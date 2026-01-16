Costa Rica

50% de los niños costarricenses tienen bajos niveles de vitamina D

Pese a vivir en un país tropical, estilos de vida y baja exposición al sol reducen la presencia de este componente en el organismo

Poca exposición al sol reduce
Poca exposición al sol reduce los nivel de vitamina D en el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios de la Universidad de Costa Rica (UCR) demostraron que 5 de cada 10 niños en el país presentan niveles inferiores a los estándares ideales de vitamina D en su organismo. Además un 25% de la población universitaria también presentan esta condición.

“La vitamina D es un micronutriente que regula múltiples procesos en el cuerpo, como la absorción del calcio, la función inmunológica y la modulación de la inflamación, por lo que su monitoreo debería formar parte de los controles médicos periódicos”, afirma Yamile Sandoval, gerente médica de Adium Centroamérica y Caribe.

Pese a que las estadísticas hacen alusión a la población de edades inferiores, una gran parte de la población costarricense podría estar afectada. La deficiencia de vitamina D contribuye de manera directa o indirecta en la progresión de enfermedades crónicas.

Aunque Costa Rica, es un país tropical y caracterizado por una época seca extensa, el uso de protectores solares, estilos de vida con largas jornadas de trabajo en interiores, la edad avanzada, la pigmentación de la piel y la contaminación atmosférica pueden disminuir considerablemente su producción.

La población infantil no vive una realidad distinta, los niños no se exponen de forma adecuada o suficiente al sol ya que permanecen muchas horas en interiores tanto en centros educativos como jugando con aparatos electrónicos; su alimentación es pobre en vitamina D, dosis bajas o nulas de salmón, sardina o atún fresco; el sobrepeso y la obesidad infantil va en aumento, este nutriente es liposoluble y por lo tanto es ‘secuestrado’ por el tejido graso.

Niveles de vitamina D pueden
Niveles de vitamina D pueden disminuir con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez diagnosticada esta condición, es necesario que el paciente consulte con un médico especialista, quien podría recurrir a la medicación para aumentar los niveles de este micronutriente y cuya dosis depende de la edad. En los adultos mayores o aquellos con deficiencia grave podrían necesitar dosis más altas que las personas más jóvenes y sanas.

“No automedicarse y consultar con un profesional de la salud idóneo y de manera oportuna, como parte de nuestros controles de rutina, es crucial para identificar la deficiencia de vitamina D y corregirla oportunamente de manera segura y eficaz. La prevención sigue siendo la mejor herramienta para proteger la salud ósea y metabólica en la población adulta”, asegura Sandoval.

Recomendaciones para prevenir la deficiencia de vitamina D

Expertos recomiendan seguir al menos los siguientes consejos para mantener controlados los niveles de este micronutriente en sangre:

  • Exposición solar diaria entre 15 y 30 minutos en horarios de menor radiación (antes de las 10 a.m o después de las 4 p.m)
  • Consumo regular de alimentos ricos en vitamina D como por ejemplo: pescados grasos (salmón, atún, jurel y sardinas), yema de huevo, hígado de res y queso.
  • Suplementación, bajo supervisión médica, en caso de ser necesaria.
Los pescados son una fuente
Los pescados son una fuente ideal de vitamina D y se recomienda incluirla en la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener la vitamina D baja no solo es un dato de laboratorio. Puede provocar efectos reales en el cuerpo, tanto a corto como a largo plazo, y en niños y adultos las consecuencias son distintas.

Entra las consecuencias más comunes están los dolores óseos y musculares, debilidad, calambres frecuentes y mayores riesgo de fracturas. En los niños puede provocar raquitismo (huesos blandos y deformidades) y retraso en el crecimiento y en los adultos, osteopenia y osteoporosis.

A nivel inmunológico, podría provocar infecciones respiratorias más frecuentes, resfriados más largos y mayor riesgo de infecciones virales. Incluso los pacientes podrían presentar fatiga persistente, dificultad para concentrase, bajo estado de ánimo y depresión o ansiedad.

Para detectar este padecimiento es necesario realizarse un examen de laboratorio. Los profesionales recomiendan a los adultos a tomar medidas con prontitud para evitar la disminución de los niveles de vitamina D y a los padres o encargados a velar por la salud de sus hijos, en esta condición que muchas personas incluso no conocen.

