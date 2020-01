—Fundamentalmente espero dejar el equilibrio entre la parte bibliotecológica y lo cultural. Que se me distinga por alguien que no hizo una división entre una y otra. Diría que la Biblioteca Nacional, desde lo específicamente técnico, ha dado un salto enorme producto de la continuidad, y lo que más me gustaría es que todo eso aumente día a día, que tengamos más participación en lo digital, que el personal se quede con el equipamiento necesario. Y, con respecto a lo cultural, siempre pienso, en que tenemos que utilizar mucho los fondos que la Biblioteca tiene y posee y darlos a conocer a toda la comunidad en la Argentina, en la región y en el mundo.