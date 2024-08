Montoya vuelve a la Nascar: ya hay fecha para su debut

Juan Pablo Montoya se sinceró sobre las verdaderas motivaciones de los deportistas - crédito Colprensa

El histórico automovilista colombiano estará de nuevo en las pistas de Estados Unidos: volverá a competir en la categoría profesional más importante del automovilismo. Su última participación fue en el 2013, competencia desde la cual está en 2007

El hecho pasa por la oficialización por parte del equipo 23XI Racing y correrá en el automóvil Toyota Camry XSE.

La carrera Watkins Glen International se correrá el domingo 15 de septiembre. Juan Pablo Montoya, de 48 años de edad, estará en esta competencia con el número 50, y representará un reto importante para Montoya, así se refirió a esta nueva oportunidad. “Estoy emocionado de trabajar con 23XI y experimentar lo que el equipo está construyendo.” agregó el piloto.

Experiencia de Montoya en NASCAR

El piloto colombiano ganó en Sonoma 2007 y en Watkins Glen 2010, carrera que volverá correr.

Hay que recordar que el equipo es de copropiedad de la leyenda de la NBA Michael Jordan y del tres veces ganador de la Daytona 500 Denny Hamlin. Con respecto a la vuelta, Montoya se refirió de la siguiente forma en la participación a este tema: “Tengo muchas ganas de volver a subirme a un auto de la Copa y competir en Watkins Glen, una pista que realmente disfruto y que tuve la oportunidad de experimentar antes en mi carrera.”, declaró Juan Pablo Montoya en la página oficial del 23XI Racing.

También, el presidente del 23XI Racing, Steve Lauletta se mostró feliz por tener al piloto experimentado. “Juan Pablo Montoya es un piloto de clase mundial que ha ganado en todo lo que ha conducido, y será un gran cierre para la celebración del 50 aniversario que hemos tenido en NASCAR con el Toyota No. 50 de Mobil 1. ″ destacó el mandatario de la organización.

Michael Jordan será su jefe

Desde el verano de 2020, estuvo vinculado Michael Jordan pretendía comprar una participación en Richard Petty Motorsports, que contaba con el único piloto negro en la NASCAR Cup Series, Bubba Wallace. A partir de los vínculos con Steve Lauretta (presidente del 23XI Racing), Jordan apoyó la iniciativa

A partir de allí, el legendario basquetbolista compró la ficha del equipo, colocando el nombre actual de 23XI Racing y tiene una acción importante junto a Lauretta. También aportó en el desarrollo de la creación de pistas y actualmente trabaja en el comité ejecutivo del club.

El objetivo principal desde que llegó Jordan al equipo es convertir a NASCAR en un deporte más inclusivo. Además, con la experiencia que tuvo Jordan como directivo (ya fue dueño de una parte de los Wizards de Washington en la NBA), su pasión por este deporte ha sido visible debido a la infancia que tuvo cuando su padre desde muy pequeño lo llevaba a él y a su hermano a ver las carreras.

Así fue la presentación oficial por parte de la página oficial:

“Bienvenido de nuevo a NASCAR,. @jpmontoya.! Para celebrar el aniversario 50 de la marca Mobil 1, el piloto ganador varias veces del campeonato la carrera final para el No. 50 Mobil 1 Camry XSE en Watkins Glen. Como ex ganador en el Glen, se siente orgulloso de regresar a la serie para honrar a uno de sus primeros patrocinadores durante su año de hito.” declaró el tuit de @23IXRacing

Con la emoción de volver a Nascar, el colombiano entregó sus sensaciones sobre volver a la competencia-crédito @23XIRacing/X

Juan Pablo Montoya declaró que el automovilismo podría ser un deporte olímpico

Así compartió en sus redes sociales la Nascar ante el regreso de Juan Pablo Montoya - crédito @nascar/Instagram

En conversación con Montoya el 26 de julio de 2024, el diario AS en colaboración con la W Radio, la periodista Valentina Peña preguntó al piloto sobre la posibilidad de considerar el automovilismo como deporte olímpico. El expiloto respondió de la siguiente forma ante la inquietud de la periodista:

“Sí, la verdad sería complicado, pero ¿por qué no hacer el intento?

“Sí, la verdad sería complicado. Veo que hay una rica historia en el deporte. Realmente si el automovilismo fuera un tema de interés olímpico, creo que sería importante tener en cuenta la actualidad de los pilotos con la clasificación en la Fórmula 1.

También me intriga saber cómo sería la acogida del deporte en unos Juegos Olímpicos, porque pongo un ejemplo: por qué no podrían organizar el automovilismo, como pasa en el fútbol, que se disputa en diferentes ciudades, ¿por qué no? hacer el proceso para que sea considerado como deporte olímpico y que sea usado como prueba para las olimpiadas de Los Ángeles 2028 exista la posibilidad”, destacó el exdeportista colombiano.

De esta forma, en la conversación que tuvo Valentina Peña con Juan Pablo Montoya abrieron un debate que contempla la posibilidad de que, en el futuro cercano, el automovilismo, que ha tenido acogida a lo largo del mundo en este siglo, se considere como un deporte olímpico.