se le está dando a los fondos de financiación a la cultura y la desfinanciación que sufrió el cine estos últimos años, que pasa “tanto en el país como en el mundo”. “Los fondos están cerrando. Los propios festivales internacionales se están cerrando a sus propios países. Europa se está cerrando hacia adentro”, advirtió. En esa línea, la cineasta considera que la independencia en el rubro no debería ser algo que deba “abrazarse y conquistarse” por como está el panorama hoy en día, sino que es “algo que debería estar siempre en movimiento” en la escala que sea posible.

“Si no la sensación que da es que lo independiente aparece solo porque lo institucional no está funcionando, y me parece que eso es un error. Me parece bien que haya una estructura institucional y estatal que ampare formas de hacer las cosas, que existan fondos, que exista todo, pero que también en paralelo exista la obligación de los y las artistas de estar pensando nuevos métodos de manera casi crónica”, explicó.

Laura Citarella lanzó su ópera prima “Ostende” en 2011 bajo la producción de El Pampero (El Pampero Cine)

En esta nueva edición del famoso Festival de Venecia, Citarella festeja que Trenque Lauquen haya sido elegida por el jurado para representar al país en una de las secciones, a pesar de que cuando la película fue presentada aún no había sido terminada. “Me da mucha alegría que esté programada en un festival con directores y directoras que admiro tanto, como Santiago Mitre y Lucrecia Martel; es obviamente muy satisfactorio”, expresó.

En ese sentido, la directora tiene una “profunda amistad” con Mitre, con quien además de haber trabajado juntos, también poseen “una cercanía enorme”. “Con Santiago estuvimos en Venecia en 2005 con la película El amor-primera parte, y era todo muy distinto”, recordó. “Que ahora cada uno vaya con su película es por lo menos emocionante”, comentó.

Argentina, 1985: un evento histórico que merece ser revisitado

“¡Aparte su película es buenísima!”, señala Santiago Mitre a Infobae Cultura sobre el trabajo de Citarella en Trenque Lauquen, y también celebra haber coincidido con ella en el prestigioso evento de la cinematografía: “Compartir selección con Laura, una de las cineastas que más quiero y admiro, me llena de alegría. Con ella nos formamos juntos en el cine y ahora coincidir en este festival tan importante es una alegría doble”.

Mientras tanto, casi cuatro meses después del estreno de Pequeña Flor, la producción de género fantástico que abrió el Bafici de este año con tres funciones agotadas, el director se prepara para que se exhiba Argentina, 1985, su nuevo film que aborda el Juicio a las Juntas Militares, con Ricardo Darín y Peter Lanzani como sus protagonistas, y tiene chances de llevarse a casa el León de Oro. La película también pasará por los festivales de San Sebastián y de Londres, así como también se estrenará en salas argentinas el 29 de septiembre, y un día después, en Estados Unidos. Luego pasará a estar disponible en el catálogo de Prime Video.

Santiago Mitre, luego de "Pequeña Flor", se aleja del cine de género para volver a las producciones con colores políticos (Google Fotos)

El “deseo de realizar una película sobre la Justicia” fue uno de los puntapié iniciales para Mitre a la hora comenzar a preproducirla, como también “profundizar búsquedas” de sus films anteriores (El estudiante, La cordillera) en torno a la fusión del cine y la política, pero esta vez haciéndolo desde la ficción.

“Todavía recuerdo el día que Strassera cerró su acusación: el clamor en la sala, la emoción de mis padres, la calle festejando algo que no era un partido de fútbol, la idea de justicia como acto reparador. El juicio de 1985 tomó para la Justicia argentina la bandera de una lucha que tenía mucho tiempo. Cuando fui investigando me di cuenta de que había cosas cada vez más interesantes: la historia previa de los fiscales, el equipo formado con jóvenes sin experiencia, la región aún dominada por dictaduras”, comentó.

Luego de haber trabajado con Daniel Hendler para Pequeña Flor, ahora le toca con Darín y Lanzani, que personifican a los fiscales Julio César Strassera y Luis Morena Ocampo, respectivamente, y con quienes tuvo una excelente química en el rodaje. “Me gusta mucho trabajar con Ricardo, es un actor brillante, de una precisión única, muy generoso, inteligentísimo; nos entendemos muy bien y es siempre mi persona de referencia en la filmación”, detalló sobre el actor.

“La química que encontraron Peter y él es buenísima, se entendieron, se ayudaron, y disfrutaron cada escena juntos. Peter tiene una potencia enorme, una energía y una alegría para trabajar que lo hace un actor que uno siempre quiere tener cerca”, agregó el cineasta.

