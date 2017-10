El 6 de noviembre, regresan dos hombres a los que Colón envió a explorar tierra adentro de Cuba. "Hallaron los dos cristianos -cuenta Las Casas- por el camino mucha gente que atravesaba a sus pueblos, mujeres y hombres, con un tizón en la mano, hierbas para tomar sus sahumerios que acostumbraban". Es la primera referencia al tabaco. En otro texto, Bartolomé de Las Casas explica: "… son unas hierbas secas metidas en una cierta hoja, seca también, a manera de mosquete hecho de papel… y encendido por la una parte dél, por la otra chupan o sorben o reciben con el resuello para adentro aquel humo; con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborracha, y así diz que no sienten el cansancio. Estos mosquetes, o como les nombraremos, llaman ellos tabacos. Españoles cognoscí yo en esta isla Española, que los acostumbraron a tomar, que siendo reprendidos por ello, diciéndoseles que aquello era vicio, respondían que no era en su mano dejallos de tomar: no sé qué sabor o provecho hallaban en ellos".