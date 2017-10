No le falta razón a Pérez Reverte cuando dice que "somos monigotes en manos de oportunistas y sinvergüenzas" ya que quienes promueven, sostienen o simplemente habilitan este tipo de campañas, no están hablando del pasado, aunque así lo aparenten. Lo están instrumentando al servicio de causas presentes. Así sucede con el indigenismo actual que, basado en un pretendido respeto a la diversidad, en el fondo acarrea un cuestionamiento a nuestra historia, a nuestra legitimidad como naciones hispanoamericanas y al mestizaje del que somos resultado y del que no deberíamos renegar sino enorgullecernos.