"Argentina, 1985", con Ricardo Darín como el fiscal Julio César Strassera, figura central del histórico juicio a los responsables de los delitos de lesa humanidad de la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983 (Foto: Prime Video)

En esa línea, Mitre espera que empiece el evento cinematográfico para que el mundo conozca Argentina, 1985. “Es una alegría y un orgullo poder presentar esta película en la competición del Festival de Venecia. Tenemos muchas ganas de empezar a mostrarla y nos alegra haberlo hecho desde la ficción. El juicio del 1985 es un evento central de la historia argentina y merecía ser revisitado”, concluyó.

Camarera de piso: una continuidad entre el trabajo y la vida

Por su parte, Lucrecia Martel conoce muy bien el público festivalero de Italia. En 2019 le tocó ser la Presidenta del Jurado del Festival de Venecia, en donde le dio el León de Oro a la película Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix, y pronunció un discurso inolvidable en homenaje a Pedro Almodóvar.

Además, en esa misma ocasión, la directora salteña se opuso a asistir a la proyección de J’Accuse, el estreno de ese momento de Roman Polanski, a raíz de las denuncias de abuso y violación a una niña de 13 años que salieron a la luz un par de años atrás. “No me va a resultar fácil, y no voy a asistir a la gala de la película de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como esta. No quiero ponerme de pie y aplaudir”, dijo en su momento.

“Yo no escraché a Polanski”, aclaró hace tres años a Infobae Cultura. “Lo que yo no puedo hacer es estar en la sala aplaudiéndolo. Es un derecho que tengo, voy a ver su película con la misma fascinación que me han producido sus películas de antes, pero por lo que estamos luchando en Latinoamérica no puedo tener ese gesto odioso para con las víctimas. Por otro lado, ponernos a expurgar la vida de todos los grandes artistas y prohibir las obras es una barbaridad. Jamás prohibiría ninguna obra”, explicó a este medio al momento de la inauguración del evento en 2019.

En la edición 2019 de "La Mostra", Lucrecia Martel fue Presidenta del Jurado y se vio envuelta en la polémica que generó la presencia de Roman Polanski con su película "J'Accuse" (Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Ahora, pocos meses después de haber lanzado el cortometraje Terminal Norte que filmó en medio de la pandemia y lo protagonizan la cantante Julieta Laso y demás mujeres artistas de Salta, Martel regresa a La Biennale con el cortometraje Camarera de piso bajo el brazo, su nuevo proyecto producido por Rei Cine y Universidad Nacional de México (UNAM). Protagonizado por Jorgelina Contreras, Daniel Valenzuela, Anavelí Acero y Ariel Gigena, el corto es “sobre la continuidad entre el trabajo y la vida, que a veces pensamos separado”, dijo Martel a Infobae Cultura. Camarera de piso participará de la sección Cortos, por fuera de la competencia.

Respecto al cine argentino en la actualidad, Lucrecia Martel sostiene: “Tenemos que lograr crecer ante nuestros propios ojos”, ya que “es muy difícil que la narrativa audiovisual logre impacto si estamos pensando en ordenarnos narrativamente a intereses de empresas que naturalmente están pensando en su negocio”, y argumentó: “Desde que yo ingresé en esta actividad la estrategia ha sido que los festivales internacionales sean una plataforma de lanzamiento para dar a conocer nuestros trabajos. Necesitamos inventar algo para que eso pase al interior de nuestro país. Y no son festivales nacionales solamente”.

Para la directora de La Ciénaga y La niña santa, el cine “no es algo en sí mismo”, sino “una construcción que tiene sentido en la circulación y la conversación”, y puede ser “un lugar muy interesante de encuentro”, donde los artistas se puedan observar los unos a los otros y conversar. “Este país necesita desesperadamente un poco de diálogo que vaya más allá de las urgencias de las agendas electorales políticas. Necesitamos pensarnos, necesitamos conocer a las generaciones que vienen. El cine puede servir para eso”, señaló.

"'Camarera de piso' es sobre la continuidad entre el trabajo y la vida”, señaló su directora, la cineasta salteña Lucrecia Martel (Gentileza: Rei Cine)

“Es imprescindible que pensemos nuevamente qué sentido tiene producir cine nacional. Y eso es fundamentalmente una responsabilidad de los directores, de los productores, de los técnicos, de los actores, y en segundo lugar del Estado”, explicó Martel. “La política cultural del país no va a funcionar sin nuestra participación. Nos está faltando convicción, no me parece que se explique con la crisis económica, solamente. Quizás la debilidad es porque el cine sigue en manos de la clase media alta, que es la misma clase que ocupa puestos definitivos en el Estado, y que confunde redes sociales con comunidad. La crisis es de pensamiento”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO