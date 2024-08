Javier Hernández Bonnet afirmó que Colombia debe anticiparse al plus de una “Argentina sin Messi” y “no fallar” contra Perú

Colombia enfrentará a Perú y Argentina durante el parón FIFA - crédito FCF/Caracol

En la noche del 29 de agosto, la Federación Colombiana de Fútbol publicó la convocatoria de 26 jugadores que Néstor Lorenzo eligió para doble fecha de las eliminatorias rumbo al mundial de 2026 tras el subcampeonato en la Copa América.

Debido al poco tiempo que ha pasado desde el torneo continental, los cambios del argentino sorprendieron a parte de la opinión pública del país, principalmente porque dejó por fuera a jugadores como Matheus Uribe, Miguel Ángel Borja o Jorge Carrascal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Es por ello que en diálogo con Infobae Colombia, el periodista Javier Hernández Bonnet entregó su opinión sobre la convocatoria, los partidos contra Perú y Argentina y el futuro de la selección Colombia con Néstor Lorenzo como estratega.

Cabe recordar que, Colombia visitará a Perú el viernes 6 de septiembre sobre las 8:30 p. m. y será local de Argentina el martes 10 de septiembre en partido programado a iniciar a las 3:30 p. m. en Barranquilla.

Esta es la convocatoria de Colombia para la doble fecha de eliminatorias - crédito FCF

En diálogo con Infobae Colombia, Javier Hernández Bonnet entregó su balance de la convocatoria de Néstor Lorenzo, sobre la cual afirmó que, lo único que le puede criticar es la ausencia de Miguel Ángel Borja, atacante de River Plate.

“Lo único que veo y no le encuentro una razón de fondo es a lo de Miguel Ángel Borja, entendiendo que al jugar James necesita de un gran esfuerzo en materia de recuperación en los otros delanteros, esa es la forma de hacer en James el jugador útil en ataque, pero un gol en contra o un momento de adversidad, hay que pensar en un hombre con una cuota de gol como la tiene Borja”.

Bonnet indicó que entiende que Borja no sea del gusto del argentino, pero afirmó que es necesario tenerlo “como opción para un cambio”, puesto que a diferencia de los otros convocados, considera es más letal en el área.

“‘El Cucho’ es un jugador que tiene en la MLS los mejores números, que en la selección ha marcado goles, que hay partidos donde le cae más las características de volver y marcar, pero evidentemente, Borja está por encima para mí que ‘El Cucho’ Hernández”.

El periodista deportivo tomó como referencia a los elefantes viejos en África, para destacar que es necesario que un equipo tenga personas con experiencia, que sepan que es jugar eliminatorias y desde allí darle cabida a los jóvenes.

“Siempre las comunidades necesitan memoria. Eso lo ha hecho muy bien Lorenzo, lo hemos visto, una mezcla de veteranos y unos jóvenes que vienen empujando, eso tiene que ocurrir, vivir haciendo renovaciones, pero hay un afán de la gente de que el que llega tiene que ser titular y el veterano no lo tienen que volver a llamar, pero la mezcla es interesante y Lorenzo es interesante”.

Trabajar pensando en la ausencia de Messi

Colombia volverá a enfrentar a Argentina luego de la final de la Copa América - crédito Reuters

Sobre las caras nuevas, Bonnet destacó el llamado de Juan David Cabal, destacó las actuaciones del ex Atlético Nacional en la Juventus y destacó que puede triunfar en la selección.

“Está pensando en Cabal y viendo en Cabal una afortunada realidad que en Juventus juega con personalidad y carácter, además, cuentas con un jugador que te puede ser funcional como defensor central, lateral o volante”.

Sobre los rivales de Colombia en la fecha FIFA, el periodista no demeritó a Perú, pero indicó que es el partido en el que la Tricolor deberá buscar los tres puntos y ser superior al contrario.

“Colombia tiene que hacer como los billaristas, tiene que hacer las difíciles y no fallar las fáciles, Perú no es un pintado en la pared, pero Colombia con el nivel que tenemos mínimo se tiene que traer un empate y una victoria no sería algo ilógico”.

Por último, habló del partido contra Argentina para recordar que en Barranquilla no jugará Lionel Messi, lo que para él, hace que Argentina no tenga solo aspectos negativos al respecto, sino un plus adicional desde lo físico.

“Frente a Argentina va a ser distinto, Argentina sin Messi cambia considerablemente, lo vimos en los últimos minutos de la Copa América, cambió la estructura y le dio un plus físico a la selección Argentina, tuvo uno más para correr”, puntualizó Javier Hernández Bonnet.