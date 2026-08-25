Ataque de sicarios en un parqueadero de Bogotá dejo un muerto y varios heridos

Balacera en parqueadero de Bogotá: un muerto y cuatro heridos - crédito @PasaenBogota/X

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La localidad de Rafael Uribe Uribe, al sur de Bogotá, fue escenario de un ataque armado en horas de la tarde del 24 de agosto de 2026, que dejó una víctima fatal y cuatro heridos. La Policía Metropolitana confirmó que el hecho ocurrió cuando varias personas se encontraban en un parqueadero del barrio Las Lomas.

Fuentes policiales detallaron que los heridos “están en proceso de recuperación tras ser trasladados a diferentes instituciones de salud”. El comandante Óscar Flórez, oficial de inspección, explicó que en el lugar murió una persona, mientras que “otras cuatro personas son trasladadas a los centros médicos más cercanos”.

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El ataque, según informaron las autoridades, fue perpetrado por al menos tres hombres armados que llegaron a pie al parqueadero. Las víctimas departían y consumían licor en el sitio, después de arribar en una camioneta Ford y otra Chevrolet.

Investigación en curso y búsqueda de los responsables

El comandante Flórez sostuvo: “En las últimas horas, en el barrio Las Lomas de la localidad de Rafael Uribe, se presenta un hecho en el cual varias personas son lesionadas por arma de fuego, quienes se encontraban departiendo al interior de un parqueadero”.

Sicariato en aprqueadero de Bogotá dejo un muerto y varios heridos - crédito periodismo público

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los atacantes, ocultos inicialmente en una zona de vegetación detrás de los vehículos, abrieron fuego y luego escaparon en motocicletas hacia el barrio San Pablo. Según reportó Blu Radio, el registro visual será clave para la identificación de los responsables.

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Las autoridades trabajan en la recolección de información y videos, con el objetivo de ubicar a los autores materiales del crimen. “Nuestras unidades de investigación en ese momento se encuentran haciendo el procedimiento de recolección de información, recolección de videos que nos permitan llegar a las personas autores de este hecho delictivo e igualmente determinar los motivos del mismo”, completó Flórez.

Las primeras versiones recogidas por CityTV indican que los agresores actuaron coordinadamente, sorprendiendo a quienes compartían en el parqueadero. La grabación de las cámaras constituye una de las principales pruebas para avanzar en la investigación. Las autoridades manejan como hipótesis preliminar que un ataque contra personas pudo responder a un posible ajuste de cuentas, luego de que no se reportara el hurto de pertenencias ni de dinero.

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Esa línea de investigación quedará sujeta a la versión de los heridos, a quienes se buscará entrevistar cuando se recuperen y puedan aportar detalles sobre lo ocurrido.

El ataque ha generado preocupación entre los vecinos y motiva un despliegue especial de la policía para esclarecer los móviles. Las víctimas heridas permanecen bajo observación médica y su evolución es seguida de cerca por las autoridades y sus familias.

Funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y el CTI en trajes protectores recogen un cuerpo con signos de violencia en una camioneta de investigación forense, parte de un operativo con tres cadáveres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asesinan a esmeraldero y expolítico en el norte de Bogotá

La noche del 20 de agosto, Edilson Castro Castellanos, comerciante de esmeraldas y exconcejal de Boyacá, fue asesinado en el norte de Bogotá mientras se desplazaba en un Mercedes Benz 230E. El hecho ocurrió en el barrio San Antonio Occidental, en la localidad de Usaquén, alrededor de las 8:30 p. m., cuando un sicario en motocicleta abrió fuego contra el vehículo.

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Las autoridades confirmaron la identidad de la víctima y activaron los protocolos de urgencia para determinar los detalles del ataque. El área fue acordonada por la policía, y la escena mostró un vehículo detenido, la zona delimitada con cinta amarilla y funcionarios de la Dijín y la Policía Nacional inspeccionando con linternas.

El crimen de Castro Castellanos, conocido como “Bichiro” en su región natal de Maripí, Boyacá, volvió a colocar el foco sobre las conexiones entre la política local y el sector esmeraldero. Castro fue concejal de Maripí en al menos dos períodos y tenía vínculos con la venta de gemas en Bogotá, según información recopilada por la Unidad Investigativa de El Tiempo.

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El video muestra una escena nocturna con presencia de autoridades policiales en Bogotá. Un vehículo oscuro se encuentra detenido en el borde de una vía. Se observa cinta de seguridad amarilla delimitando la zona. Varias figuras, presumiblemente miembros de la DIJIN y la Policía Nacional, examinan el lugar con linternas. Un vehículo policial está visible en primer plano. Se trata de la cobertura de un homicidio por sicariato ocurrido en el sector de Alameda, en la calle 175 con carrera 19A.

Los investigadores han puesto especial atención en los posibles lazos entre la víctima y figuras del llamado clan Rincón, grupo al que pertenecieron los esmeralderos Horacio Triana Romero y Gilberto Rincón, ambos extraditados a Estados Unidos. Una fuente de la zona minera aseguró al medio que “en las minas se conocía que Castro y varios allegados serían aparentemente cercanos al clan Rincón”. La versión todavía está bajo verificación y forma parte de las pesquisas oficiales.

Los hechos recientes llevaron a los investigadores a revisar los antecedentes de Castro Castellanos y a reconstruir sus movimientos previos al asesinato. Por el momento, las autoridades indagan si había recibido amenazas o si existían advertencias que pudieran anticipar el crimen.

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Un político local, citado por El Tiempo, destacó la cercanía de la víctima con Omar Rincón: “Era de confianza de Omar Rincón, siempre se les veía juntos”, afirmó la fuente. Este testimonio añade otra arista a una investigación que se concentra tanto en los vínculos personales como en las actividades comerciales del esmeraldero.