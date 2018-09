"El día más triste del mundo. El 11 de mayo de 2017 se murió mi papá y ese, fue el día más triste del mundo. No, el día más triste del mundo fue el día anterior, el 10, cuando entró en coma, le aplicaron una ampolla de morfina y supe que no se iba a despertar más", y así realiza un racconto a toda velocidad para llegar a la génesis del dolor, a la génesis de la tristeza. Y llega: "No, el día más triste del mundo fue un día de septiembre de 1933 cuando Adolf Hitler tomó el poder. Ese, fue el día más triste del mundo". Y así comienza esta historia que es la historia del papá de Melisa pero también una parte de la historia de la humanidad que clama no ser olvidada.