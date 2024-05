Constelación: Apple TV+ cancela la serie de ciencia ficción con Noomi Rapace tras una temporada

Constelación (Créditos: Apple TV+)

La ciencia ficción se ha convertido en uno de los géneros principales entre las producciones originales de Apple TV+. El servicio de streaming ya obtuvo buenos resultados con series como Invasión, Foundation, Silo y For All Mankind, todas ellas programadas para regresar con nuevas temporadas. Sin embargo, Constelación (Constellation) estrenada en febrero pasado no correrá con esa misma suerte.

Según un nuevo informe el thriller psicológico de ciencia ficción protagonizado por Noomi Rapace (Prometeo) y Jonathan Banks (Breaking Bad), ha sido cancelado tras una única temporada. La serie había llegado a su conclusión de su primera entrega de ocho episodios durante el mes de marzo, dejando muchos hilos argumentales en el aire. Con esta decisión, varias preguntas quedarán sin respuesta para los aficionados.

Creada por Peter Harness y dirigida por la ganadora del Emmy, Michelle MacLaren, Constelación centraba parte de su historia en Jo, una astronauta interpretada por Rapace, que regresa a la Tierra tras una catástrofe espacial. Al estar de nuevo en casa descubre que su vida no es tal como lo recordaba y que varios elementos clave han desaparecido o se han modificado por completo. ¿Será que el accidente y su misión han cambiado su perspectiva? ¿o es la Tierra la que ha cambiado en su ausencia?

Constellation — Official Trailer Apple TV+

Harness, que es conocido por su trabajo en Doctor Who, estuvo en el desarrollo y escritura de Constelación. La serie también contó con otros talentos delante de cámaras como James D’Arcy (Oppenheimer), Julian Looman (Emily in Paris) y Barbara Sukowa (Voyager).

Mientras que Constelación no avanzará con una nueva entrega, Apple TV+ acaba de estrenar Dark Matter y se espera que, en el corto plazo, títulos del género como Neuromancer y Murderbot se sumen a su catálogo.