Carlos Antonio Vélez aseguró que la venta de Luis Díaz al Barcelona sería un “regalo”

El colombiano Luis Diaz del Liverpool, estaría cerca del legar al Barcelona FC- crédito ADAM VAUGHAN/EFE

En el tema de conversación más importante del fútbol internacional se ha convertido el colombiano Luis Díaz, que luego de ser subcampeón de la Copa América 2024 con la Selección Colombia, vuelve a sonar como uno de los fichajes más prometedores que se darían en la temporada.

Muchos han sido los clubes con los que se ha relacionado al jugador guajiro, sin embargo, el aunque aun mantiene en juego es el Barcelona FC, institución que estaría en negociaciones para que el nacional vistiera su camiseta la próxima temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El programa ‘El Chiringuito’, y de acuerdo con la información entregada por el periodista José Álvarez, el Barcelona FC “está trabajando” en Luis Díaz, que podría dejar al Liverpool por la suma de 60 millones de euros.

Cifra que causó revuelo, pues los “Reds” habrían comprado al colombiano por la suma de 65 millones de euros. Las reacciones no se hicieron esperar, y de inmediato el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez se pronuncio por medio de su cuenta de X asegurando que esta venta sería un regalo:

“¿Lucho? No creo que Liverpool vaya a salir del jugador por los 60 M€ que ofrecerían… Con esa plata no compran nada importante. En su momento pagaron al Porto 65 M€ y según el Cies vale hoy 78.2 millones… ¿Regalarlo? Por favor, además en la nómina actual no tienen uno parecido… Volvió el ruido ‘Culé’”, escribió.

El periodista esta en desacuerdo con el precio en el que el Barcelona compraría a Luis Díaz - crédito @velezfutbol/X

Declaraciones que hizo acotando que en ese preció no es posible comprar a un jugador con las características y el nivel que ha dejado en evidencia Díaz.

A pesar de todas estas especulaciones y noticias que se han generado en torno al jugador colombiano, lo cierto es que de momento continúa con el equipo inglés y se prepara para debutar en la Premier League. El Liverpool dará inició a la temporada el próximo sábado 17 de agosto frente al Ipswich en condición de visitante y habrá que esperar si el neerlandés decide confiar en Luis Díaz desde el arranque, así que la decisión del estratega será crucial para ir conociendo qué papel tendrá el colombiano en esta campaña.

James Rodríguez estaría descartado del Rayo Vallecano: cobra demasiado

El colombiano James Rodríguez recobró su estatus en el fútbol mundial luego de ser el MVP de la Copa América 2024 que se desarrolló en el mes de junio y julio en Estados Unidos, donde la sección terminó subcampeona luego de caer ante Argentina por la mínima diferencia.

James Rodríguez ha despertado el interés de varios clubes en Europa, pero ninguno logró llegar a un acuerdo con el colombiano - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Luego de confirmarse la rescisión de su contrato con el club brasileño, Sao Paulo, muchos son los equipos interesados en el fichaje del colombiano. En su momento se llegó a relacionar con el Napoli y el Lazio de Italia, sin embargo, esas pretensiones no se han concretado y el colombiano necesita definir su futuro para la próxima temporada.

Uno de los nombres que ha predominado en el entorno del capitán de la Selección Colombia es el del equipo español, Rayo Vallecano, institución de la que acaba de salir Radamel Falcao García. Desde España se habla de un interés genuino en el futbolista y lo que estaría haciendo el club desde hace un par de semana para hacerse con el jugador, teniendo en cuenta que quieren celebrar con un final de primer nivel su centenario.

No obstante, los obstáculos están a la vuelta de la esquina y el factor económico sería su principal problema, pues se conoció que el James estaría pidiendo una suma que estaría por fuera de los esfuerzos que podría hacer el Rayo Vallecano.

El centrocampista James Rodríguez quiere aprovechar que fue el mejor jugador de la Copa América para volver al fútbol europeo y a su mejor nivel - crédito Cristóbal Herrera/EFE

Desde Turquía también se ha señalado el interés por el jugador, medios de ese país han informado: “El Trabzonspor se arremangó para reforzar las posiciones de central, número diez y delantero centro. En lo que respecta al mediocampista ofensivo, aún no ha podido llegar a un final feliz a pesar de estar interesado en Muhammed Cham. Por ello, la dirección puso en marcha el plan B y tomó medidas para el traspaso de una estrella de renombre mundial. Se intensifica la carrera por el traspaso de James Rodríguez”, señaló ‘Takagazete’