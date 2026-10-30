Colombia

Conoce el clima de este 30 de octubre en Barranquilla

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Alcaldía de Bogotá)
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Primavera, verano, otoño o invierno, en la actualidad no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Barranquilla para este 30 de octubre.

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El clima para este viernes 30 de octubre en Barranquilla alcanzará los 33.2 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25.8 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 7.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 65%, con una nubosidad del 75%, durante el día, además de una nubosidad del 76%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 9.3 kilómetros por hora en el día y los 9.3 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Barranquilla (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Barranquilla?

Al ubicarse al norte del país, muy cerca del mar Caribe, Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco.

La temperatura promedio en Barranquilla va de los 26 a los 28 grados centígrados, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

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Durante el día, la temperatura máxima alcanza los 30 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima desciende por las noches no más de 25 grados centígrados.

Aunque en esta ciudad costera las lluvias son pocas, hay dos temporadas de precipitaciones en el calendario, la más importante va de agosto a noviembre, siendo septiembre y octubre los meses que más llueve.

La segunda temporada de lluvias es a principios de año, comienza de mayo a junio y son ligeras.

En contraste, la temporada seca ocurre de diciembre a abril, siendo de enero a marzo los días más secos en Barranquilla.

La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)
La ciudad colombiana de Barranquilla se caracteriza por ser tropical seco. (Alcaldía de Barranquilla)

¿Cómo es el estado del tiempo en Colombia?

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, el clima se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país: tropical, seco, templado y frío de alta montaña.

En el caso de los climas tropicales, se identifican cuatro subtipos: lluvioso de selva o ecuatorial, lluvioso de bosque o monzónico, sabana con invierno seco y sabana con verano seco.

El tropical lluvioso de selva o ecuatorial abarca zonas como el centro y norte de la Amazonia, toda la Región Pacífica, partes de Antioquia, occidente de Santander, Boyacá y Cundinamarca, la zona del Catatumbo y el piedemonte amazónico. Mientras que el tropical lluvioso de bosque o monzónico alcanza el piedemonte llanero y los extremos sur de la región del Caribe.

La sabana con invierno seco incluye la mayor parte de la región Caribe y Orinoquia, así como los sectores bajos en Santander y Antioquia. En cuanto a la sabana con verano seco. suma los valles interandinos en Tolima, Huila, Valle, Cauca y Nariño.

Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe.

El clima templado se siente en las zonas medias y bajas de las tres cordilleras del país colombiano; mientras que el frío de alta montaña, como lo dice su nombre, en los niveles superiores de las tres cordilleras.

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