Colombia

Se acaba el Ministerio de la Igualdad y unos 600 funcionarios podrían quedarse sin trabajo: funcionará hasta el 20 de junio

El fallo dejó vigente solo hasta esa jornada la operación de la cartera, luego de que el Congreso no tramitara la norma para subsanar vicios, entre ellos la ausencia del aval presupuestal del Ministerio de Hacienda

Guardar
Google icon
La Corte Constitucional fijó el 20 de junio como fecha límite para el cierre del Ministerio de la Igualdad porque el Congreso no aprobó la nueva ley exigida - crédito Luisa González/Reuters
La Corte Constitucional fijó el 20 de junio como fecha límite para el cierre del Ministerio de la Igualdad porque el Congreso no aprobó la nueva ley exigida - crédito Luisa González/Reuters

La Corte Constitucional dejó sin margen, en la mañana del miércoles 17 de junio, al Gobierno para sostener el Ministerio de la Igualdad: la cartera funcionará hasta el 20 de junio, porque el Congreso no alcanzó a tramitar la nueva ley exigida para corregir los vicios de origen detectados en su creación, en especial la falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

La consecuencia inmediata es administrativa y laboral. Según la información conocida durante el proceso, cerca de 580 empleados podrían verse afectados si la liquidación se concreta, mientras el sindicato de la entidad aseguró que no tiene claridad sobre el futuro de los funcionarios.

PUBLICIDAD

La decisión de fondo se dio el 8 de mayo de 2024, cuando la Corte declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por fallas en su estructuración y en el análisis de su impacto fiscal.

El alto tribunal mantuvo temporalmente la operación del ministerio y fijó como fecha límite el 20 de junio para que el Gobierno presentara y sacara adelante una nueva iniciativa ante el Congreso.

PUBLICIDAD

La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por fallas de estructuración y por la falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda - crédito Colprensa
La Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023 por fallas de estructuración y por la falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda - crédito Colprensa

Sin embargo, ese plazo ya no se cumplirá. El proyecto ni siquiera fue aprobado en primer debate en la última semana de sesiones ordinarias del Congreso, que terminan el mismo sábado, y tampoco era claro que el Ejecutivo fuera a convocar sesiones extraordinarias ni que tuviera los votos para rescatar la iniciativa.

Según una circular interna revelada por El Tiempo, el Ministerio de la Igualdad activó una hoja de ruta para preparar el cierre y el empalme de sus dependencias antes de que venciera el plazo judicial. El plan incluyó la finalización de actividades esenciales, la entrega de informes de gestión y la organización de soportes documentales asociados a cada cargo.

Ese cronograma fijó el 17 de junio como último día para culminar actividades principales y dejar listos los reportes requeridos. Para el 18 de junio quedó prevista la consolidación interna de información y la reorganización de áreas, y para el 19 de junio, la entrega formal de bienes institucionales, equipos y paz y salvos.

La Oficina de Planeación debía recopilar además información sobre el cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y compromisos vinculados con políticas de paz. Esos insumos quedarían en manos de un eventual liquidador si la desaparición de la cartera se formaliza.

En cuanto a lo que pasará con las funciones del ministerio es que el Gobierno prevé redistribuirlas entre varias entidades estatales. El traslado abarcaría a los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia, además del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento de Prosperidad Social.

El cierre del Ministerio de la Igualdad podría afectar a cerca de 580 empleados, mientras el sindicato dijo que no tiene claridad sobre el futuro laboral - crédito Luisa González/Reuters/Ministerio de la Igualdad
El cierre del Ministerio de la Igualdad podría afectar a cerca de 580 empleados, mientras el sindicato dijo que no tiene claridad sobre el futuro laboral - crédito Luisa González/Reuters/Ministerio de la Igualdad

El plan contempla que sigan operando las iniciativas dirigidas a mujeres, jóvenes, comunidades étnicas, población Lgbtiq+, campesinos y personas con discapacidad. Para eso, las entidades involucradas debían dejar listos los actos administrativos necesarios antes del 17 de junio.

Durante su funcionamiento, el ministerio ejecutó apenas el 8,8% de su presupuesto. La excandidata presidencial Paloma Valencia sostuvo que en 2025, de nueve proyectos de inversión, cuatro no llegaron al 1% de ejecución y dos no superaron el 10%.

De $2,8 billones manejados por la cartera, $2,1 billones fueron transferidos a un “Fondo Paralelo” sin que se conozcan los resultados. Para 2026, además, el presupuesto estimado del ministerio era de 323 mil millones de pesos.

La entidad tuvo durante su existencia cuatro titulares: Francia Márquez, Carlos Rosero, Juan Carlos Florián y Luis Eduardo Acosta.

La gestión de Florián quedó rodeada de controversias. Su nombramiento rompía la cuota de género prevista para garantizar igualdad de representación en el poder, por lo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente su designación.

