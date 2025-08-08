Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

El entrenador David González entregó novedades sobre el estado de recuperación de Leonardo Castro, delantero de Millonarios, quien sufrió fractura de peroné el pasado 30 de marzo, según declaraciones oficiales previas al partido contra el Deportivo Cali.

La sexta fecha de la Liga BetPlay tendrá uno de los clásicos tradicionales del fútbol colombiano, con mucha historia de por medio y en el que ambos equipos llegan con la misma necesidad de conseguir un triunfo, que los pueda sacar de la crisis deportiva en el campeonato.

Estos son los jugadores convocados del Deportivo Cali para el duelo ante Millonarios

Convocados de Millonarios para el duelo ante el Cali

11:43 hs

Azucareros y Embajadores se citan en el Coliseo de la 57

En otra edición de uno de los partidos tradicionales del fútbol colombiano, Alberto Gamero visitará a su antiguo equipo: Millonarios- crédito Aymer Andrés Álvarez - El País / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Millonarios y Deportivo Cali.

El partido se jugará el 8 de agosto de 2025, en el estadio El Campín, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de Win Play. El árbitro de la contienda será José Ortiz.

Por los lados de Millonarios (al igual que el Cali), necesita sumar puntos con urgencia para salir del último puesto del campeonato, ya que pese a tener dos partidos aplazados (ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto, en Bogotá), lleva tres derrotas en el campeonato, y las dudas con respecto al proceso de David González se incrementan en la hinchada azul.

En su última salida, el “Ballet Azul” perdió 1 a 0, el 3 de agosto de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, ante Independiente Medellín, con gol del defensor central José Ortiz.

En el Deportivo Cali, la situación es similar, aunque los dirigidos por Alberto Gamero cuentan con más puntos que los azules, ubicados en la posición 14 del campeonato con 5 puntos.

La derrota del diez veces campeón de Colombia, el 2 de agosto de 2025, ante Llaneros por 3-0 en condición de local, con goles de Michael Rangel al minuto 26, de Yeiler Góez al 65 de tiro penal y de Jan Carlos Angulo al 87, incrementó la preocupación en el cuadro verdiblanco que todavía tiene que pensar en alejarse del descenso.

Ya para hablar del último partido que jugaron, hay que remontarse al 23 de febrero de 2025, cuando con goles de José Caldera al minuto de partido, del uruguayo Emiliano Rodríguez al 22 y de Andrey Estupiñán al 70, los dirigidos en aquel entonces por Alfredo Arias, vencieron a los bogotanos, que descontaron por medio de Santiago Giordana al 90+3.

En la jornada del 8 de agosto de 2025, también se jugará el partido entre Atlético Nacional y Alianza de Valledupar.

