Se aplazó el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali por la Liga BetPlay: esto fue lo que dijo la secretaria de Gobierno de Bogotá

El duelo entre Boyacá Chicó y América no se disputará el 30 de octubre por la saturación de eventos en Bogotá, según confirmó la Alcaldía, que busca garantizar la seguridad y logística para ambos equipos

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

El partido que estaba previsto
El partido que estaba previsto para el 30 de octubre de 2025, finalmente no se llevará a cabo, a la espera de una nueva fecha, según la Alcaldía de Bogotá - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La decisión de aplazar el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali en el estadio El Campín, originalmente previsto para el 30 de octubre de 2025 a las 6:20 p. m. (hora de Colombia), responde a la saturación de actividades que enfrenta la capital colombiana durante ese fin de semana.

En declaraciones a los medios de comunicación, específicamente a la W Radio (que entregó la primicia), el funcionario explicó los motivos que llevaron a esta situación.

Quintero explicó que la alta
Quintero explicó que la alta demanda de eventos en Bogotá imposibilita la realización del juego - crédito Alcaldía de Bogotá

Gustavo Quintero (secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá) habló sobre la situación, y aseguró que están a la espera para que la Dimayor entregue nueva fecha para reprogramar en el encuentro.

De esta forma, la Alcaldía de Bogotá ha solicitado a la Dimayor el aplazamiento del partido entre América de Cali y Boyacá Chicó, previsto para el jueves 30 de octubre de 2025, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, con el objetivo de aliviar la presión logística que enfrenta la ciudad durante un fin de semana especialmente cargado de actividades. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, explicó que la capital colombiana debe gestionar más de 35 eventos simultáneos en esos días, lo que representa un desafío considerable para la capacidad operativa de la administración y de la Policía.

“Bogotá es una ciudad futbolera sin duda alguna, este fin de semana será muy exigente para la ciudad en términos de capacidades. Para que se hagan una idea: tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad, en ese sentido, no era fácil para Bogotá albergar el partido entre América de Cali y Boyacá Chicó, por eso le pedimos a la Dimayor aplazar el encuentro, con el fin de quitarle un poco de presión a este fin de semana, y poderlo llevar a cabo después de que las capacidades de la administración distrital y la policía tengan más disposición”, dijo el funcionario.

La División Mayor del Fútbol Colombiano expresó su molestia por la negativa de la Comisión Local: “Lamentable e inexplicable”

El ente deportivo expresó su
El ente deportivo expresó su molestia por la decisión de la Secretaría de Gobierno de Bogotá tras la decisión conocida - crédito Dimayor

Justamente, después de conocerse la noticia por parte de Gustavo Quintero, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) emitió un fuerte comunicado de prensa, explicando la molestia de la decisión de la Comisión Local de Seguridad:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite comunicar a la opinión pública que hemos sido notificados por parte de la Comisión Local de Seguridad de Bogotá, la negativa de realizar el partido programado en el Estadio El Campín entre Boyacá Chicó y América de Cali válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

Resulta lamentable e inexplicable que sin justificación válida la Comisión niegue la realización del partido, cuando incluso, se tenían los conceptos favorables de las distintas entidades para jugar este encuentro los días 28, 29 o 30 de octubre.

Ante esta notificación, la DIMAYOR se ve en la obligación de reprogramar el encuentro que afecta, no solo la programación de este partido, sino la programación completa de la Fecha 19, que no podrá empezar hasta que todos los equipos tengan la misma cantidad de juegos, respetando al máximo la integridad de la competencia por las instancias en la que se encuentra.

Desde DIMAYOR seguimos haciendo todos los esfuerzos por cumplir en la mayor medida posible el calendario de competición, sin embargo este tipo de situaciones afectan gravemente el fixture de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, y ponen en riesgo la culminación del campeonato en las fechas inicialmente planteadas", destacaron.

América de Cali y Chicó piensan en terminar el campeonato con objetivos distintos

Los "Diablos Rojos" aspiran a
Los "Diablos Rojos" aspiran a clasificar al grupo de los 8 para las finales de Navidad - crédito América de Cali

Después de dicha determinación, y a la espera de la nueva fecha, América de Cali jugará el 3 de noviembre de 2025, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia).

Por los lados de Boyacá Chicó, visitará el 1 de noviembre de 2025, visitará en el estadio Armando Maestre Pavajeau al Alianza FC de Valledupar a las 4:00 p. m. (hora de Colombia). A continuación, estos son los partidos que tendrán tanto “Escartalas” como “Ajedrezados”:

América de Cali

  • 3 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali vs. Unión Magdalena
  • 6 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: Atlético Nacional vs. América de Cali
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. América de Cali
  • 13 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali vs. Atlético Nacional

Boyacá Chicó

  • 1 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Alianza FC vs. Boyacá Chicó
  • 9 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó vs. Millonarios

Ecuador vs. Colombia - EN

Acuerdo del reestructuración del Deportivo

James Rodríguez no continuaría en

Dimayor obligada a reprogramar la

Racing vs. Flamengo: hora y
