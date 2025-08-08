Deportes

Millonarios vs. Deportivo Cali EN VIVO, fecha 6 de la Liga Betplay: hora y dónde ver otra edición del clásico en El Campín

En uno de los partidos más destacados de la fecha, los dos equipos llegan necesitados de resultados por la mala campaña que viven en la liga

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
En otra edición de uno
En otra edición de uno de los partidos tradicionales del fútbol colombiano, Alberto Gamero visitará a su antiguo equipo: Millonarios- crédito Aymer Andrés Álvarez - El País / Colprensa
14:48 hsHoy

Esto hace falta para que Leonardo Castro regrese a las canchas con Millonarios

El delantero embajador sufrió una fractura de peroné, que lo alejó de gran parte del primer semestre del 2025 y de las primeras fechas del segundo semestre

Leonardo Castro es baja por
Leonardo Castro es baja por una fractura de peroné, que lo sacó de la Liga BetPlay en el primer semestre - crédito Colprensa

El entrenador David González entregó novedades sobre el estado de recuperación de Leonardo Castro, delantero de Millonarios, quien sufrió fractura de peroné el pasado 30 de marzo, según declaraciones oficiales previas al partido contra el Deportivo Cali.

Leer la nota completa
14:20 hsHoy

Santa Fe vs. Millonarios: el clásico capitalino del 13 de agosto que tiene en vilo a las autoridades tras batalla campal en el Movistar Arena

El partido correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025 se disputará a las 8:30 p. m., sin presencia de hinchada visitante para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los asistentes

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Los últimos clásicos entre Santa
Los últimos clásicos entre Santa Fe vs. Millonarios han tenido hinchas de ambos equipos, tras previos acuerdos - crédito Colprensa

El concierto de Damas Gratis, reconocido grupo argentino de cumbia villera, fue interrumpido por un enfrentamiento entre barras bravas dentro del Movistar Arena de Bogotá, que dejó un saldo de una persona muerta y al menos cinco heridos. Uno de los heridos fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Infantil Universitario de San José.

Leer la nota completa
13:56 hsHoy

Últimos partidos de Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios

  • 3 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Independiente Medellín 1-0 Millonarios
  • 31 de julio de 2025 - Copa BetPlay: Millonarios 3-1 Real Cartagena
  • 28 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Millonarios 0-1 Llaneros
  • 23 de julio de 2025 - Liga BetPlay: La Equidad 1-0 Millonarios
  • 19 de junio de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: Millonarios 1-2 Santa Fe

Deportivo Cali

  • 2 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-3 Llaneros
  • 28 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Bucaramanga 2-3 Deportivo Cali
  • 24 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 1-1 Fortaleza
  • 20 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Envigado 0-0 Deportivo Cali
  • 12 de julio de 2025 - Liga BetPlay: Deportivo Cali 0-2 Junior
13:24 hsHoy

Así formarían Millonarios y el Deportivo Cali en El Campín, por la fecha 6 de la Liga BetPlay: grandes novedades en el azul

El técnico de los “Azucareros”, Alberto Gamero, regresa a Bogotá para enfrentarse a su anterior club, que al igual que los vallecaucanos, está necesitado de una victoria

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Millonarios y Deportivo Cali se
Millonarios y Deportivo Cali se medirán el 8 de agosto por la fecha 6 de la Liga BetPlay, en El Campín - crédito Colprensa

La sexta fecha de la Liga BetPlay tendrá uno de los clásicos tradicionales del fútbol colombiano, con mucha historia de por medio y en el que ambos equipos llegan con la misma necesidad de conseguir un triunfo, que los pueda sacar de la crisis deportiva en el campeonato.

Leer la nota completa
12:42 hsHoy

Estos son los jugadores convocados del Deportivo Cali para el duelo ante Millonarios

Estos son los viajeros a
Estos son los viajeros a Bogotá que tendrá el equipo dirigido por Alberto Gamero - crédito @AsoDeporCali / X
  • Alejandro Rodríguez
  • Alejandro Rojo
  • Fabián Viafara
  • Cristian Graciano
  • Guzmán Corujo
  • Julián Quiñones
  • Joaquín Varela
  • Felipe Aguilar
  • Johan Martínez
  • Yeison Gordillo
  • Andrés Colorado
  • Rafael Bustamante
  • Yani Quintero
  • Javier
12:00 hsHoy

Convocados de Millonarios para el duelo ante el Cali

El equipo de David González
El equipo de David González tendrán los siguientes convocados - crédito @MillosFCoficial / X

Porteros

1. Guillermo de Amores

12. Diego Novoa

Defensores

3. Samuel Martín

4. Juan Pablo Vargas

13. Helibelton Palacios

17. Jorge Arias

20. Danovis Banguero

Mediocampistas

5. Nicolás Arévalo

8. Dewar Victoria

10. Bruno Sávio da Silva

25. Brayan Cuero

30. Sebastián Del Castillo

33. Alex Castro

Delanteros

11. Beckham Castro

32. Santiago Giordana

35. Sebastián Mosquera

43. Luis Marimón

70. Edwin Mosquera

99. Jorge Hurtado

Director técnico: David González

11:43 hsHoy

Azucareros y Embajadores se citan en el Coliseo de la 57

En otra edición de uno
En otra edición de uno de los partidos tradicionales del fútbol colombiano, Alberto Gamero visitará a su antiguo equipo: Millonarios- crédito Aymer Andrés Álvarez - El País / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real de la previa del partido entre Millonarios y Deportivo Cali.

