Otro colombiano correrá junto a Nairo Quintana en el Movistar Team

Diego Pescador a sus 19 años dará el salto a Europa para competir con una de las escuadras más importante del World Tour - crédito Eder Garcés / GW Erco Shimano

Diego Pescador, un joven ciclista colombiano de Quindío, ha demostrado ser una de las grandes promesas del ciclismo del país. A sus 19 años, ha logrado destacarse en competencias nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los mejores talentos emergentes.

En la próxima temporada, Pescador dará el salto al World Tour con el Movistar Team, equipo dirigido por Eusebio Unzué y que actualmente cuenta con Nairo Quintana y Einer Rubio. El contrato firmado es por tres años, hasta finales de 2027.

El oriundo de Quimbaya, Quindío, ha competido en el equipo GW Erco Shimano en Colombia, donde ha tenido un desempeño notable. En 2023, fue reconocido como el mejor joven de la Vuelta a Colombia y ganó una etapa en el Clásico RCN. Además, terminó en segundo lugar en la clasificación general de la Vuelta a la Juventud y se ubicó séptimo en el prestigioso Tour del Porvenir, siendo el tercer mejor sub-21. También tuvo una destacada participación en el Giro Next Gen y la Carrera de la Paz.

“Movistar Team siempre ha ayudado mucho a los latinoamericanos, ha abierto las puertas mucho al ciclismo de este lado del mundo. Iniciar este nuevo camino con ellos... la verdad, hay días que me levanto y aún no me lo creo. Es un equipo WorldTour; el equipo de mi referente, Nairo Quintana, al que siempre he admirado mucho y he visto en TV cuando era pequeño. Estar en el equipo donde hizo sus grandes gestas es algo que uno no puede imaginar. Me hace mucha, mucha ilusión. Espero aprender mucho. Sé que es un equipo con mentalidad ganadora y quisiera aportar lo máximo, soñar con éxitos juntos. Soy el primer quindiano en Movistar Team, y creo que va a marcar un antes y un después en mi departamento”, dijo Diego en sus primeras declaraciones al Movistar.

A su llegada al Movistar Team, Diego Pescador resaltó a Nairo Quintana como uno de sus ídolos en el ciclismo - crédito David Estrada

El Movistar Team ha confirmado que tanto Colombia como Hispanoamérica seguirán siendo componentes clave en su proyecto masculino para las próximas temporadas. La incorporación de Pescador refuerza esta estrategia, sumando a un corredor con un futuro prometedor y un historial de éxitos en categorías juveniles y sub-23.

En solo dos años en el escalón Continental, ha demostrado su capacidad y talento, lo que le ha permitido dar este importante paso hacia el WorldTour: “Ha habido muchos momentos bonitos en este 2024 para mí. En las carreras de primavera en Italia, como el Trofeo Piva (3º), Palio del Recioto (2º) o la Settimana Coppi e Bartali, disfruté mucho, tomé experiencia y pude dar buena presencia al frente del equipo. La Vuelta de la Juventud era la más importante del año para nosotros y salí con mucha satisfacción, tanto del desempeño propio como de todo el bloque. Con esa ilusión viajé a mi primer Giro sub23, una carrera súper exigente con un nivel tremendo, ocho días preciosos, con calor, montaña”.

Eusebio Unzue negocia la continuidad de Nairo Quintana en el Movistar Team

Nairo Quintana corrió en 2024 con el Movistar Team la Vuelta a España - crédito Movistar Team

Eusebio Unzué, director del equipo ciclista Movistar Team, ha anunciado que habrá “seis o siete bajas” en la escuadra, lo que implicará la llegada de un número similar de nuevos corredores. Hasta el momento, solo se han confirmado dos fichajes: Iván García Cortina y el venezolano Orluis Aular.

En cuanto a las renovaciones de contrato, Unzué explicó que la intención es renovar a “tres o cuatro de los diez corredores” cuyos contratos terminan este año. Según declaró al diario As, los nombres de los ciclistas que firmarán un nuevo vínculo hasta 2025 se darán a conocer “en los próximos días”.

El medio también informó que la intención del equipo es que Nairo Quintana y Albert Torres continúen en la escuadra, mientras que en los casos de Fernando Gaviria, Iván Sosa y Davide Cimolai, solo se espera renovar a uno o dos de ellos.

Entre las bajas ya oficializadas se encuentran Oier Lazkano, Alex Aranburu, Sergio Samitier, Vinicius Rangel y Johan Jacobs. Estos movimientos forman parte de una reestructuración más amplia que busca fortalecer al equipo de cara a las próximas temporadas.