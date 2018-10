Lozano: Hay una obra detrás de la obra, una obra paralela en la que está todo milimetrado: es una coreo. No nos tienen que ver y tenemos que estar permeables y tomar decisiones con respecto a lo técnico. Carne y hueso está hecha de accidentes y eso para nosotros es lo que más va hondeándose y nos permite encontrar lugar; es una obra viva que cambia continuamente cada sábado porque no hay un escenario sino varios espacios y las performances son tan grandes que resuenan en los espectadores. Eso cambia la dinámica de armado y desarmado en vivo, es una producción que tenés que adaptar a los accidentes, que son súper bienvenidos. Los accidentes te los genera la historia de cada espectador que se pone al servicio de la obra. No es una obra cerrada, es una obra democrática. Y eso, también, lleva a que detrás tengamos que sudar bastante.