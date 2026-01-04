Deportes

Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen

El equipo bávaro reanudará la competencia en la Bundesliga enfrentando al Wolfsburg el domingo 11 de enero en condición de local

Guardar
En el entrenamiento previo al primer partido del 2026, el defensor canadiense llegó con un bafle y la canción 'La Promesa' de Luis Díaz - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz finalizó su descanso y regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich para iniciar la preparación de cara a 2026, mientras la atención se centra en ‘La Promesa’, la nueva canción que interpreta y que se ha vuelto viral en los últimos días.

Durante el entrenamiento del conjunto alemán, el ambiente estuvo marcado por la presencia de este sencillo, cuando Alphonso Davies sorprendió al equipo ingresando al campo con un altavoz portátil que reproducía la canción a todo volumen. La cuenta oficial en español del Bayern Múnich en X compartió: “Con todo el estilo, entrando con la nueva canción de Luis Díaz”.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los usuarios de las redes sociales destacaron el gesto del jugador canadiense al disfrutar de la primera producción musical del deportista colombiano:

Luis Díaz en el más
Luis Díaz en el más reciente entrenamiento del Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich
  • “Me vuelvo loco JAJAJAJAJAJAJAAJ espectacular y que tipazo”
  • “A Phonzy fácilmente me lo imagino champeteando en Cartagena.”
  • “Próximo movimiento de Luis Díaz llegar a repartir la camisetas del @JuniorClubSA a todos”

El club tiene previsto un breve período de pretemporada antes de su retorno a la competencia oficial, con un encuentro amistoso frente al Red Bull Salzburg el 6 de enero y el reinicio en el Allianz Arena ante el Wolfsburgo el 11 de enero.

Detalles de la primera producción musical de Luis Díaz

El debut de Luis Díaz como cantante de champeta ha generado una ola de comentarios y celebraciones, no solo en el entorno deportivo también en el mundo musical colombiano, consolidando su vínculo con las palabras de su padre, Luis Manuel “Mane” Díaz.

El guajiro estrenó su primer
El guajiro estrenó su primer sencillo musical - crédito @LuisDíaz/YouTube

La publicación del sencillo La promesa al cierre de 2025 sorprendió a seguidores y amigos del futbolista, que reconocieron el inicio de una faceta artística hasta entonces desconocida para buena parte del público. El lanzamiento no solo exhibió el talento polifacético del delantero del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, sino que evocó el valor de la disciplina y el agradecimiento hacia sus raíces, como expresó en un verso destacado de la canción: “Gracias Dios / Por darme la bendición de jugar al fútbol / Y poderle cumplir la promesa a mis padres / Y a toda mi familia, amén”.

En distintas plataformas digitales, incluida la cuenta de Instagram de su padre, la reacción fue inmediata. Mane Díaz acompañó su mensaje con un video donde familiares reunidos en la sala seguían atentamente el videoclip. En su mensaje escribió: “Sueño cumplido hijo, Dios le bendiga. Siempre hay espacio para todo con disciplina vamos que vamos gracias mil por todas las bendiciones”, una frase que resume el orgullo y la emoción familiar ante este nuevo logro. La noticia, difundida primero en redes sociales y recogida por Infobae, muestra cómo la incursión musical de Díaz se vivió como un momento íntimo y colectivo, en el que las escenas familiares resultaron tan relevantes como el estreno en sí.

El último tercio del videoclip narra el recorrido del futbolista, desde su infancia en Barrancas (La Guajira) hasta su consolidación como figura internacional, incluyendo referencias a leyendas como Carlos “el Pibe” Valderrama y la presencia de su esposa, Geraldine Ponce, junto a sus hijas Roma y Charlotte.

En el video aparece su
En el video aparece su esposa e hijos - crédito captura de pantalla Youtube

El sencillo La promesa, producido junto a Juanda Iriarte y Nelsen, explora temas como la perseverancia y el compromiso vital de Díaz, quien dedica el éxito a su familia y comunidad. La letra contiene pasajes que aluden directamente a sus vivencias personales: “Aprendí a trabajar desde chamaco / Siempre he sido un guerrero / Y siempre he echado pa’lante / Yo nací para cumplir mis sueños / Con la bendición de mi madre / Nada me hará de faltar”, destacando la importancia del esfuerzo en su historia.

Díaz ya había dado un paso en el mundo musical en 2024, cuando colaboró con Juan Fernando Quintero y el artista urbano Ryan Castro en la pieza El ritmo que nos une, creada para la Copa América. Sin embargo, como informa Infobae, La promesa representa el lanzamiento formal de Díaz como solista y la gestación de un proyecto propio. El género elegido, la champeta, resulta emblemático para el Caribe colombiano, acentuando la identidad cultural que ha definido tanto su vida personal como profesional.

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazLa promesaBundesligaAlphonso DaviesCanción Luis DíazColombia-Deportes

Más Noticias

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

Millonarios confirmaría dos de sus jugadores extranjeros para la temporada 2026, mientras que varios clubes inician su pretemporada con caras nuevas

Mercado de fichajes - EN

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

James Rodríguez y Juan Guarnizo son los capitanes de la Tricolor, que en la primera edición del campeonato organizado por Gerard Piqué fue subcampeón del mundo

EN VIVO - Colombia vs.

Gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis ante el Real Madrid: dejó tirado a Thibaut Courtois

El colombiano del equipo de la ciudad de Sevilla llegó a 10 goles en la temporada 2025-2026 y marcó su segundo gol ante la Casa Blanca en la Liga de España

Gol de Juan Camilo ‘Cucho’

Esta es la situación médica-familiar de Daniel Cataño que permitiría su llegada a un equipo grande de Medellín

El volante colombiano de 33 años ha sido campeón dos veces de la Liga en Colombia. Además, tiene en su haber dos Superligas y una Copa Colombia

Esta es la situación médica-familiar

El ciclista Diego Pescador habló sobre el video viral con Lupita, la guacamaya gregaria que lo acompañó a entrenar en una vía del Quindío

El testimonio del deportista colombiano del Movistar Team se refirió al momento que compartió con Lupe (como también la conocen) en un momento que hizo recordar al italino Michele Scarpioni y su amigo inseparable: el guacamayo Frankie

El ciclista Diego Pescador habló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El efecto dominó de la

El efecto dominó de la captura de Nicolás Maduro: cabecillas de ELN, Farc y líderes criminales se quedan sin protección e iniciarían éxodo a Colombia

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Chiara Ferragni les muestra Colombia

Chiara Ferragni les muestra Colombia a sus seguidores: está de vacaciones y pasó por Medellín y Cartagena

Actriz de ‘Betty la fea’ se lanzó a la música popular y reconoció que su hija fue un apoyo fundamental

Pipe Calderón se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y habría lanzado pulla a Petro: “Digan ustedes quién sigue”

Daiky Gamboa, amigo de Karol G, reivindicó la alegría venezolana: “Imagínese que le quiten todo lo que usted tiene”

Paola Turbay contó en qué se gastó el premio que le dieron como reina: así comenzó la carrera de la ex Señorita Colombia

Deportes

Mercado de fichajes - EN

Mercado de fichajes - EN VIVO: altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 4 de enero

EN VIVO - Colombia vs. Marruecos: siga aquí el partido de la fecha 1 del grupo A en la Kings World Cup Nations

Gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis ante el Real Madrid: dejó tirado a Thibaut Courtois

Esta es la situación médica-familiar de Daniel Cataño que permitiría su llegada a un equipo grande de Medellín

El ciclista Diego Pescador habló sobre el video viral con Lupita, la guacamaya gregaria que lo acompañó a entrenar en una vía del Quindío