El partido se jugará el 8 de agosto de 2025, en el estadio El Campín, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Win + Fútbol y de Win Play. El árbitro de la contienda será José Ortiz.

Por los lados de Millonarios (al igual que el Cali), necesita sumar puntos con urgencia para salir del último puesto del campeonato, ya que pese a tener dos partidos aplazados (ante Unión Magdalena y Deportivo Pasto, en Bogotá), lleva tres derrotas en el campeonato, y las dudas con respecto al proceso de David González se incrementan en la hinchada azul.

En su última salida, el “Ballet Azul” perdió 1 a 0, el 3 de agosto de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, ante Independiente Medellín, con gol del defensor central José Ortiz.

En el Deportivo Cali, la situación es similar, aunque los dirigidos por Alberto Gamero cuentan con más puntos que los azules, ubicados en la posición 14 del campeonato con 5 puntos.

La derrota del diez veces campeón de Colombia, el 2 de agosto de 2025, ante Llaneros por 3-0 en condición de local, con goles de Michael Rangel al minuto 26, de Yeiler Góez al 65 de tiro penal y de Jan Carlos Angulo al 87, incrementó la preocupación en el cuadro verdiblanco que todavía tiene que pensar en alejarse del descenso.

Ya para hablar del último partido que jugaron, hay que remontarse al 23 de febrero de 2025, cuando con goles de José Caldera al minuto de partido, del uruguayo Emiliano Rodríguez al 22 y de Andrey Estupiñán al 70, los dirigidos en aquel entonces por Alfredo Arias, vencieron a los bogotanos, que descontaron por medio de Santiago Giordana al 90+3.

En la jornada del 8 de agosto de 2025, también se jugará el partido entre Atlético Nacional y Alianza de Valledupar.

Atlético Nacional vs. Alianza FC

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Árbitro: Nolberto Ararat
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Temas Relacionados

EN VIVOMillonarios FCDeportivo CaliMillonarios vs. Deportivo CaliLiga BetPlayColombia-Deportes

Últimas noticias

Nairo Quintana reveló si continuará en el ciclismo profesional en el 2026: “No he tenido la fortuna ni la fortaleza de estar ganando como antes”

El ciclista colombiano confirma que seguirá en competencia el próximo año, por su valor como líder y mentor dentro del pelotón, y para aportarles a las nuevas generaciones del ciclismo

Nairo Quintana reveló si continuará

Así reaccionó la prensa alemana al partido de Luis Díaz ante Tottenham: “Repetidas imprecisiones”

El atacante colombiano tuvo su debut como titular, y frente a los “Spurs” no tuvo un buen partido en el estadio Allianz Arena de Múnich, según analisis de la prensa alemana

Así reaccionó la prensa alemana

Nairo Quintana se retiró de la Vuelta a Burgos tras la fuerte caída que sufrió, así lo informó el equipo español

El pedalista colombiano no pudo continuar por inconvenientes físicos que vivió en antes de la tercera etapa de la ronda burgalesa

Nairo Quintana se retiró de

El colombiano Kevin Mier sigue sufriendo con el Cruz Azul de México: así fue su nuevo error en la ‘Concacaf Leagues Cup’ ante Colorado Rapids

El delantero de Colorado Rapids anotó el primer gol tras una indecisión del portero de Cruz Azul, que generó un ambiente tenso y reavivó las dudas sobre el rendimiento del arquero colombiano en el torneo

El colombiano Kevin Mier sigue

Pese a ser suplente en River, Juan Fernando Quintero está cerca de un histórico récord: vea de qué se trata

El volante no ha tenido el regreso soñado al cuadro argentino, pues apenas suma dos presentaciones y sin ser titular, pero a punto de lograr una marca importante contra Independiente

Pese a ser suplente en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es la millonaria que

Quién es la millonaria que está detrás de la expedición científica en el Cañón Submarino de Mar del Plata

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

El fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi y su detención inmediata

Boom de marcas internacionales que llegan a la Argentina: una por una, cuáles son y dónde estarán sus locales

Gustavo Bermúdez debutó en La Cena de los tontos: el apoyo de Verónica Varano y los looks de las parejas del momento

INFOBAE AMÉRICA

Ladrones de Labubu roban mercancía

Ladrones de Labubu roban mercancía valorada en miles de dólares de una tienda ubicada en Los Ángeles

La National Gallery de Londres creó un espacio de “opinión ciudadana” para definir su futuro

La revolución de la leche de camello en Somalia está mejorando la nutrición y creando empleos

Marco Rubio advirtió que designar como organización terrorista al cartel vinculado a Maduro permite a EEUU realizar operaciones militares

Michael J. Fox revela cuál es la mejor película que ha visto en su vida

DEPORTES

Operación relámpago: Marcos Rojo rescindió

Operación relámpago: Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca Juniors y arregló con otro club grande de Argentina

La fulminante respuesta de Cristiano Ronaldo ante una pregunta sobre el Balón de Oro

El sentido posteo del Chicho Serna tras su salida del Consejo de Fútbol de Boca Juniors: “Di todo y no fue suficiente”

El nuevo liderazgo en el plantel de Boca Juniors tras la salida de Marcos Rojo que reconfiguró el vestuario

Los tres partidos que le darán continuidad a la fecha 4 del Torneo Clausura con Tigre-Huracán en el inicio del día