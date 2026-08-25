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Hombre habría grabado un video musical en medio de los escombros que dejó el terremoto en Pereira: uso las ruinas de un edificio como escenario

Según el video que circula por redes sociales, al parecer el artista uso las ruinas de un edificio como escenario

En Pereira, la aparición de un hombre grabando un video musical entre los escombros del conjunto residencial Lorena, escenario de víctimas mortales tras el reciente terremoto, desató una ola de críticas y debate en redes sociales por el uso de un lugar marcado por la tragedia como fondo artístico - crédito Guarne Estéreo 88.1 FM / Facebook

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Entre los escombros que dejó el terremoto en el conjunto residencial Lorena, en Pereira, un hombre fue captado mientras grababa un video musical. La escena, que mostraba al cantante posando y cantando entre los restos de la tragedia, molesto a los usuarios de redes sociales.

Durante la grabación, el hombre interpretaba una canción cuyo estribillo repetía: se viene el fin. La elección del lugar y el momento generó rechazo inmediato tanto en el sitio como en redes sociales.

La persona que captó el momento dijo: “Bueno, y a este pato le dio por venirse a grabar acá. Le pareció que era muy chimba. Oigan eso. Que viene el fin, que viene el fin. No, huevón, ¿en serio? No sea pato, ridículo”, expresó.

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La reacción digital no se hizo esperar. Se leyeron comentarios como: “La tristeza de algunos muertos, es la oportunidad de otros vivos!” y “La verdad que hay gente que a todo le quiere sacar provecho”. Otros intentaron justificar al artista: “Esperen a ver qué dice la letra, quizás sea alguna alabanza en oración pidiéndole a Dios”.

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