Mural de Miguel Ángel Russo fue vandalizado en la previa del clásico bogotano y hay alerta entre las autoridades

Hinchas de Santa Fe dañaron mural en honor a Miguel Ángel Russo en Bogotá - crédito Redes Sociales

Desde el fallecimiento del entrenador argentino Miguel Ángel Russo, el 8 de octubre de 2025, fanáticos de Millonarios han realizado diferentes homenajes al nacido en Lanús.

Esto se debe a que durante su paso como estratega del Embajador, Russo fue campeón del torneo finalización de 2017, en el que superó en la final al rival de patio de Millonarios, Independiente Santa Fe.

Precisamente, en redes sociales los fanáticos del equipo azul han recordado los aspectos más recordados de los dos años en los que el argentino fue el entrenador de Millonarios.

Russo fue diagnosticado de un cáncer de próstata en Bogotá, y aunque no era lo recomendado, decidió seguir en el cargo afirmando que el fútbol era una medicina para él.

Hinchas de Millonarios recuerdan a Russo por el título de liga en 2017 - crédito Millonarios FC

“Todo se cura con amor” es una de las frases más recordadas del paso de Russo por Bogotá, misma que fue utilizada por los hinchas de Millonarios para exponer banderas y otros objetos en homenaje al argentino.

De la misma forma, en un muro del costado norte del estadio El Campín, los fanáticos del embajador pintaron un mural con el rostro del entrenador y las camisetas que representó en los últimos años.

Además de Millonarios, Russo es ídolo de aficiones en Argentina como la de Rosario Central, Estudiantes y Boca Juniors, este último porque fue el que los dirigió en la última Copa Libertadores que ganó el Xeneize.

Menos de una semana duró el mural en honor a Miguel Ángel Russo, puesto que el 23 de octubre se hicieron virales fotografías en las que se observa que fanáticos de Independiente Santa dañaron el homenaje con pintura roja y amarilla.

Mural pone en riesgo la seguridad en Bogotá en la previa del clásico

Los equipos bogotanos se enfrentarán el sábado 25 de octubre en El Campín - crédito Colprensa

La afectación del mural se hizo viral en redes sociales, llegando a ser mencionada por cuentas ligadas al barrismo en América del Sur: “Algunos de Independiente Santa Fe, escracharon el mural de Miguel Ángel Russo, que habían hecho los de Millonarios en el Campin De Bogotá“.

De la misma forma, se han vuelto tendencia algunas publicaciones en las que hinchas de Santa Fe y Millonarios se amenazan entre sí, a falta de dos días para que se juegue el clásico entre estas instituciones en El Campín.

“Esta ciudad es muy pequeña para ambos perros hptas”, “Yo si quisiera saber cuál fue el bobo que hizo eso para rayarle esa jeta igual y que aprenda a respetar”, o “El otro año viajan por copa (Libertadores), mala vida por todo el continente a esos perros”, son algunas de las publicaciones al respecto.

Hasta el momento, desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá no se ha emitido ningún comunicado sobre algún tipo de refuerzo de personal para el clásico del sábado 25 de octubre, que se jugará desde las 6:20 p. m.

Aficionados de Santa Fe recordaron cuando fue dañado el mural en honor a Alfonso Cañón - crédito Redes Sociales

Cabe recordar que en el partido, aunque Santa Fe será local y gran parte del estadio tendrá presencia de hinchada del Cardenal, también habrá ingreso para 3.000 aficionados de Millonarios, que serán ubicados en la tribuna lateral norte.

Además del aspecto social por los problemas entre barras de los clubes, este partido también tiene una importancia deportiva, puesto que el equipo que pierda quedará al borde de la eliminación en la Liga BetPlay.

En el caso de Santa Fe, tiene 22 puntos y aún debe sumar ocho de doce que estarán en juego antes de terminar la primera fase para poder jugar los cuadrangulares.

Por su parte, Millonarios igualó 1-1 ante Atlético Bucaramanga en su último compromiso y está obligado a ganar en las cuatro fechas restantes para seguir con opciones de avanzar de ronda.