Colombia

El Ideam anunció que el pico del fenómeno de El Niño se acerca: esta es la fecha en que comenzarán a disminuir de las lluvias en el país

La entidad prevé que el fenómeno climático ganará fuerza desde finales de diciembre y se mantendrá entre enero y febrero, tras una jornada con cielos despejados o parcialmente nublados en gran parte del territorio

Altas temperaturas en el país como consecuencia del fenómeno de El Niño - crédito Colprensa
El Ideam anticipó que Colombia experimentará una alternancia de lluvias y días secos en noviembre ante la proximidad del pico de El Niño - crédito Colprensa
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El Ideam anticipó que Colombia tendrá en noviembre una alternancia de lluvias y jornadas secas por la transición estacional y la proximidad del pico de El Niño, cuyas condiciones más intensas se esperan desde finales de diciembre y durante enero y febrero.

La entidad registró para la primera semana de noviembre cielo despejado o parcialmente nublado en gran parte del país, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, advirtió sobre la aparición de precipitaciones moderadas y fuertes, con posibles tormentas eléctricas, en sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica.

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En Barranquilla, un fuerte aguacero asociado a una tormenta cayó el martes 3 de noviembre, aunque el panorama comenzará a modificarse con la llegada gradual de la época seca.

Rodney Poveda, meteorólogo de turno del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), explicó que las precipitaciones persistirán, pero serán atenuadas por las condiciones habituales de la temporada y por El Niño, según declaraciones citadas por El Heraldo.

Octubre y noviembre suelen ser los meses con más lluvias en el norte colombiano debido al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical, que desciende durante este período y favorece las precipitaciones tanto en el interior como en la costa.

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El calentamiento del Pacífico previsto entre diciembre y enero

Globo terráqueo centrado en el océano Pacífico y América del Sur con una franja roja y tonos amarillos en la superficie del agua.
Los centros meteorológicos proyectan anomalías térmicas en el océano Pacífico de hasta 3,5 °C por encima de los valores habituales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El pico del fenómeno se asociaría con anomalías de temperatura del océano Pacífico de entre 3 y 3,5°C por encima de los valores normales. Max Henríquez, meteorólogo, señaló a El Heraldo que los centros meteorológicos del mundo prevén una intensificación de las condiciones secas a partir de este período.

El especialista comparó ese escenario con El Niño de 1982-83, el más intenso registrado en los últimos 60 años, cuando la temperatura del mar se ubicó 2,4 °C por encima de los promedios. “Esto es una locura, porque no se ha presentado nunca antes un calentamiento tan fuerte como ese”, afirmó Henríquez al medio citado.

Las lluvias continuarían durante la semana en diferentes partes del país, aunque con intervalos de mayor conexión con la temporada seca. Poveda previó mañanas sin precipitaciones y tardes y noches nubladas, con lluvias ligeras a moderadas.

Lluvias intensas y máximas de hasta 36°C

El IDEAM anticipó posibles lluvias en Colombia durante la semana del 6 al 9 de octubre del 2026, aunque algunas zonas podrían superar los 36 grados de temperatura - crédito AFP/Colprensa
El Ideam pronosticó lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en diversos sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica - crédito AFP/Colprensa

Para el jueves 5 de noviembre, el Ideam proyectó lluvias fuertes en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, Norte de Santander, el sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. También previó precipitaciones ligeras a moderadas en Casanare, Meta, Putumayo, Amazonas, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sectores de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía y Vaupés.

El pronóstico incluyó tiempo seco en el piedemonte de Casanare, el sur de Boyacá, el oriente de Cundinamarca y Putumayo. Para esa jornada, Yopal y Puerto Carreño podrían llegar a 36 °C, mientras que Neiva y Cúcuta alcanzarían 35 °C.

El viernes 6 de noviembre se esperaban lluvias fuertes en sectores de Antioquia, Chocó, el sur de Córdoba y Bolívar, Santander y el occidente de Cauca y Nariño, además de núcleos de precipitación en el piedemonte llanero. Otro pronóstico incluyó a Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas entre las zonas con precipitaciones intensas.

Las lluvias ligeras o moderadas abarcarían áreas del Caribe central y sur, la Amazonía, la Orinoquía, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y la región Andina. El resto del territorio tendría condiciones predominantemente secas.

Ciudades como Yopal, Neiva y Puerto Carreño registrarán temperaturas máximas de hasta 36,5 °C en el transcurso de la semana - crédito Colprensa
Ciudades como Yopal, Neiva y Puerto Carreño registrarán temperaturas máximas de hasta 36,5 °C en el transcurso de la semana - crédito Colprensa

En Bogotá, las temperaturas oscilarían entre 11 y 21°C durante el resto de la semana, con lluvias en tardes y noches, especialmente en el norte y occidente de la ciudad.

La mayor probabilidad de precipitaciones se concentraría entre el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre, mientras que el occidente de Cundinamarca tendría lluvias moderadas y el oriente del departamento condiciones más secas.

Neiva podría registrar cerca de los 35°C y 36,5°C entre el jueves y viernes. Cúcuta rondaría los 36°C el martes y miércoles; Puerto Carreño tendría temperaturas cercanas a 36°C y Yopal alcanzaría una temperatura alta que estaría entre los 34°C y 36°C el jueves y viernes.

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