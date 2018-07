Cuando una Mosuo revela el contenido de sus conversaciones con los hombres da a entender que no espera para nada un diálogo como el que puede mantener con sus amigas. Se abstienen de intentar ser comprendidas, algo que muchas mujeres de occidente demandan a sus parejas, considerando su caso como particular, y sin tomar en cuenta que forman parte de un reclamo milenario y milenariamente insatisfecho. Las Mosuo profesan una sabiduría de lo que no hay, de lo que no puede encontrarse.