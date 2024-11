Presidente de la Dimayor habría cerrado puerta a solicitud del DIM: “Sigue como está en este momento”

El directivo ha sido blanco de críticas luego de que Junior de Barranquilla se clasificó a la segunda fase del campeonato colombiano - crédito Colprensa

Continúa la polémica. Luego de la controversial clasificación del Junior de Barranquilla a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay Dimayor, el ente rector del fútbol colombiano está en el ojo del huracán; todo por cuenta de los puntos que se otorgaron al conjunto barranquillero tras una pelea que protagonizó un grupo de vándalos con camisetas del cuadro “tiburón” y Atlético Nacional el pasado 26 de septiembre de 2024.

Y es que aquellas unidades que se añadieron al cuadro atlanticense en la tabla de posiciones terminaron influyendo directamente en su clasificación a la siguiente ronda del campeonato colombiano.

Los “tiburones” sumaron 31 puntos, pero de no haberse visto “beneficiado” por aquella polémica, se habrían quedado con 28 unidades y, en su lugar, habría entrado el Deportivo Independiente Medellín, que quedó noveno en la tabla de posiciones.

Así las cosas, una vez se confirmó la eliminación del cuadro antioqueño a pesar de vencer 1-0 a Envigado en la última fecha del todos contra todos, desde la dirigencia del club “poderoso” decidieron interponer un recurso, llevando su caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), buscando la suspensión de las finales del torneo.

Fue a través de un comunicado de prensa publicado el 16 de noviembre de 2024 que el conjunto antioqueño explicó que “ha iniciado un procedimiento ante el TAS (Tribunal de Arbitral Deportivo), donde se presentó, basados en la normatividad legal deportiva aplicable para este tipo de casos, la apelación de la resolución 010 de 2024 emitida por la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, en la cual se otorgaron 3 puntos al Junior FC de Barranquilla sin fundamento reglamentario alguno y que nos dejó fuera de las instancias finales de la competencia”.

Pasó tan solo un día para que, luego de que se difundió el comunicado, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, se refiriera la posibilidad de que la solicitud del Deportivo Independiente Medellín tuviera éxito.

Y es que el directivo comentó en medio de una entrevista con Caracol Radio que, a pesar de que la propuesta del cuadro antioqueño hizo eco entre diferentes dirigentes del fútbol colombiano, desde el TAS aún no han dado respuesta alguna. De hecho, Jaramillo explicó que, a hoy, la competencia se disputaría con total normalidad.

“Está en todo su derecho como parte interesada en interponer ese recurso ante el TAS, el Comité Disciplinario tomó una decisión en derecho, ajustado al código único disciplinario. Que nos guste, que no nos guste, que sea lo acertado, o lo mejor para el fútbol no lo puedo juzgar, pero la tomaron en derecho y con base en eso el TAS tiene que decidir. El TAS no nos ha notificado a la secretaria del caso absolutamente nada, entonces el campeonato y la competencia sigue como está en este momento”.

Qué dijeron desde el Junior de Barranquilla sobre el comunicado del DIM

Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del Junior de Barranquilla, aseguró a Diario Deportes que desde la interna del conjunto atlanticense tienen conocimiento de la solicitud que extendió el Deportivo Independiente Medellín.

No obstante, el directivo fue enfático en que, por ejemplo, la frase “suspensión definitiva”, a la que hace referencia el equipo de Medellín en su comunicado, es incorrecto.

Báez basó su teoría en que el cuadro antioqueño debió haber calificado la escena como “abandon”, que en inglés se refiere a dar por terminado un partido; todo esto, teniendo como principios fundamentales las reglas de la la International Football Association Board (IFAB).

“Junior revisó los documentos que envió Medellín y sus fuertes argumentos. Es absurdo decir que ellos digan Suspensión definitiva, cuando es el término de las reglas de IFAB (International Board) para dar por terminado el partido. En inglés, está catalogado como “abandon”, aseguró.