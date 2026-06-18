Colombia

Iván Cepeda siguió aclarando si habrá o no constituyente si gana la segunda vuelta: “Un acuerdo entre todas las fuerzas del país”

El candidato del oficialismo enfatizó en la necesidad de buscar salidas a asuntos que mencionó como urgentes: el sistema de salud, el déficit fiscal y la corrupción

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Iván Cepeda afirmó que no buscará interponer ninguna acción arbitraria si llega a la Casa de Nariño - crédito Sergio Acero/Reuters
Iván Cepeda afirmó que no buscará interponer ninguna acción arbitraria si llega a la Casa de Nariño - crédito Sergio Acero/Reuters

El senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, rechazó las acusaciones formuladas por su rival de contienda, Abelardo de la Espriella, argumentando que deben presentarse ante los jueces con pruebas, al tiempo que descartó impulsar una asamblea nacional constituyente en un eventual gobierno.

“Si él tiene algún tipo de evidencia, que la presente ante los jueces”, dijo Cepeda en diálogo con Noticias RCN, enfatizando en que existe una diferencia entre hacer acusaciones en público y presentar denuncias ante las autoridades.

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En efecto, cuestionó que el abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria haya mencionado posibles actuaciones ante autoridades de Estados Unidos, porque, en su criterio, los asuntos relacionados con Colombia deben tramitarse ante las instituciones nacionales.

Iván Cepeda - Asamblea Nacional Constituyente
La campaña de Cepeda insiste en que no buscarán convocar una constituyente si ganan las elecciones - crédito AFP/Blomberg

Consultado sobre la posibilidad de promover una Asamblea Nacional Constituyente, Cepeda respondió que su postura está orientada a un proceso de concertación con sectores políticos, económicos y sociales del país para buscar salidas a asuntos que mencionó como urgentes: el sistema de salud, el déficit fiscal y la corrupción.

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“Ese no va a ser una situación que vamos a abocar en el gobierno”, porque “yo nunca voy a emprender el camino de una constituyente si no hay un acuerdo entre todas las fuerzas del país”, aseveró en diálogo con Noticias RCN.

Cepeda explicó que su propuesta de acuerdo nacional consiste en una concertación con representantes de distintos sectores con capacidad de decisión. Según dijo, la meta es construir acuerdos concretos mediante diálogo y participación.

En esa línea, afirmó que estaría dispuesto a conversar con dirigentes de distintas corrientes políticas, incluido el expresidente Álvaro Uribe Vélez, siempre que existan reglas claras y compromiso para cumplir lo pactado. En definitiva, el objetivo es encontrar coincidencias que permitan avanzar en soluciones compartidas.

Cepeda insistió en que las denuncias deben sustentarse ante las autoridades

Iván Cepeda salió al paso de las denuncias de Abelarde de la Espriella en su contra - crédito Prensa Iván Cepeda
Iván Cepeda salió al paso de las denuncias de Abelarde de la Espriella en su contra - crédito Prensa Iván Cepeda

El aspirante Iván Cepeda aseguró, en el mismo informativo, que congresistas de Estados Unidos enviaron una comunicación para solicitar investigaciones relacionadas con De la Espriella. En ese contexto, afirmó que a “los congresistas estadounidenses hay que creerles”.

El senador añadió que esas solicitudes corresponden, conforme a su versión, a peticiones formales dirigidas a entidades judiciales y administrativas de ese país. De hecho, sostuvo que él mismo ha presentado denuncias relacionadas con actuaciones de De la Espriella y que prepara nuevas acciones.

“He hecho denuncias ante la justicia”, afirmó el congresista. Cepeda agregó que las investigaciones que menciona cuentan con soportes documentales e insistió en que las acusaciones deben sustentarse ante las autoridades competentes y no solo en escenarios mediáticos.

Frente a las declaraciones sobre un posible ambiente de confrontación política, Cepeda negó haber promovido amenazas contra adversarios. “Yo nunca he amenazado ni a De la Espriella ni a nadie de su entorno”, dijo.

En su exposición, añadió que sus actuaciones se han limitado a formular denuncias por las vías legales y a responder cuestionamientos dentro del debate público. Sobre las afirmaciones relativas a una eventual compra de votos, sostuvo en que, si existen pruebas, estas deben ser llevadas a los organismos correspondientes.

Iván Cepeda volvió a retar a Abelardo de la Espriella para debatir

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters
Iván Cepeda volvió a retar a Abelardo de la Espriella para debatir - crédito @delaespriella_style/Instagram - Nathalia Angarita/Reuters

El candidato presidencial de izquierda, Iván Cepeda, lanzó un nuevo y directo llamado a su rival de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, para que acepte realizar un debate antes de las elecciones que se desarrollarán el domingo 21 de junio de 2026.

La declaración se registró durante una entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, en el programa Streaming final, en el que Iván Cepeda insistió en que el país necesita ver un cara a cara entre los dos aspirantes que se disputarán la jefatura de Estado en la segunda vuelta presidencial.

A solo cuatro días de la jornada electoral, el candidato del Pacto Histórico, quien busca que el proyecto político de Gustavo Petro sea reelegido, aseguró que los ciudadanos tienen el derecho de conocer y contrastar las propuestas de ambos proyectos políticos mediante una deliberación abierta y argumentada.

“Quiero decirlo aquí nuevamente: reté al señor De la Espriella. Todavía tenemos días, doctor De la Espriella, podemos hacerlo, a un debate. Le vuelvo y le reitero, bueno, no, si no quiere reto, una cordial invitación en esta casa; con el canal Caracol también lo hemos propuesto y Rtvc, a que hagamos un debate. Si usted está dispuesto, lo estoy esperando”, dijo.

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