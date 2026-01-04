Jugador del Bayern Múnich llegó al entrenamiento con bafle y la canción de Luis Díaz a todo volumen

En el entrenamiento previo al primer partido del 2026, el defensor canadiense llegó con un bafle y la canción 'La Promesa' de Luis Díaz - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz finalizó su descanso y regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich para iniciar la preparación de cara a 2026, mientras la atención se centra en ‘La Promesa’, la nueva canción que interpreta y que se ha vuelto viral en los últimos días.

Durante el entrenamiento del conjunto alemán, el ambiente estuvo marcado por la presencia de este sencillo, cuando Alphonso Davies sorprendió al equipo ingresando al campo con un altavoz portátil que reproducía la canción a todo volumen. La cuenta oficial en español del Bayern Múnich en X compartió: “Con todo el estilo, entrando con la nueva canción de Luis Díaz”.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los usuarios de las redes sociales destacaron el gesto del jugador canadiense al disfrutar de la primera producción musical del deportista colombiano:

Luis Díaz en el más reciente entrenamiento del Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

“Me vuelvo loco JAJAJAJAJAJAJAAJ espectacular y que tipazo”

“A Phonzy fácilmente me lo imagino champeteando en Cartagena.”

“Próximo movimiento de Luis Díaz llegar a repartir la camisetas del @JuniorClubSA a todos”

El club tiene previsto un breve período de pretemporada antes de su retorno a la competencia oficial, con un encuentro amistoso frente al Red Bull Salzburg el 6 de enero y el reinicio en el Allianz Arena ante el Wolfsburgo el 11 de enero.

Detalles de la primera producción musical de Luis Díaz

El debut de Luis Díaz como cantante de champeta ha generado una ola de comentarios y celebraciones, no solo en el entorno deportivo también en el mundo musical colombiano, consolidando su vínculo con las palabras de su padre, Luis Manuel “Mane” Díaz.

El guajiro estrenó su primer sencillo musical - crédito @LuisDíaz/YouTube

La publicación del sencillo La promesa al cierre de 2025 sorprendió a seguidores y amigos del futbolista, que reconocieron el inicio de una faceta artística hasta entonces desconocida para buena parte del público. El lanzamiento no solo exhibió el talento polifacético del delantero del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, sino que evocó el valor de la disciplina y el agradecimiento hacia sus raíces, como expresó en un verso destacado de la canción: “Gracias Dios / Por darme la bendición de jugar al fútbol / Y poderle cumplir la promesa a mis padres / Y a toda mi familia, amén”.

En distintas plataformas digitales, incluida la cuenta de Instagram de su padre, la reacción fue inmediata. Mane Díaz acompañó su mensaje con un video donde familiares reunidos en la sala seguían atentamente el videoclip. En su mensaje escribió: “Sueño cumplido hijo, Dios le bendiga. Siempre hay espacio para todo con disciplina vamos que vamos gracias mil por todas las bendiciones”, una frase que resume el orgullo y la emoción familiar ante este nuevo logro. La noticia, difundida primero en redes sociales y recogida por Infobae, muestra cómo la incursión musical de Díaz se vivió como un momento íntimo y colectivo, en el que las escenas familiares resultaron tan relevantes como el estreno en sí.

El último tercio del videoclip narra el recorrido del futbolista, desde su infancia en Barrancas (La Guajira) hasta su consolidación como figura internacional, incluyendo referencias a leyendas como Carlos “el Pibe” Valderrama y la presencia de su esposa, Geraldine Ponce, junto a sus hijas Roma y Charlotte.

En el video aparece su esposa e hijos - crédito captura de pantalla Youtube

El sencillo La promesa, producido junto a Juanda Iriarte y Nelsen, explora temas como la perseverancia y el compromiso vital de Díaz, quien dedica el éxito a su familia y comunidad. La letra contiene pasajes que aluden directamente a sus vivencias personales: “Aprendí a trabajar desde chamaco / Siempre he sido un guerrero / Y siempre he echado pa’lante / Yo nací para cumplir mis sueños / Con la bendición de mi madre / Nada me hará de faltar”, destacando la importancia del esfuerzo en su historia.

Díaz ya había dado un paso en el mundo musical en 2024, cuando colaboró con Juan Fernando Quintero y el artista urbano Ryan Castro en la pieza El ritmo que nos une, creada para la Copa América. Sin embargo, como informa Infobae, La promesa representa el lanzamiento formal de Díaz como solista y la gestación de un proyecto propio. El género elegido, la champeta, resulta emblemático para el Caribe colombiano, acentuando la identidad cultural que ha definido tanto su vida personal como profesional.