A Falcao se le rompió el celular y sacudió las redes: hasta Millonarios le respondió

El delantero colombiano Radamel Falcao García, de Millonarios volvió a ser noticias por publicación en redes sociales - crédito Str/EFE

Falcao García no ha dejado de ser noticia desde su arribo a Colombia para integrarse a Millonarios FC. En las últimas horas volvió a ser tendencia, pero no en el ámbito deportivo.

Una publicación realizada en su cuenta de X puso a sus seguidores a correr para poder atender a la solicitud que realizó el Tigre.

En la red social publicó el siguiente mensaje: “Se me rompió la pantalla de mi celular, creo que voy a necesitar uno más resistente... ¿Cuál me recomiendan?”, post que sus seguidores no dudaron en empezar a responder. Algunos de ellos se ofrecieron a cederle el de ellos, y hasta se permitió el espacio para los comentarios jocosos de las cosas que le han pasado desde que llegó al país.

El jugador de Millonarios pidió sugerencias para solucionar problema con su dispositivo móvil - crédito @Falcao/X

“Desde que vives en Colombia te han tocado muchos momentos humildes”, “‘Tigre’, el mío te lo dejo barato”, “te lo tengo”, “te cedo el mío”, “yo vi un video en YouTube de cómo arreglar pantallas, te puedo ayudar”, “te cambio el mío”, “tengo un amigo que se lo repara, ‘Tigre’”, son algunas de las respuestas que se leen en la publicación.

Una de las respuestas más curiosa fue la de Millonarios, que describió las situaciones que ha vivido el jugador en Colombia con emojis, y en la del incidente con su celular lo identifican con un reloj de arena.

Marcas como Samsung y Movistar no dudaron en reaccionar y por medio de mensajes le ofrecieron sus servicios y le realizaron recomendaciones.

“Hey Tigre, te recomendamos el #GalaxyS24Ultra con Corning® Gorilla® Armor y refuerzo de titanio. De paso te recomendamos el zoom de la cámara y la función de cámara lenta instantánea para que veas todos los detalles de tus mejores jugadas. Pregúntale a @Ocordoba001″ escríbio Samsung.

Este inusual publicación por parte del goleador histórico de la selección Colombia no se descarta que esté relacionado con temas publicitarios, pues en los últimos años, Falcao se ha visto involucrado con varias marcas y de las que es imagen.