Después de esa decisión, el Gobierno pidió su renuncia, nombró a una mujer en otro ministerio y luego reincorporó a Florián, que decía ser de “género fluido” y pedía que lo llamaran “ministra”. En medio de ese episodio y del desacuerdo público de Márquez con su nombramiento y con el de Amaranta Hank, el presidente afirmó durante un consejo de ministros televisado en julio de 2025: “A mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno”.

En ese mismo movimiento de gabinete fue nombrada Juliana Guerrero como viceministra de las juventudes. En la actualidad, Guerrero fue imputada por fraude procesal, porque su hoja de vida indicaba que pasó de técnica a profesional en 15 días y que se graduó como profesional sin haber presentado la Prueba Saber Pro.

'Hoy, la mayor parte de la población colombiana, desde 2024 es de clase media': Presidente Petro tras destacar el 'principal logro' del Gobierno del Cambio - crédito Joel González/Presidencia de la República
El Gobierno prevé redistribuir las funciones del Ministerio de la Igualdad entre Interior, Hacienda, Justicia, el Departamento Nacional de Planeación, Función Pública y Prosperidad Social - crédito Joel González/Presidencia de la República

La incertidumbre entre los trabajadores aumentó en los días previos al cierre. El sindicato del ministerio dijo que busca hablar con el presidente Gustavo Petro para expresar su interés en continuar con el proyecto y sostuvo: “La mayoría de nosotros provenimos de territorios donde las desigualdades e inequidades son críticas; nuestra labor es vital para cerrar esas brechas”.

Según la información conocida, nunca se planteó una solución laboral para los empleados. También dice que el ministro Alfredo Acosta Zapata pidió a los funcionarios entregar sus informes y presentar cartas de renuncia, aunque trabajadores de la entidad afirman que nadie recibe esos documentos ni responde sus inquietudes sobre el futuro laboral.

El cierre también afectaría a varias dependencias absorbidas por el ministerio. Entre ellas figuran la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer, convertida en viceministerio; la Consejería Presidencial para la Juventud, transformada igualmente en viceministerio; y la consejería para personas en condición de discapacidad, que operaba como dirección dentro de la cartera.

Para contener litigios y ordenar la transición, el Gobierno prevé acompañamiento institucional. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado participaría para prevenir reclamaciones derivadas de la reorganización, mientras la Función Pública deberá orientar la redistribución de funciones y la posible reubicación de empleos.

Temas Relacionados

Ministerio de la IgualdadCorte ConstitucionalMinisterio de HaciendaCongreso de la RepúblicaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

El streamer llamó a respaldar a la Tricolor en la previa del cruce con Uzbekistán y sostuvo que el torneo, marcado por sorpresas entre favoritos, abrió una posibilidad real para ilusionarse

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

El excampeón del mundo con la selección de Italia en 2006 elogió el nivel y la calidad de los jugadores “Cafeteros” previo a la primera participación del cuadro asiático en Copas del Mundo a lo largo de la historia

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

Gustavo Petro reiteró en el Consejo de Ministros ue denunciará a Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional: “Quieren repetir la historia de la UP”

El presidente de la República sostuvo en el más reciente Consejo de Ministros que las acciones del líder del movimiento Defensores de la Patria agudizan la controversia abierta en la antesala de la votación de la segunda vuelta electoral

Gustavo Petro reiteró en el Consejo de Ministros ue denunciará a Abelardo de la Espriella ante la Corte Penal Internacional: “Quieren repetir la historia de la UP”

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

El exsenador afirmó que sus declaraciones surgieron como respuesta a las afirmaciones del candidato presidencial, que calificó a los petristas como enemigos

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

El Ministerio de Salud respondió a las denuncias de millonaria nómina en la nueva entidad del Hospital San Juan de Dios: “Información falsa”

La cartera de Salud rechazó las afirmaciones realizados por el representante Andrés Forero sobre el tema

El Ministerio de Salud respondió a las denuncias de millonaria nómina en la nueva entidad del Hospital San Juan de Dios: “Información falsa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

Así puede hacerse ondas en el cabello sin aplicar calor y en pocos minutos: una creadora de contenido compartió truco

Sara Corrales sorprendió al referirse a un nuevo embarazo tras dar a luz a su hija Mila: “Ya lo hemos hablado con Damián”

Las emotivas palabras de Luis Alfonso a su esposa Luisa Pulgarín durante su boda: “Muy agradecido de que seas mi esposa”

Violeta Bergonzi reveló el verdadero motivo de su salida de ‘Buen Día, Colombia’: “No estaba siendo feliz”

Deportes

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán, Mundial 2026 EN VIVO hoy: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Westcol dio su opinión sobre la selección Colombia previo al partido en Ciudad de México: “Estamos viviendo un Mundial superextraño”

Técnico de Uzbekistán elogió a la selección Colombia, previo a su debut en el Mundial 2026: “Están entre los primeros”

FIFA designó al inglés Anthony Taylor como árbitro del partido debut de la Selección Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026

Esta sería la posible alineación de la selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026