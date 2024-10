James nuevamente por fuera del once titular del Rayo Vallecano para enfrentar la primera jornada de la Copa del Rey

James Rodríguez fuera de la convocatoria del Rayo Vallecano para enfrentar la primera jornada de la Copa Del Rey - crédito Rayo Vallecano

No bastan las muestras de la calidad de juego que tiene James Rodríguez. Al parecer, el cucuteño quedó por fuera del juego de este martes 29 de octubre entre el Rayo Vallecano y Villamuriel por la Copa del Rey.

El capitán de la selección Colombia no figuró dentro de la nómina titular ni dentro de los hombres en la suplencia, situación que dejó sorprendido a más de uno.

A pesar de no haber una confirmación oficial sobre la ausencia del jugador, una cuenta que sigue de cerca los movimiento del equipo español fijó su posición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“El jugador del Rayo Vallecano James Rodríguez será una de las ausencias del equipo franjirrojo en la primera eliminatoria del conjunto rayista ante el Villamuriel. El colombiano, que no jugó ningún minuto en el último partido liguero del equipo, no jugará en Copa del Rey”, informó ‘Unión Rayo’.

Aunque todo parecía indicar que este era el escenario propicio para que el jugador hiciera parte de la nómina titular y continuará sumando minutos, no es así, y se desconoce si su ausencia se trataría de un tema médico, técnico, e incluso, decisión propia.

James Rodríguez no fue convocado por el Rayo Vallecano para jugara ante el Villamuriel - crédito @jamesrodriguez10/X

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo en rueda de prensa, a pesar de no señalar con nombre propios, asegura que la elección para los jugadores que están a punto es el: “El once lo tengo perfilado, pero no obedece a la palabra rotaciones. Mañana (martes) es una oportunidad para el que inicie se pueda exponer. No me gusta entrar en nombres propios. Quiero que la gente disfrute de los jugadores que están teniendo menos minutos. No hay que menospreciar a la Copa del Rey ni al Villamuriel”.

Sergio Camello, uno de los hombre que comparte vestuario con el 10 de la Tricolor, comentó que es uno de los hombre que se necesita fuera y dentro de la cancha, por su calidad de juego y su capacidad de liderazgo:

“Es verdad que dentro de lo que llevamos con James, hemos coincidido poco. Como sabes hay muchos parones de selecciones, no podría hablar con mucha certeza sobre él. Es un jugador que un vestuario como el Rayo necesita. Ya no solo por el nivel que tiene, que no lo voy a descubrir ahora, sino por el liderazgo, por todo lo que ha vivido y por lo que nos puede aportar fuera del campo”, comentó para el Diario As de España.

La figura de la selección Colombia no es tenido en cuenta por su director técnico en España - crédito FCF

Concluyó con su deseo de adaptación para el cucuteño lo más pronto posible porque será beneficioso tanto para él como para el club.

Colombia vs. Ecuador: se anuncia preventa de boletería para el partido de la fecha 11 de Eliminatorias Sudamericanas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha sido sancionada por la FIFA con una reducción del 25% en el aforo del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Esta medida se debe a cánticos discriminatorios dirigidos a la hinchada argentina durante un partido el pasado 10 de septiembre. A pesar de esta sanción, la FCF, junto con TuBoleta y Bancolombia, ha anunciado el calendario de venta de entradas para el próximo encuentro de la selección Colombia.

Así podrá adquirir las boletas para Colombia vs. Ecuador en la preventa - crédito FCF

El partido, que se disputará el 19 de noviembre, enfrentará a Colombia contra Ecuador en el marco de la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Este evento se llevará a cabo en el mencionado estadio de Barranquilla, un escenario clave para el equipo colombiano en su camino hacia la clasificación mundialista.

El proceso de preventa de boletos, coordinado por TuBoleta y respaldado por Bancolombia, se ha estructurado para facilitar el acceso de los aficionados al estadio, a pesar de la reducción de capacidad. Este partido es crucial para las aspiraciones de Colombia en las eliminatorias, y se espera que la afición apoye al equipo con entusiasmo y respeto.