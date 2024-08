Se acercaría el regreso de Julio Comesaña a Junior de Barranquilla: Fuad Char se pronunció

Julio Comesaña volvió a ser noticia en Junior por la posibilidad de que regrese a ser entrenador si conversa con Fuad Char - crédito Junior FC

Junior de Barranquilla continúa a la expectativa de lo que pueda pasar en el segundo semestre de 2024, debido a que se fracasó en el principal objetivo, que era la Copa Libertadores, y solo queda ganar la Liga BetPlay en diciembre, al igual que la Copa Colombia.

Un tema que se tocó mucho fue la continuidad del técnico Arturo Reyes, ya que Julio Comesaña se estaría acercando al cuadro Tiburón y su máximo accionista, Fuad Char, se pronunció sobre esa posibilidad de que el uruguayo regrese para su undécimo ciclo con la institución.

Sin embargo, el tema que se está tratando es la salida de una figura al fútbol internacional, en el momento en que el mercado de fichajes en el fútbol colombiano se encuentra cerrado y no son muchas las opciones para reemplazarlo en el corto plazo.

Fuad Char le respondió a Julio Comesaña

Arturo Reyes estaría pendiendo de un hilo en su cargo como técnico no solo por la eliminación en la Copa Libertadores, sino porque los resultados en la Liga BetPlay tampoco lo ratifican porque se esperaba una mejor campaña en siete jornadas del campeonato colombiano.

Por esa razón, empezaron los rumores sobre un nuevo entrenador y Julio Comesaña, nuevamente, apareció como candidato y avivó el tema con una declaración, al medio Camerino Deportes, en la que dejó abierta la opción para dirigir a los barranquilleros.

“Si me llamara Fuad Char, lo escucharía. Yo no puedo decirle no me voy a sentar con usted, no quiero hablar de nada, cuando sé lo que me va a ofrecer”, fueron las palabras del uruguayo, que causaron debate entre los aficionados si era el hombre ideal, pues llevaba 10 ciclos con el club.

Ante eso, el máximo accionista, Fuad Char, respondió sobre la declaración de Comesaña y destacó que el timonel estuviera en condiciones para dirigir, aunque sin descartar o confirmar si estaba interesado en contratarlo: “Qué bueno, qué bueno que todavía tenga fuerzas y ganas, eso es importante”.

Dura baja en Junior

Gabriel Fuentes, lateral izquierdo, se prepara para una nueva aventura en su carrera futbolística. Según confirmó Fuad Char, el defensor pasará a formar parte del Fluminense de Brasil, actual campeón de la Copa Libertadores. El empresario indicó que la negociación ya fue cerrada y que solo quedan pendientes los exámenes médicos para que el traspaso se dé por completo.

Esta transferencia implica que Fuentes no estará en la alineación de Junior para el partido contra Santa Fe, programado para este domingo a las 7:20 p.m., como parte de la octava jornada de la Liga BetPlay. Desde su regreso del Real Zaragoza en 2023, ha sido un jugador regular en el equipo titular de los ‘Tiburones’, contribuyendo de manera significativa con su experiencia y habilidades futbolísticas.

Este jugador fue clave en la consecución de la décima estrella del club, siendo su tercera participación exitosa tras las Ligas de 2018-II y 2019-I, además de ganar dos trofeos de Superliga en 2019 y 2020.

El Fluminense hizo una oferta de 1.2 millones de dólares por el 60% de los derechos federativos y económicos de Fuentes. Inicialmente, el club brasileño propuso pagar esta cifra en cuotas durante dos años, pero parece que el Junior ha negociado para acortar los plazos de los pagos. Este aspecto financiero fue corroborado por fuentes internas del club.

Al llegar a Río de Janeiro, el lateral se reunirá con el también colombiano Jhon Arias, su compañero en convocatorias de la selección Colombia. Además, compartirá equipo con el volante Kevin Serna y el delantero argentino Germán Ezequiel Cano, recordado rival durante su tiempo en el Independiente Medellín.