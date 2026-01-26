El alto porcentaje de indecisos mantiene abierta la disputa presidencial en Costa Rica

A una semana de las elecciones, Costa Rica enfrenta un panorama decisivo con un 30 % de votantes aún indecisos. Imagen destacada

A una semana de los comicios, Costa Rica se encamina hacia unas elecciones marcadas por la ventaja de Laura Fernández, candidata oficialista del Partido Pueblo Soberano, quien según datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica reúne un 40 % de intención de voto.

Esta cifra la coloca en posición de alcanzar la presidencia en primera ronda el 1 de febrero. El país, que cita a 3.7 millones de ciudadanos a las urnas para elegir presidente y a los 57 diputados del Poder Legislativo, vive horas definitorias ante un porcentaje alto de indecisos, estimado en el 30 % de los votantes, cuyo comportamiento será determinante para evitar o no una segunda vuelta, según informó la agencia EFE.

En las jornadas de cierre, los principales partidos apostaron por la movilización en espacios públicos y reforzaron el llamado a participar en la elección. La campaña oficialista, liderada por Fernández, se basó en recorridos por la capital y comunidades del centro del país, así como en apariciones en televisión. Los mensajes centrales de Fernández subrayaron la necesidad de una mayoría legislativa que permita impulsar reformas profundas en el Estado, en particular en el Poder Judicial, con el objetivo de endurecer el Código Penal frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Entre sus promesas figura “proponer la suspensión de garantías fundamentales de la población en barrios conflictivos para enfrentar al narcotráfico”, medida que ha generado debate en el contexto de la seguridad ciudadana.

Supporters of Costa Rican presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People's Party (PPSO), take part in a rally ahead of the February 1 general election, in San Jose, Costa Rica, January 24, 2026. REUTERS/Mayela Lopez

Por otro lado, la oposición intensificó su actividad pública para buscar el respaldo imprescindible que impida un triunfo en primera ronda del oficialismo.

Claudia Dobles, candidata del partido Coalición Agenda Ciudadana y exprimera dama (2018-2022), ocupó el tercer puesto en el sondeo más reciente y centró sus intervenciones en criticar la gestión del presidente Rodrigo Chaves, a quien responsabilizó por no haber resuelto los problemas de inseguridad ni las falencias en el sistema de salud.

En sus mítines, Dobles firmó compromisos orientados a apoyar a la juventud y reducir las desigualdades sociales, presentando su candidatura como la única alternativa capaz de derrotar a Fernández y al oficialismo.

Álvaro Ramos, del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, ostenta el segundo lugar de las encuestas con un 8 % de la intención de voto, de acuerdo con la última medición de la Universidad de Costa Rica. Este domingo encabezó una caravana en las calles de San José junto a sus seguidores para sumar adhesiones en el tramo final de la campaña.

El próximo miércoles es la fecha límite para la publicación de propaganda política y encuestas en Costa Rica antes del 1 de febrero. REUTERS/Mayela Lopez

Para los días previos a las elecciones del 1 de febrero, las reglas establecen que el miércoles será la fecha límite tanto para la publicación de propaganda en los medios como para la presentación de nuevas encuestas.

En la recta final, el resultado sigue condicionado al gran número de indecisos registrados. El panorama muestra a Laura Fernández en la antesala de un triunfo contundente, mientras la oposición libra sus últimos intentos con la esperanza de forzar a la candidata oficialista a una segunda ronda, informó la agencia EFE.

El padrón electoral definitivo de 2026 incluye a más de 3.7 millones de costarricenses

Un total de 3,731,788 costarricenses forma parte del padrón electoral definitivo anunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para los comicios nacionales de 2026, que se celebrarán el 1° de febrero.

La cifra representa 160,981 personas más que en 2022, lo que equivale a un incremento del 4.3 %. Además, 67,270 ciudadanos podrán sufragar fuera del país, un aumento del 24.4 % respecto del proceso electoral anterior, consolidando la participación exterior como uno de los pilares de las próximas votaciones.

Del total de inscritos, 1,881,567 son mujeres y 1,850,221 son hombres, lo que refleja una diferencia de 31,346 mujeres a favor del padrón femenino, según datos publicados por el TSE. Esta preeminencia femenina se replica también en la distribución provincial: San José lidera como la provincia con más electores, con 612,390 mujeres y 578,710 hombres entre sus 1,191,100 votantes.

Un total de 67.270 costarricenses están habilitados para votar en el extranjero, marcando un incremento del 24,4 % respecto al proceso anterior. REUTERS/Mayela Lopez

Uno de los aspectos que destaca el padrón es la evolución del voto en el extranjero. Será la cuarta vez que costarricenses residentes fuera del país podrán participar en elecciones nacionales, según indicó el Tribunal Supremo de Elecciones. De los 67,270 votantes extranjeros, 33,580 son hombres y 33,690 mujeres; se han habilitado 49 consulados en 42 países, donde funcionarán 91 juntas receptoras. Los consulados con más inscritos se encuentran en Nueva York (19,100), Miami (7,547), Los Ángeles (6,138) y Atlanta (4,906). Por el contrario, los consulados con menos electores se ubican en India (23), Turquía (19), Kenia (15), Indonesia (13) y Jamaica (11). Estados Unidos suma la mayor cantidad de costarricenses empadronados en el exterior con 44,580 ciudadanos, seguido de España (2,688) y Canadá (2,132).

El segmento más voluminoso del padrón corresponde a personas entre 18 y 39 años, que representan el 44 % del total, es decir, poco más de 1.65 millones de electores. Además, en el ámbito nacional, 3,664,518 personas están habilitadas para votar, divididas en 1,847,877 mujeres y 1,816,641 hombres.

La inscripción de 96,433 ciudadanos naturalizados sobresale, y la mayoría son originarios de Nicaragua (56.1 %), Colombia (11.2 %), El Salvador (5.3 %) y Venezuela (3.4 %). Entre los nuevos electores destacan 131,403 personas nacidas entre el 5 de febrero de 2006 y el 1° de febrero de 2008; dentro de este grupo, 10,826 naturalizados votarán por primera vez. Un dato particular de esta edición es que 65 jóvenes cumplirán 18 años el mismo día de las elecciones, distribuidos de manera equilibrada entre hombres y mujeres.